A 3-a zi de luni din ianuarie - „Blue Monday”

Descriere foto: Cea mai tristă zi a anului; Sursa foto:BBC.com



Luna ianuarie conţine „ziua cea mai deprimantă” din anul care tocmai a început. În mod deloc surprinzător, aceasta este mereu o zi de luni.



În 2017, cea mai deprimantă zi a anului - supranumită „Blue Monday” este cea de azi 16 ianuarie.



„Blue Monday” („Lunea cea tristă") este un nume dat zilei de luni din a treia săptămână a lunii ianuarie, considerată de consilierii în lifestyle din Marea Britanie ca fiind cea mai deprimantă zi a anului.



Numele a fost atribuit pentru prima dată acestei zile în 2005 de compania Sky Travel, în cadrul unei campanii de publicitate. Apoi, acestei date i-au fost atribuite mai multe conotaţii negative sociale: schimbarea vremii, ghinion în afaceri, despărţiri amoroase.



Pentru persoanele care preferă să vadă întotdeauna partea plină a paharului, ianuarie este luna în care oamenii îşi stabilesc obiective noi, încep o serie de activităţi interesante şi se supun unui proces de reevaluare în speranţa obţinerii unor rezultate optimiste în următoarele 12 luni.



Însă, pentru persoanele mai puţin optimiste, ianuarie este cea mai dificilă lună a anului.



Conceptul de „Blue Monday” a aparut prima data în 2005, fiind promovat de o agenţie de turism din Marea Britanie, care a comandat un studiu bazat pe calcule ce au inclus factori precum condiţiile meteo şi nivelul datoriilor personale şi se pare că a treia zi de luni a lui ianuarie a ieşit „câştigătoare” la nivelul cel mai scăzut de fericire de pe tot parcursul anului.



Studiul a arătat că adaptarea la serviciu, după perioada de vacanţă este mai dificilă, datoriile acumulate în urma sărbătorilor creşte nivelul de irascibilitate, luna ianuarie nu este una a câştigurilor, aşa că nivelul finanţelor nu este prea strălucit. În plus, vremea nu este nici ea prea prietenoasă, pentru că încă se întunecă repede şi este foarte frig afară.



Potrivit studiului, cea de-a treia zi de luni a anului este cea mai deprimantă zi şi pentru că oamenii manifestă o stare de tristeţe, sunt suparaţi că au trecut sărbătorile şi nu mai au ce să aştepte în viitorul apropiat. În plus, este o zi de luni în care de obicei suntem mai apartici, melancolici dupa week-end... Pe deasupra oamenii se confruntă şi cu o aşa-zisă inactivitate, pentru că e iarnă, se stă mai mult în casă, se face mai puţină mişcare şi consumă carbohidraţi în exces.



Per ansamblu în ianuarie, organismul uman se resimte după consumul abuziv de alcool şi de ciocolată din luna decembrie, conturile bancare sunt aproape de cota de avarie din cauza cadourilor de Crăciun şi a petrecerilor de Revelion. În plus, vor mai trece câteva luni până când lumina diurnă va creşte considerabil, iar nivelurile de vitamina D din organism vor putea să se regenereze prin expunerea naturală la razele solare.



Acum nu e neaparat nevoie să ne lăsăm copleşiţi de ceea ce zic cercetătorii. „Blue Monday” nu are baze ştiinţifice, deşi conceptul a devenit destul de popular.



Până la urmă, depinde de noi să încercăm să ieşim din monotonie. Iar a 3-a zi de luni din ianuarie, să nu fie cea mai tristă zi a amului, ci să devină una cu un nivel acceptabil de satisfacţii şi împliniri!