A debutat o nouă ediţie Amural, la Brașov

Raze de lumină deasupra Centrului Istoric al Braşovului, vineri şi sâmbătă!



Amural îşi continuă povestea la Brașov chiar şi în pandemie. Cu un program mai condensat, cu locuri mai puţine la evenimentele speciale de seară, dar şi cu surprize.



Una dintre ele va putea fi văzută pe cer, în centrul Braşovului, în serile de vineri şi sâmbătă (28 și 29 august 2020). Asta pentru că la Amural racord (aşa cum se numeşte în acest an ediţia cu numărul 6), vor fi unite cu raze de lumină toate turnurile medievale din jurul Cetăţii Braşov. Şi toate luminile se vor întâlni deasupra oraşului, în timp ce zidurile fiecărui turn vor fi luminate de lucrări de video-mapping.



„Prin această legătură de lumină marcăm elementele viitorului Parc Cultural După Ziduri, proiectul pe care l-am creat pentru a da viaţă permanent zidurilor Cetăţii Braşov. Cinematograful Popular, turnurile medievale, Bastionul Postăvarilor şi galeriile subterane vor constitui suportul pentru un nou strat al cetăţii, unul cultural, educaţional şi social.



Anul acesta e o ediţie simbolică, pentru că este un an mai dificil pentru lumea culturală. Facem ceva care să fie reprezentativ pentru ce înseamnă Amural. Ne-am ambiţionat să avem o ediţie şi am strâns lângă noi primăria şi partenerii privaţi clasici şi cu susţinerea lor reuşim să facem o ediţie care deşi e mai mică, este paradoxal, de fapt, mai mare, pentru că e mult mai greu să facem un eveniment în contextul actual, iar oamenii au mai multă nevoie de evenimente culturale”, a explicat Răzvan Pascu, directorul de creaţie al festivalului.



Evenimentul deja a fost deschis, la Grădina din Visss, cu muzicieni de la vibrate!festival, cu muzică de Beethoven, Schumann şi Korngold, însoţită în dans pregătit de coregrafa Petra Binder. Tot joi s-a deschis, la Centrul Multicultural al Universităţii Transilvania (de la parterul Rectoratului) expoziţia „BIOS - An Interactive Art Exhibition About the Anthropocene”, premiera unei expoziţii de instalaţii de artă interactivă despre cea mai recentă eră geologică, cea în care omul domină Planeta.





Vineri ( 28 august 2020) va fi inaugurată la Visssual expoziţia „CoLaboratory” - rezultatele unei rezidenţe digitale între 7 artişti germani şi 7 artişti din România şi Moldova petrecută în pandemie.



În seara de vineri va evolua şi un performance audio-vizual proiectând imagini pe faţada Rectoratului Universităţii Transilvania din Braşov.

„Grădina din Visss” va găzdui performance-uri de poezie, dans şi concerte pentru a simboliza scenele ediţiilor trecute.



Accesul la evenimentele de seară este limitat şi se face pe bază de bilet.







Sâmbătă seara (29 august 2020) va fi un performance audio-vizual pe Bastionul Postăvarilor. Festivalul se va încheia la Grădina din Visss, duminică, 30 august 2020.



Tot la ediţia din acest an, peretele exterior de la Visssual va deveni pânza unei noi picturi murale realizate de artistele Maria Zurbagiu şi Wanda Hutira.



Pentru a susţine oamenii care construiesc Amural, participanţii vor avea posibilitatea în acest an să doneze pentru ca festivalul să continue pe drumul său de a deveni nu doar cel mai frumos, dar şi cel mai popular festival de lumini şi artă digitală din ţară.





„AMURAL r a c o r d”, repere din program



(Deja s-au desfășurat evenimentele din deschiderea festivalului)



Joi, 27 august 2020



18:00 – 22:00 [Centrul MultiCultural]

BIOS – An Interactive Art Exhibition About the Anthropocene

Instalaţii de artă digitală despre Antropocen sau „epoca oamenilor”



19:00 – 00:00 [Grădina din Visss]

„Moonlight Mood” by vibrate!festival - muzică clasică, coregrafie şi lumini.

Vlad Maistorovici, vioară

Diana Ionescu, pian

Petra Binder, coregrafie



În program muzică de Beethoven, Schumann şi Korngold







Vineri, 28 august 202



12:00 – 00:00 [Visssual]

CoLaboratory

Showcase cu rezultatele rezidenţelor artistice digitale susţinute de centrele culturale germane din RO şi MD.



12:00 – 22:00 [Centrul MultiCultural]

BIOS – An Interactive Art Exhibition About the Anthropocene



14:00 [Visssual]

Lansarea aplicaţiei pentru artişti CORD.ON



16:00 – 00:00 [Grădina din Visss]

Plastic. Memorie afectivă şi risipă - instalaţie VR, Asociaţia Macaia



18:00 – 00:00 [Grădina din Visss]

Andrei Dósa – poezie

Danaga

Pierre C

Groovinhood

Glyph – vizuale





21:00 – 00:00 [Rectoratul Universităţii Transilvania]

AV performance - Cote, Moduler





21:00 – 00:00 [Parc Cultural După Ziduri]

Video mapping: Turnul Fotografilor (Piaţa Brassai), Turnul Alb, Turnul Negru, Turnul Artelor, Turnul Funarilor, Turnul Vânătorilor, Turnul Lemnarilor, Bastionul Postăvarilor

Artişti video: Alter, Atmann, foton2, Hybrid Lab, Noetic, Pach, Raza, Senpai Stuff







Sâmbătă, 29 august 2020



12:00 – 00:00 [Visssual]

CoLaboratory



12:00 – 22:00 [Centrul MultiCultural]

BIOS – An Interactive Art Exhibition About the Anthropocene



16:00 – 00:00 [Grădina din Visss]

Plastic. Memorie afectivă şi risipă - instalaţie VR, Asociaţia Macaia



18:00 – 00:00 [Grădina din Visss]

Fanfarov – poezie

Electric Brother

Tzuc

Spler



21:00 – 00:00 [Bastionul Postăvarilor]

AV performance „Bound to Spacetime” – Adrian Preda, Foton2, Moduler



21:00 – 00:00 [Parc Cultural După Ziduri]

Video mapping: Turnul Fotografilor (Piaţa Brassai), Turnul Alb, Turnul Negru, Turnul Artelor, Turnul Funarilor, Turnul Vânătorilor, Turnul Lemnarilor

Artişti video: Artişti video: Alter, Atmann, Foton2, Hybrid Lab, Noetic, Pach, Raza, Senpai Stuff







Duminică, 30 august 2020



12:00 – 00:00 [Visssual]

CoLaboratory



12:00 – 22:00 [Centrul MultiCultural]

BIOS – An Interactive Art Exhibition About the Anthropocene



18:00 – 00:00 [Grădina din Visss]

Biofilm – poezie, performance

Cosima

Silvermountain

Brad