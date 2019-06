A început distribuirea „Trusoului” pentru nou-născuții brașoveni

Descriere foto: A început distribuirea „Trusoului” pentru nou-născuții brașoveni. Valoarea produselor din fiecare pachet este de 1.500 de lei și acoperă produsele necesare pentru îngrijirea copiilor în primele 3 luni de viață ale acestora; Sursa: bzb.ro



Municipalitatea le face cadou bebelușilor din Brașov un trusou cu hăinuțe din bumbac organic, biberoane cu sistem anti-colici și scutece puternic absorbante!



Primarul George Scripcaru a oferit la sfârșitul săptămânii trecute, la Maternitatea Brașov, proaspetelor mămici, pachetele cu produse pentru bebeluși, în cadrul programului „Trusou pentru nou-născut“.



Valoarea produselor din fiecare pachet este de 1.500 de lei și acoperă produsele necesare pentru îngrijirea copiilor în primele 3 luni de viață ale acestora. Programul se adresează cetăţenilor municipiului Braşov care devin părinţi și are drept scop creșterea natalității în municipiul Brașov.



,,Am început distribuirea către proaspetele mămici a pachetelor cu produse pentru bebeluși, în cadrul programului nostru «Trusoul pentru nou-născut», un program de sprijin pentru brașovenii care își doresc copii. Aceste pachete conțin tot ceea ce este necesar pentru îngrijirea bebelușilor în primele 3 luni de viață, de la hăinuțe, prosop, păturică, la biberoane, termometru, absorbante sau șervețele. În acest fel, părinții nu vor mai fi nevoiți să cheltuie foarte mulți bani odată cu nașterea copilului lor și credem că le putem oferi un real ajutor brașovenilor care au un nou născut în familie, fie că sunt pentru prima dată părinți, fie că nu sunt la primul copil.



Sper ca prin acest program să reușim să creștem natalitatea la nivelul orașului nostru, pentru că, din păcate, numărul de nașteri la nivelul municipiului Brașov este într-o continuă scădere. Este evident că această scădere afectează, pe termen lung, într-un mod negativ dezvoltarea oraşului nostru. Poate reuşim și prin intermediul acestui program, să oprim această scădere a numărului de naşteri şi să avem tot mai mulţi braşoveni care devin părinţi sau care au mai mulţi copii. Trebuie să recunosc că m-am inspirat în implementarea unui astfel de sprijin din rezultatele foarte bune pe care le avem cu programul primul ghiozdan, care pentru mulţi braşoveni a reprezentat un mare ajutor la începerea anului şcolar, dar și din experiența Finlandei, care aplică un program similar de aproape 80 de ani“, a explicat primarul George Scripcaru.





,,Trusoul pentru nou-născut” conține produse destinate nevoii de creștere și îngrijire a copiilor în primele trei luni de viață. Produsele sunt de cea mai bună calitate și prezintă următoarele caracteristici:



– Produsele de îmbrăcăminte (bluze, pantaloni, body, căciulițe, botoșei, șosete etc) sunt realizate 100% din bumbac organic, fără aplicații cauciucate și sunt realizate în culori vii, nontoxice, diferențiate pe gen. Produsele nu au cusături, prinderi și etichete prinse pe interior sau capse care să poată cauza iritații, iar materialul nu se întinde, nu se deteriorează și nu se decolorează chiar și după multiple spălări;



– Produsele destinate îngrijirii și protecției termice a nou-născutului (păturici, prosoape de baie) au aceleași caracteristici ca și produsele de îmbrăcăminte;



– Biberoanele sunt realizate din sticlă termorezistentă, cu sistem anti-colici, tetină din silicon cu formă ortodontică și permit o curățare facilă și manevrare ușoară;



– Scutecele pentru bebeluși sunt puternic absorbante, confecționate din materiale ce permit pielii să respire, cu indicator de umezeală. Nu conțin conservanți sau parabeni și au toate caracteristicile produselor premium, produse de firmele de top în domeniu.



– Termometrul digital este multifuncțional: măsoară fără atingere temperatura corpului (la frunte sau ureche), temperatura ambientală și cea de pe suprafața obiectelor, cu scanare în infraroșu, astfel încât poate fi folosit atât pentru monitorizarea stării de sănătate a copilului, cât și pentru verificarea mediului ambiental al acestuia. Afișajul este digital și iluminat, astfel că parametrii înregistrați pot fi citiți și pe întuneric;



– Produsele cosmetice (șamponul, loțiunea de spălat, loțiunea hidratantă de corp) hidratează și protejează pielea delicată a bebelușului, sunt fără parabeni, fără coloranți, fără alcool, fără săpun, sunt testate dermatologic: Loțiunea se absoarbe ușor în piele și restabilește nivelul de hidratare a pielii;



– Cutia utilizată pentru ambalarea produselor menționate este fabricată din carton reciclabil 100% și poate fi utilizată ulterior atât pentru jocuri senzoriale, cât și pentru depozitare.



„Am încercat să avem în aceste pachete produse de foarte bună calitate, astfel încât ele să fie utile tuturor. După cum spunea și o doamnă asistentă de la maternitate, produsele din pachet nu doar că reprezintă un mare ajutor pentru familii, dar sunt situații în care sunt cele mai bune produse de care unii dintre nou născuți au parte pentru mulți ani de acum încolo. De asemenea, am propus reprezentanților Direcției de Asistență Socială ca în fiecare an, în urma discuțiilor cu mămicile, să adaptăm categoriile de produse din acest pachet, pentru a găsi cea mai utilă formă a acestui ajutor”, a mai precizat primarul Brașovului.