A început Alpin Film Festival, ediția a cincea (24 februarie – 1 martie 2020)

Începând din acest an, festivalul face parte din IAMF - International Alliance for Mountain Film, prestigioasa asociație mondială ce reunește 27 de evenimente cinematografice din 20 de țări de pe 5 continente. Ediția din acest an este un tribut adus alpinistului Zsolt Török, pornit în 2019 într-o ultimă expediție, în munții Făgăraș.„ALPIN FILM FESTIVAL primul festival de film și cultură montană din România, vă invită intr-o fascinantă călătorie, într-o lume țesută din visuri, peisaje care îți taie respirația, performanțe sportive, adrenalină și aventură.” așa îi invită pe doritori la „sărbătoarea culturii și civilizației montane”, Dan Burlac, președinte Alpin Film Festival.Festivalul va prilejui o serie complexă de manifestări: proiecții de filme, lansări de carte, work-shopuri, expoziții de fotografie, întâlniri cu personalități consacrate, acordare de premii, competiție (națională și internațională) de film.Sâmbătă, pe 29 februarie, un eveniment special în memoria celui care a dus numele României pe cele mai înalte culmi va avea loc la Castelul Cantacuzino din Bușteni. Personalități emblematice ale alpinismului românesc vor povesti iubitorilor de munte despre ascensiunile lui de succes, dar și despre cele mai importante expediții de-a lungul cărora i-au fost alături.Expoziția „Natura în imagini AGERPRES” conține 30 de planșe cu fotografii realizate în zonele sălbatice ale României: de la versanți impozanți, la firul ierbii în detaliu, de la sălbăticie, la delicatețe. Pentru a realiza cele mai bune cadre, fotografii AGERPRES au stat fie la câțiva metri de subiect, chiar dacă acesta era un urs, fie s-au folosit de ultimele dotări tehnologice, folosind drona pentru vederi aeriene excepționale.Joi, pe 27 februarie 2020, în parteneriat cu WWF-Romania, va fi sărbătorită Ziua Pădurii printr-o serie întreagă de proiecții și evenimente speciale, în compania unor invitați de seamă.Înepând cu ora 18:00 vor putea fi urmărite pe marele ecran cele mai puternice producții recente inspirate de confruntările cu care se confruntă pădurea, dar și de măreția și importanța acesteia în existența Planetei.Pe 29 februarie 2020, de la ora 14:00, sportivii care au inregistrat cele mai mari succese in 2019 vor fi aplaudati si recompensati pentru reusitele lor in cadrul unei ceremonii gazduite de Centrul Cultural Aurel Stroe din Busteni.Unul din premii va fi acordat in memoria alpinistului Zsolt Torok, caruia Alpin Film Festival ii dedica in acest an intreaga ediție.Cu sprijinul Clubului Alpin Roman, AFF va propune la aceasta editie un nou format al Galei, oferind premii pentru cele mai importante performante din: alergare montana, parapanta, mounatin bike si nu in ultimul rand alpinism.Si in acest an, Federatia Romana de Alpinism si Escalada va premia la Busteni sportivii anului 2019.De asemenea, pentru al doilea an consecutiv, Federatia Romana de Orientare va premia un sportiv care s-a remarcat cel mai mult in 2019 la acest capitol.Un premiu special ii va fi acordat in premiera meteorologului George Porancia, de la statia meteo de la Varful Omu, care traieste de 36 de ani la 2.500 de metri altitudine.In cadrul aceleiasi ceremonii, Jandarmeria Montana va acorda o distinctie speciala pentru cea mai importanta performanta in alpinism inregistrata de un Jandarm montan.De la ora 16:00, spectatorii vor urmari Age of Ondra (r. Josh Lowell, Zachary Barr, Peter Mortimer), despre Adam Ondra, considerat cel mai bun alpinist din lume. Dupa ce a cucerit cateva dintre cele mai dificile rute de pe intreg mapamondul, Ondra impinge acum limitele umane, antrenandu-se pentru noi recorduri care ii vor asigura locul in istoria ascensiunilor.La polul opus, de la ora 17:00, pe marele ecran din Busteni va rula, tot cu intrare libera, multi-premiatul documentar 4 ani in 10 minute (r. Mladen Kovacevic).Realizat din imagini surprinse pe casete video in urma cu 18 ani, filmul documenteaza ascensiunea primului sarb pe Everest.Visul sau de aventura nu a culminat cu un urlet victorios, dezvaluie un citat din jurnalul sau, dar a sfarsit intr-un tipat al invinsului. Tesut cu imagini enigmatice, extrase filmate din jurnalul protagonistului, peisaje nepamantesti, personaje enigmatice si circumstante periculoase, documentarul premiat in 2018 la Sarajevo vorbeste despre limitele capacitatilor umane.O proiecție cu totul și cu totul specială va încânta spectatorii în ultima zi de festival. Documentarul To Step on Mont Blanc (r. Miroslav Ivanova) spune povestea uluitoare a alpinistului bulgar care a reușit să atingă Vârful Mont Blanc în scaun cu rotile. Nu ar fi reușit fără prietenii săi, o echipă de alpiniști experimentați, pe care publicul este invitat să-i urmărească într-una dintre cele mai emoționante expediții, pe 1 martie, de la ora 17:00, la Cinemateca Patria.ALPIN FILM FESTIVAL (AFF) - unicul eveniment din Romania dedicat culturii si educatiei montane, are loc in perioada 24 februarie - 1 martie 2010 la Brașov, Bușteni și Predeal.Programul complet al celei de-a 5-a editii Alpin Film Festival este disponibil pe https://alpinfilmfestival.ro/ Ediția din acest an a festivalului este susținută de: Partenerii instituționali: Centrul Național al Cinematografiei, Primăria Brașov, Primăria Predeal, Primăria Bușteni, Consiliul Județean Brașov...................................................................................................................ora 18:00 – Vernisaj expoziție foto – AIVA – Semne de apă pe VALLI DI LANZO – Piemont – Italia – la Centrul Multicultural al Universității Transilvania – Bulevardul Eroilor nr.29, Brașovora 19:00 – GALA DE DESCHIDERE – Proiecția filmului SUPERHOMBRE (ROMÂNIA) – în prezența lui Horia Colibășanu – la Aula Sergiu Chiriacescu – Strada Iuliu Maniu 41A, Brașovora 19:00 – COMPETIȚIA NAȚIONALĂ DE FILM – VÂRFURI; marebranza.ro – la Cinemateca Patria – Bulevardul 15 Noiembrie 50A, Brașovora 20:00 – COMPETIȚIA NAȚIONALĂ DE FILM – PE URMELE HOTILOR DE LEMN (ROMÂNIA) – la Cinemateca Patria – Bulevardul 15 Noiembrie 50A, Brașovora 20:00 – COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ – SELECȚIA SCURT-METRAJE – la Centrul Cultural Visssual Brașov – Strada Fabricii, Brașovora 15:00 – WORKSHOP – DESTINAȚIA ȘI FILMUL – Promovarea destinațiilor turistice prin intermediul filmului – la Hotel Kronwell – Bulevardul Gării 7A, Brașovora 18:30 – COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ DE FILM – ASCENSIUNEA EVERESTULUI (ANGLIA) – la Centrul Cultural Reduta – Strada Apollonia Hirscher 8, Brașovora 19:00 – COMPETIȚIA NAȚIONALĂ DE FILM – CEAHLĂUL SPECTACOLUL NATURII – la Cinemateca Patria – Bulevardul 15 Noiembrie 50A, Brașovora 19:30 – COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ DE FILM – ULTIMUL MUNTE (POLONIA) – În prezența invitatului de onoare AFF 2020 – KRZYSZTOF WIELICKI – Piolet d’Or 2019 – la Centrul Cultural Reduta – Strada Apollonia Hirscher 8, Brașovora 20:00 – COMPETITIA NAȚIONALĂ DE FILM – BUKOVINA – ȚARA OAMENILOR FAGI – la Cinemateca Patria – Bulevardul 15 Noiembrie 50A, BrașovOra 17:00 – UN MUNTE DE CARTE – Prezentarea cărții TRILOGIA TRANSILVANĂ de MIKLOS BANFFY – la Centrul Multicultural al Universităţii Transilvania – Bulevardul Eroilor nr. 29, Brașov– în parteneriat cu WWF – la Centrul Cultural Reduta – Strada Apollonia Hirscher 8, BrașovOra 18:30 – COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ DE FILM – TIMPUL PĂDURILOR (FR)Ora 20:00 – Dezbatere PĂDUREA – DE LA CIVILIZATIA LEMNULUI LA GENERATIA FACEBOOK – dezbatere publică moderată de RADU MELU (WWF) și invitațiiOra 21:00 – COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ DE FILM – TREELINE/ LIZIERA (USA, Canada, Japan)– În prezența echipei – la Cinemateca Patria – Bulevardul 15 Noiembrie 50 A, BrașovOra 19:00 – BANATUL MONTAN – DRUMUL FIERULUIOra 20:00 – IOANA CU PACEOra 20:30 – TREI ZILE DIN VIAȚA MARIEIOra 20:45 – ZIMBRUL – INTOARCEREA LEGENDEIOra 21:00 – ENIGMA SFINXULUI DIN CARPAȚIOra 11:00 – COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ DE FILM – HOLY TOUR/ LA GRAND-MESSE (FRANȚA – BELGIA) – la Cinema One, Mall Coresi, BrașovOra 15:00 – UN MUNTE DE CARTE – MUNTELE ÎN LITERATURA ROMÂNĂ – la Centrul Multicultural al Universităţii Transilvania – Bulevardul Eroilor nr. 29, BrașovOra 19:00 – COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ DE FILM – UN PIAN LA ZANSKAR (UK) – la Centrul Cultural Reduta – Strada Apollonia Hirscher 8, BrașovOra 19:00 – COMPETIȚIA NAȚIONALĂ DE FILM – WHITE CARPATHIA – la Cinemateca Patria – Bulevardul 15 Noiembrie 50A, BrașovOra 20:15 – COMPETIȚIA NAȚIONALĂ DE FILM – DESCOPERĂ ECO ROMÂNIA – la Cinemateca Patria – Bulevardul 15 Noiembrie 50A, BrașovOra 20:30 – COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ DE FILM – GREUTATEA APEI (SUA) – la Centrul Cultural Reduta – Strada Apollonia Hirscher 8, BrașovCentrul Cultural Aurel Stroe, BușteniOra 18:00 – COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ DE FILM – MANASLU- MUNTELE DE SUFLET (AUSTRIA)Ora 19:30 – COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ DE FILM – FISURA (ELVEȚIA)Ora 15:00 – COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ DE FILM – CHOLITAS (SPANIA) – la Centrul Cultural Reduta – Strada Apollonia Hirscher 8, BrașovOra 17:00 – COMPETIȚIA ÎNTERNAȚIONALĂ – SELECȚIA SCURT-METRAJE – la Cinemateca Patria – Bulevardul 15 Noiembrie 50A, BrașovOra 19:00 – GALA DE PREMIERE ALPIN FILM FESTIVAL, urmată de proiecția filmului HONEYLAND – la Aula Sergiu Chiriacescu – Strada Iuliu Maniu 41A, BrașovOra 19:00 – COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ DE FILM – 4 ANI ÎN 10 MINUTE (SERBIA) – la Cinemateca Patria – Bulevardul 15 Noiembrie 50 A, BrașovOra 20:00 – COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ – DROMMELAND (OLANDA) – la Centrul Cultural Reduta – Strada Apollonia Hirscher 8, BrașovOra 11:00 – TRIBUT LUI ZSOLT TÖRÖK – la Castelul Cantacuzino – BușteniOra 14:00 – GALA MUNTELUI – Premiile celor mai importante performanțe din sporturile montane din 2019 – la Centrul Cultural Aurel Stroe – BușteniOra 16:00 – COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ DE FILM – AGE OF ONDRA (CANADA) – la Centrul Cultural Aurel Stroe – BușteniOra 17:00 – COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ DE FILM – 4 ANI ÎN 10 MINUTE (SERBIA) – Centrul Cultural Aurel Stroe – BușteniHotel Carmen Predeal (Sala Mare) – Str Mihail Săulescu, Nr.121, PredealOra 18:00 – COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ DE FILM – HUNZA CULTURĂ ȘI SKI ÎN PAKISTAN (FRANȚA)Ora 18:45 – COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ DE FILM – CREASTA VISELOR (SUA)Cinema Amza Pellea – Strada Mihai Viteazul, RâșnovOra 17:00 – COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ DE FILM – SPIRITUL JAGUARULUI ( SLOVACIA)Ora 18:00 – ANBA, în adâncurile peșterilor din Haiti (FRANȚA) + 769 (ROM)Urmate de lansarea de carte pentru copii STRĂBUNICUL MEU EMIL RACOVIȚĂ și SPRE POLUL SUD – în prezența speologului CRISTIAN LASCUOra 08:00 – PREDEAL VERTICAL RACE – CONCURS SCHI DE TURĂOra 10:00 – CUPA ȘCOLILOR DE SCHI – CONCURS SCHI ALPIN – pe Pârtia Clăbucet PredealOra 19:00 – FILMELE PREMIATE LA ALPIN FILM FESTIVAL – la Cinemateca Patria – Bulevardul 15 Noiembrie 50 A, BrașovEXPOZIȚII DE FOTOGRAFIEMILVUS NATURE PHOTOGRAPHY – 24 februarie – 1 martie 2020 – la Coresi Shopping Resort – Strada Zaharia Stancu nr. 1 – BrașovAIVA SEMNE DE APĂ PE VALLI DI LANZO – PIEMONTUL ITALIAN – 24 februarie – 21 martie 2020 – la Centrul Multicultural al Universității Transilvania – Bulevardul Eroilor nr. 29, BrașovNATURA ÎN IMAGINI – AGERPRES – 25 februarie-10 martie 2020 – în Aula Sergiu Chiriacescu – Strada Iuliu Maniu 41A, BrașovMAPPING THE MOUNTAIN – 25 februarie-10 martie 2020