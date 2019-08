A început construcția scenei pe care se va desfășura Cerbul de Aur 2019

Descriere foto: Cerbul de Aur se va desfășura pe o scenă cât 1.000 de televizoare. Sâmbătă a început construcţia ei! ; Sursa: bzb.ro



Cerbul de Aur se va desfășura pe o scenă cât 1.000 de televizoare. Sâmbătă a început construcţia ei! Nemulţumiţii sunt aceeaşi de anul trecut, comercianţii care au terase în Piaţa Sfatului. Şantierul le-ar aduce pierderi însemnate!



Artiştii prezenţi la Cerbul de Aur 2019, concurenţi sau invitaţi, vor urca pe o scenă de 800 mp, cu 400 mp ecrane de LED - echivalentul a 1.000 de televizoare – şi cu peste 50.000 de piese demontabile de scenotehnică. Va fi o scenă cu un concept clasic, pentru un eveniment cu clasă şi de tradiţie cum e Cerbul de Aur, dar care se poate transforma rapid pentru a fi în ton cu show-ul fiecărui artist în parte, după cum au precizat organizatorii.



Cel care semnează scenografia Festivalului este Petre Ţalea, care a precizat că „sunt mândru să lucrez din nou la acest amplu proiect, care e mereu o provocare pentru mine. Dacă anul trecut, ediţia jubiliară a Cerbului de Aur s-a desfăşurat pe o scenă impresionantă, în acest an vrem să surprindem din nou spectatorii din Braşov şi telespectatorii din faţa micilor ecrane”.



Petre Țalea şi-a pus amprenta pe spectacole susţinute de Ştefan Bănică jr., Horia Brenciu sau Loredana, festivaluri, musical-ul „Mamma mia”, show-uri tv precum: „Câştigă România”, „Surprize, surprize”, „Iartă-mă”, „Din dragoste”, „Dansez pentru tine”, „Vocea României”, „Vocea Cehiei”, „X Factor”, Revelioane la toate posturile tv etc.



„Orice decor este special şi are particularităţile lui, dar are şi „eterna” motivaţie - trebuie să fie mai bun decât anul trecut. Încercăm să le oferim artiştilor un spaţiu atractiv şi versatil pentru momentele ce îi reprezintă. Vom avea o scenografie tehnologică, cu suprafeţe generoase de ecrane pentru implementarea decorurilor video, astfel că, împreună cu designul de lumini, scena se va transforma pentru fiecare moment în parte. Se va schimba geometria spaţiului pentru a accentua şi susţine performanţa la nivelul unui show de mare anvergură mult asteptat de public”, a mai spus specialistul.



La amenajarea Pieţei pentru Cerbul de Aur, organizatorii au ţinut cont de profilul spaţiului, astfel încât prezenţa evenimentului să fie o bucurie pentru oraş, iar măsurile necesare desfăşurării festivalului să nu creeze un disconfort major populaţiei.



„Televiziunea Română le mulţumeşte braşovenilor, antreprenorilor care deţin spaţii comerciale în Piaţa Sfatului şi autorităţilor locale pentru sprijinul acordat în organizarea Festivalului Internaţional Cerbul de Aur, un eveniment de prestigiu atât pe plan intern, cât şi pe plan extern”, au precizat organizatorii.



La fel ca anul trecut, deschiderea şantierului în Piaţa Sfatului nu este privită cu ochi buni de comercianţii care au terase în piaţă, a căror activitate este afectată. Astfel, recent, mai mulţi comercianţi au anunţat că din cauza acestui eveniment, unităţile de alimentaţie publică vor avea pierderi de aproximativ un milion de euro în această lună.



Pe de altă parte, unul dintre comercianţi a afirmat că închiderea Pieţei Sfatului afectează imaginea Braşovului ca destinaţie turistică.



„Comparativ cu oraşele europene, Braşovul este mic şi sunt puţine locuri în care se pot aduna turiştii. Până să înceapă şantierul, în special seara, Piaţa Sfatului era plină de turişti care veneau să se relaxeze sau să bea un ceai. Acum, după deschiderea şantierului nu mai au un astfel de loc. Eu merg des în Viena, dar nu am văzut ca acolo să se închidă piaţa centrală a oraşului pentru a se organiza un festival. Cred că la Braşov trebuia găsit un alt loc. La un moment dat s-a pus problema organizării festivalului pe terenul Liceului cu Program Sportiv, dar proprietarul, Biserica Evanghelică nu a fost de acord. În schimb Piaţa Sfatului a fost pusă la dispoziţia TVR. Mă întreb dacă în organizarea acestui festival s-a pus vreodată problema eficienţei economice, având în vedere că banii necesari organizării festivalului au fost alocaţi de la bugetul de stat”, a declarat comerciantul.



Piaţa Sfatului are regim de şantier în perioada 9 - 31 august, dar, spre deosebire de anul trecut, terasele în zonă nu vor fi desfiinţate complet, ci reduse la 2 umbrele de comerciant (culoarele din piaţă neafectate de şantier s-au extins de la 4 la 6 metri). Totodată, doar comercianţii afectaţi au primit dreptul de vinde sucuri, apă, cafea şi alte produse în serile de festival, iar preţului pe care l-au stabilit nu e deloc de neglijat: 10 lei de „bucată”.