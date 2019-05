A început cea de-a doua ediţie a Festivalului Naţional „Scenele Memoriei”

Festivalul propune un exerciţiu de memorie individuală şi colectivă despre evenimente, teme şi dileme pe care nu ar trebui să le uităm. „Cred că vorbim despre memorie din toate punctele de vedere. Festivalul încearcă să trateze o formă de Alzheimer social. Prin spectacolele invitate şi povestea lor, căutăm elemente care să întregească aceste „pete albe” ale creierului colectiv, acest mare puzzle al istoriei. Festivalul nostru de la Reduta are coerenţă, are un gând foarte clar şi o structură sănătoasă. Veniţi deci să vedeţi spectacole care vă vor aminti de trecut, dar şi de viitor, de ceea ce am lăsat neterminat noi, „generaţia de tranziţie”, de ceea ce copiii noştri vor avea de făcut - uneori luând lucrurile de la zero”, îi invită pe cei interesați Marius Cisar, manager al Centrului Cultural Reduta şi director al Festivalului.La cea de-a doua ediţie a festivalului, invitate sunt importante teatre din Bucureşti, Iaşi sau Sfântu-Gheorghe. Prezenţi pe scena de la Reduta vor fi, între alţii, Maia Morgenstern, Cătălina Mustaţă, Marius Manole şi alţi actori renumiţi.Vineri, fiind Ziua Regalităţii (10 mai), evenimentele pregătite vor avea intrare liberă. Este vorba despre un recital al lui Emil Boroghină, fost director al Teatrului Naţional din Craiova, o conferinţă susţinută de Radu Boroianu, fost director al Institutului Cultural Român şi spectacolul prezentat de Teatrul Mic: „Regina Maria – Jurnal de Război”.Intrare liberă va fi şi la spectacolul de duminică, în 12 mai 2019 – „Despre oameni şi cartofi”, prezentat de Teatrul Andrei Mureşanu, din Sfântu-Gheorghe.Programul complet al Festivalului poate fi accesat pe www.facebook.com/centrulcultural.reduta/ Ideea Festivalului a apărut în 2017, atunci când, la Centrul Cultural Reduta, a fost prezent cel mai jucat dramaturg contemporan, Matei Vişniec, a cărui piesă „Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintali”, a fost prezentată de Trap Door Teatre, din Chicago. „Atunci i-am spus: Matei, vreau să fac un festival unic. Aş porni de la tema acestui spectacol al tău. Şi mi-a zis: Ok, fă un festival de teatru politic. Numele el i l-a dat. Mi-a zis: spune-i Scenele Memoriei, va atrage şi am spus că de fapt, asta şi e, o zonă în care trebuie să ne recuperăm memoria faptelor noastre pierdute, trebuie să conştientizăm acele momente din viaţa noastră când lucrurile ne-au scăpat de sub control şi să transmitem copiilor noştri o educaţie bazată pe fapte reale”, a spus Marius Cisar.În acest an însă Matei Vişniec nu va putea fi prezent la Festivalul din Braşov, agenda sa fiind foarte încărcată, potrivit managerului Redutei, Marius Cisar...............................................................................................................Deja s-a desfășurat luni, 6 mai 2019, la Centrul Cultural Reduta primul spectacol prezentat de Teatrul Avangardia: „Demnitate”, regia: Ignasi Vidal, cu Marius Manole şi Şerban Pavluora 19.00 – Teatrul Odeon: „Tipografic majuscul”, de Gianina Cărbunariu, cu: Cătălina Mustaţă, Alexandru Potocean, Gabriel Răuţă, Mihai Smarandache, Silvian Vâlcuora 19.00 – Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi: „Piele şi cer”, regia: Radu Ghilaş, cu: Petronela Grigorescu, Ionuţ Cornilă, Răzvan Grosuora 17.00, Spectacol lectură: „Aici, acolo...”, de Mihai Ignatora 19.00 – Teatrul Metropolis: „Melcul”, de Lia Bugnar, Cu: Constantin Cojocaru, Maia Morgenstern/Maria Obretin, Emilia Dobrin, Letiţia Vlădescu, Virgil Aioanei/Vitalie Bichirora 18.00 – Teatrul Nottara, „De la Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin, la Mihai Eminescu, luceafărul din ţara mioriţei”, Recital Emil Boroghină„Limba latină, prima instituţie a Europei”, conferinţă Radu BOROIANUora 20.00 – Teatrul Mic: „Regina Maria – Jurnal de război”, Regia: Ştefan Lupu, Cu: Simona Mihăescuora 19.00 - Teatrul Evreiesc: „Futur de Luxe”, regia: Alexandru Mihăescu, Cu: Viorica Bantaş, Andrei Finţi, Katia Pascariu, Marius Călugăriţa / Ştefan Eparu, Darius Daradici / George Lepădatu, Iolanda Covaci, Maia Morgenstern (video)ora 19.00 - Teatrul „Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe: „Despre oameni şi cartofi”, de Radu Afrim, Cu: Flavia Giurgiu, Alexandrina Ioana Costea, Anca Pitaru, Liviu Popa, Kozmin Đima şi copiii Kristian, David, Zsolt, Emoke