Spiritul Braşov Heores s-a simţit ieri şi în Grecia. Un cuplu de braşoveni a alergat în a 7-a ediţie a evenimentului în ţara în care sunt în concediu!





Spiritul Braşov Heores s-a simţit ieri şi în Grecia. Un cuplu de braşoveni a alergat în a 7-a ediţie a evenimentului în ţara în care sunt în concediu!



Ediţia de pandemie Braşov Heroes (a 7-a) a avut loc, chiar şi în condiţii mai restrictive. Anul acesta, Braşov Heroes a mers pe un alt fel de structură a evenimentului, dar dorinţa de a ajuta comunitatea a fost aceeaşi.



„Ne-am încăpăţânat să organizăm ediţia a 7-a şi am mixat două concepte: am transformat Cursa Familiei în Săptămâna comunităţii – pe tot parcursul săptămânii ce a trecut, astfel fiecare grup, de părinţi, prieteni, familie, a putut să-şi organizeze propria minicursă, cu minim un obstacol, iar astăzi, 13 septembrie, avem Braşov Heores Day, ziua în care 296 de alergători care s-au înscris pe site şi au fost confirmaţi de noi, îşi vor dona kilometrii, după mecanismul 1 kilometru este 10 lei, buget pe care l-am obţinut de la sponsorii corporate şi astfel vor fi susţinute toate cele 7 cauze participante la Braşov Heroes”, a explicat Laura Popeea, preşedinte Fundaţia Comunitară Braşov.



Unele curse au început din zori de zi, în Braşov, în ţară, dar şi peste hotare. Tocmai în Grecia, acolo unde un cuplu de braşoveni, aflat în concediu, a ieşit la alergat 10 kilometri, pentru Centrul de Ştiinţe Grow and Know, pentru cele două grădiniţe de la Crizbav. „Când m-am înscris nu plănuisem încă concediul, dar am alergat împreună cu soţul meu, care şi el s-a înscris pentru aceeaşi cauză. A fost greu, că nu mai alergasem de ceva vreme, dar m-am simţit foarte bine pentru că am putut să ne ţinem promisiunea”, a spus braşoveanca.



În Braşov au fost mai mult alergători care au luat startul pe cont propriu, în cursele pe care le-au înscris pentru a susţine cauzele comunităţii. „Cu prietenii – ne-am strâns opt, în total, şi cu căţelul meu, am ales să alergăm sub Tâmpa. Fiecare cât a putut, 5 sau 6 sau 9 kilometri. Am ales proiectul Asociaţiei de la Crizbav pentru că ne interesează să investim în viitorul copiilor, e foarte important să aibă materiale didactice de calitate”, a spus o altă braşoveancă.



Organizatorii vor avea o situaţie completă a celor care au alergat abia luni, după ce vor fi făcut validările tuturor celor care şi-au postat fapta – traseul şi fotografia, pe pagina de facebook. Însă, cei care doresc, pot susţine cauzele înscrise şi prin donaţii, până în 15 octombrie.



Foto 1: Braşovul a fost împânzit ieri de alergători încurajaţi de prieteni, familie şi colegi care au donat pentru cele 7 cauze înscrise la Braşov Heroes 2020.



Foto 2: CURSA RAFAEL'S POWER - s-a dat startul în curtea pompierilor din Codlea, s-a sărit peste celebra poartă de antrenament (2 m înălţime), s-a mers pe bârnă şi apoi s-a pornit în alergare spre Maial. A urmat urcarea dealului cu cauciucul în spate şi apoi s-a donat pentru „Aş vrea să-ţi spun...”, un proiect dedicat copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe.



Foto 3: Minicursa Cercetaşii României - Orizont Braşov, construită în jurul unei vânători de comori.



Foto 4: Echipa Spitalului de Boli Infecţioase Braşov a organizat cursa „Stop COVID” şi au alergat pentru a strânge donaţii pentru proiectul From One to Six - Feel the Unseen, care îşi propune să realizeze hărţi 3D ale Braşovului pentru nevăzători.