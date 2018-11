A doua editie PRO BUSINESS TOGETHER



Asociatia ProAfaceri Brasov organizeaza o noua editie a conferintei de afaceri PRO BUSINESS TOGETHER, editia a doua.



Dupa editia anterioara in care am avut invitati de exceptie precum Bogdan Micu, Radu Soviani, Ciprian Visan, Gabriel Biris, Mircea Capatina si Daniel Apostol , ProAfaceri Brasov organizeaza o conferinta regionala care aduce in fata participantilor teme interesante, speakeri de exceptie, modele antreprenoriale si networking de calitate.



Toate sunt reunite in cadrul evenimentului ce se va desfasura in Brasov, la hotel Kronwell, in data de 7 noiembrie 2018, incepand cu ora 18.00.

Evenimentul se adreseaza atat antreprenorilor, cat si freelancerilor, pasionatilor de afaceri, beneficiarilor de scheme de minimis tip Startup Nation, Romania Diaspora sau alte fonduri europene, consultantilor in afaceri, studentilor interesati de deschiderea uneui afaceri, dar si managerilor si intraprenorilor.



Mai multe detalii aici: https://www.proafaceri.com/event/pro-business-together-2/



Agenda evenimentului este urmatoarea:



16.15 – 16.30 – Primirea participantilor



16.30- 17.30 – Workshop “Atragerea finantarilor potrivite pentru afaceri de succes”



17.30 – 17.45 - Networking informal



17.45 – 18.00 - Deschiderea evenimentului



18.00 – 18.20 - “Inovarea in afaceri de succes” - consultant in afaceri, Rodica Lupu



18.20 – 18.35 - "Criza financiară, basmul cu balauri sau realitate?" - Cristina Chiriac - presedinte al Confederației Nationale pentru Antreprenoriat Feminin



18.35 – 19.10 – “Get to Know Each Other” – prezentarea Comunitatii ProAfaceri Brasov (domenii de activitate, proiecte reusite, modele de afaceri, oportunitati de colaborare)



19.10 – 19.40 “Antreprenorul modern - curajul unui leu in jungla business-ului actual” – business angel Marius Ghenea



19.40 – 20.00 Tombola ProAfaceri (premii in bunuri si servicii, dar si membership gratuit la ProAfaceri Club)



20.00 – 20.10 Inchiderea evenimentului



20.10 – 22.00 Degustare de vinuri, cina tip bufet, networking informal.



Prezinta Delia Duca Iliescu, Realizator si Prezentator TV (Emisiunea de sah “Strategie in alb si negru”, difuzata la Realitatea TV), membru ProAfaceri Brasov alaturi de Filip-George, om de radio și de televiziune, dar și organizator de evenimente la nivel național.



Asociația ProAfaceri Brașov a apărut din dorința de a dinamiza mediul de afaceri brașovean, dar și pe cel regional și național. Prin implicarea în activități care să creeze oportunități pentru investitori, oameni de afaceri români și piața forței de muncă.



Asociația ProAfaceri Brașov [ www.proafaceri.com] își propune să fie prima opțiune a antreprenorilor în vederea dezvoltării, finanțării și internaționalizării afacerilor.



Evenimentul se va concentra pe factorii cheie cu un impact major în performanța afacerilor.



Conferința își propune să ofere cadru pentru:





Dezbaterea pe marginea subiectelor actuale de business.

Prezentări ale oportunitățiilor și instrumentelor pentru dezvoltarea afacerilor.

Acces la consultanță și know-how

Workshop-uri interactive pentru dezvoltarea personală și profesională.

Networking cu potențiali parteneri de afaceri (clienți, furnizori)



Pentru orice alte detalii vă stăm la dispozitie la 0799 800 300





Partener Gold: Camera de Comerț și Industrie Brașov.Înscrie-te acum! In perioada 1-06 noiembrie, pretul unui bilet este de 190 lei, ce asigura un loc la conferinta, acces la cina si degustarea de vinuri, iar in ziua evenimentului pretul va fi de 220 lei!Locuri sunt limitate, inscrie-te aici: