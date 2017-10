A început distribuția călătoriilor gratuite

Descriere foto: Sursa: Biz Brașov

Din 1 octombrie, RATBV a început distribuţia unor titluri de călătorie gratuite sau la preţuri reduse pentru anumite categorii de călători, beneficiari ai prevederilor unor legi speciale sau ale unor hotarâri ale Consiliului Local Braşov.



Astfel, pensionarii cu venituri sub nivelul de 1.200 de lei/lunar primesc pentru trimestrul al IV-lea al acestui an câte 15 călătorii gratuite.



Pentru a intra în posesia titlurilor de călătorie, beneficiarii trebuie să se prezinte cu cuponul de pensie din luna precendentă și cu buletinul la orice punct de vânzare, cu excepţia celor din Gara CFR şi din Livada Poştei.



În plus, persoanelor care deţin calitatea de foşti refugiaţi sau deportaţi li se vor încărca abonamentele gratuite la centrele de vânzare Saturn, Roman, Noua, Triaj, Rulmentul, Stadionul Municipal şi Pe Tocile.



De asemenea, din 1 octombrie, studenţii cu vârsta sub 26 de ani, înmatriculaţi la forma cu frecvenţă la zi ai Universităţii „Transilvania” şi cei ai Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, singurele unităţi de învăţământ superior care au încheiat protocoale cu Primăria Municipiului Braşov, îşi pot achiziţiona abonamente cu preţul redus la suma de 50 de lei/lunar, pe toate liniile, fără limită de călătorii.