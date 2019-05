A fost deschisă a doua platformă inteligentă de gunoi din Braşov

Descriere foto: A fost deschisă şi cea de-a doua staţie automatizată de depozitare a deşeurilor reciclabile, în cadrul proiectului pilot pentru colectare selectivă a deşeurilor de la populaţie. Noua staţie a fost amenajată în cartierul Scriitorilor, pe strada Alexandru Sahia. Eco-insula din cartierul Scriitorilor este una experimentală; Sursa: bzb.ro



Ca şi cea din Valea Cetăţii, eco-insula din cartierul Scriitorilor este una experimentală!





Miercuri, a fost deschisă şi cea de-a doua staţie automatizată de depozitare a deşeurilor reciclabile, în cadrul proiectului pilot al Primăriei Braşov pentru colectare selectivă a deşeurilor de la populaţie. Noua staţie a fost amenajată în cartierul Scriitorilor, pe strada Alexandru Sahia şi spre deosebire de cea din Valea Cetăţii, aceasta are capacitatea de a prelua şi gunoiul menajer.



„Această eco-insulă îi va ajuta pe cetăţeni la o colectare cât mai bună, reducându-se substanţial cantitatea de gunoi menajer, în timp ce cantitatea de deşeuri reciclabile - hârtie, carton, metal plastic, sticlă - va avea o pondere din ce în ce mai mare în cantitatea finală de deşeuri. Noi dorim ca în decurs de maximum trei luni, în urma monitorizării cantităţilor colectate, să se acorde bonificaţii asociaţiilor sau cetăţenilor care colectează selectiv, bonificaţii care vor însemna reducerea facturii de salubrizare. Este important de menţionat că doar persoanele arondate acestei eco-insule o vor putea folosi, deoarece fiecare apartament va avea un cod, sacii aferenţi fiecărui tip de deşeuri colectate selectiv vor avea acel cod şi doar în baza acestui cod se va putea deschide fanta corespunzătoare categoriei de deşeuri”, a explicat Adrian Stanbeca, şeful staţiei de sortare-reciclare Brai-Cata.



Staţia, amplasată pe strada Alexandru Sahia, deserveşte 104 apartamente. O parte dintre cetăţeni, prezenţi la eveniment, au şi fost instruiţi despre modul în care se utilizează noul sistem şi vor primi, împreună cu vecinii lor, până vineri, sacii de gunoi personalizaţi pe fiecare categorie de deşeuri şi pentru fiecare familie, astfel încât să înceapă să şi utilizeze noua platformă de colectare.



Unul dintre braşovenii care au participat la „instructaj”, Mihai Trufin, a declarat că „este un pas bun. Pentru unii va fi greu, dar pentru cei care sunt deja obişnuiţi cu colectarea selectivă va fi mai uşor”.



Înainte de a arunca gunoiul, oamenii trebuie să citească indicaţiile de pe monitor!



Eco-insulele este prevăzută cu sistem de identificare a celui care depune deşeurile reciclabile, un sistem de monitorizare a gradului de umplere a recipientelor - care transmite un SMS operatorului în momentul în care sunt pline - şi un sistem de monitorizare video a eco-insulei, precum şi un sistem de odorizare interioară, pentru a preveni răspândirea mirosurilor neplăcute. Accesul la fiecare recipient de depozitare - hârtie şi carton, mase plastice, metal, sticlă, gunoi menajer (în cazul celei din Scriitorilor) - se face automatizat, numai în baza unui cititor de coduri de bare, care scanează codurile de pe sacii menajeri. Astfel, accesul persoanelor care nu fac parte dintre utilizatorii arondaţi nu este posibil.



Abonatul va veni cu sacii menajeri la eco-insulă, va scana codul de bare şi în urma indicaţiilor de pe display, se va îndrepăta spre fanta corespunzătoare tipului de deşeu, care se va deschide automat.



Dacă fanta nu se deschide automat sau, din diferite motive, se închide, există şi posibilitatea deschiderii ei prin atingerea unui senzor, care rămâne activ o perioadă de timp după scanarea codului de bare de pe sac. După ce persoana va depune sacul în platformă, trapa se va închide, iar automatul va tipări un bon pe care este specificat numărul de identificare al abonatului, tipul de deşeu, data şi ora depunerii şi cantitatea. Pe fiecare trapă sunt specificate deşeurile care sunt considerate acceptate şi cele care nu se depun acolo, iar verificarea se poate face pe fiecare sac în parte, pentru a se evita nerespectarea regulilor.



Potrivit directorului firmei de salubrizare, Braşovul este primul oraş din ţară care are astfel de sisteme de colectare, a căror valoare este de aproximativ 20.000 de euro.



„Dacă nu merge, vom reveni la metoda clasică, cu mirosuri, gunoi amestecat şi costuri mari”





Primul sistem de acest fel a fost instalat la Braşov în urmă cu o săptămână, pe str. Carpenului (cartier Valea Cetăţii), unde sunt arondate aproximativ 2.000 de persoane.



Eco-insulele au fost instalate printr-un parteneriat între municipalitate, operatorul de salubrizare Brai-Cata şi EcoSmart Union SA, companie specializată în managementul deşeurilor.



„Este un sistem care, pentru a funcţiona corect, are nevoie şi de implicarea locatarilor şi a asociaţiilor de proprietari. Aceste platforme au nişte reguli de utilizare foarte simple, sunt sisteme civilizate şi sigure, prin care putem face colectare selectivă şi putem oferi şi bonificaţii la factură asociaţiei de proprietari arondată, în schimbul bonurilor pe care le eliberează această platformă. Condiţia este ca oamenii să respecte regulile. Este o perioadă de probă în care vom vedea dacă merge treaba şi dacă merge continuăm şi vom extinde acest sistem, dacă nu merge, vom reveni la metoda clasică, cu mirosuri, gunoi amestecat şi costuri mari. Totodată, am inventariat şi toate platformele de gunoi din oraş, le vom extinde acolo unde este necesar şi le vom moderniza”, a declarat primarul George Scripcaru, cu ocazia deschiderii platformei automatizate din Valea Cetăţii.