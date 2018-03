90 de echipaje vor lua startul în Tess Rally Brașov 2018

Descriere foto: Sursa: Raliul Brașovului

Programată pentru weekendul 23-25 martie 2018, la Brașov, prima etapă a Campionatului Național de Raliuri Dunlop se bucură de un foarte mare interes din partea concurenților. Lista de înscrieri a Tess Rally 2018 include numărul maxim de concurenți admiși de regulament, 90 de echipaje urmând să ia startul în concurs. Cinci din cele opt mașini de top R5 ce vor putea fi admirate pe probele brașovene vor fi pilotate de campioni naționali absoluți, toți câștigători ai acestui raliu: Titi Aur, Dan Gîrtofan, Bogdan Marișca, Vali Porcișteanu și Simone Tempestini.



Debutul prin tradiție al campionatului intern de raliuri are loc la Brașov, Tess Rally prezentând în fiecare an noile mașini, noile echipaje sau, mai mult ca niciodată în acest an, mult așteptatele reveniri. La fel ca și anul trecut, acest raliu marchează atât prima etapă CNRD (Campionatul Național de Raliuri Dunlop) cât și a categoriei destinate tinerelor talente (Campionatul Național Rally 2) și a mașinilor istorice (Campionatul Național de Raliuri pentru Autovehicule Istorice și de Competiție). Mai mult de două treimi din totalul celor înscriși, mai precis 69 de echipaje, vor participa în CNRD, însă și lista Rally 2 este foarte populată (17 echipaje înscrise). Acestora se mai adaugă și patru “istorice”.



Ca niciodată în ultimii ani, ediția din 2018 a Tess Rally are cinci favoriți la victorie, toți campioni absoluți și toți cu mașini R5 de clasă 2. Cele trei Skoda Fabia R5 vor fi pilotate de vicecampionul Dan Gîrtofan și de marile reveniri, Titi Aur și Vali Porcișteanu. Câștigătorul de anul trecut de la Brașov, Simone Tempeștini, va pilota un Citroen DS3 R5 iar colegul său de echipă, campionul en titre Bogdan Marișca, un Ford Fiesta R5. Tot la comenzile a câte unui Fiesta R5 se vor afla și Sorin Badea, Mihai Manole și Cătălin Grigoriu. Cinci piloți ai unor Mitsubishi Lancer EVO IX constituie clasa 3, printre ei aflându-se Manu Mihalache, Răzvan Trișnevschi și Adrian Grigore. Singura mașină de clasă 4 este surpriza adusă de Florin Țincescu, un Fiat Abarth 124.



Adrian Teslovan și Gabriel Ene sunt doi dintre cei patru înscriși ai clasei 5, pe listă aflându-se și trei mașini R2 de clasă 7. Așa cum era de așteptat, cea mai numeroasă prezență o avem în clasa 9, cele 25 de echipaje incluzând și participanții la cele două cupa monomarcă, Dacia și Suzuki. Câștigătorul Cupei Dacia 2017, Mihnaea Mureșan, se află în fruntea listei de 13 piloți ai unor Dacii Sandero si Logan. Nume cunoscute se vor afla la bordul multora dintre cele nouă Suzuki Swift Sport care vor lua startul în raliul brașovean. Pe lângă Radu Necula, campionul clasei 9 și câștigător al Cupei Suzuki în 2017, îi mai regăsim aici pe Bogdan Vrabie, Andrei Gîrtofan, Bogdan Tălașman și, o altă revenire importantă, Raul Badiu. Norbert Maior a schimbat mașina dar nu și clasa, el urmând să concureze tot în clasa 9 dar cu un Peugeot 106.



Deși a dus lipsa de concurenți în ultimii ani, clasa 11 aduce în acest an 11 spectaculoase mașini Subaru și Mitsubishi. Lupta din această clasă se anunță foarte interesantă, campionul Jean Tatu trebuind să le țină piept lui Marco Tempestini, Sebastian Barbu, Thomas Abraham, Adi Iliescu sau Bogdan Năstase, să enumerăm doar câțiva dintre cei înscriși aici. Și mai numeroasă este clasa 12, acolo unde avem o neoficială “cupă internațională” Hyundai i20 Coupe, formată din echipaje din Bulgaria, Suedia, Georgia, Polonia și Italia. Tot aici îi mai găsim și pe Remus Cotuț, Mihai Beldie și Paul Țurcanu.



Campionatul destinat autovehiculelor istorice aduce la Brașov patru frumoase mașini clasice. Gunther Graef va lua startul cu un BMW 1602, Cătălin Cedric Ghigea cu un Abarth 124 CSA Rally iar cele două VW Golf 1 vor fi pilotate de Dorin Alexandrescu și Andrei Agapian. Nu mai puțin de 17 echipaje se vor alinia la startul Rally 2, competiția cu program restrâns în care se vor parcurge doar 8 din cele 10 probe speciale.



Prima zi de concurs din cadrul Tess Rally (sâmbătă, 24 martie) va include cinci speciale, dintre care o dublă trecere pe Poiană și Pârâul Rece, urmând ca proba spectacol Brașov Rally Show să închidă ziua. Tot cinci speciale sunt programate și pentru ziua secundă (duminică, 25 martie). După testul principal constituit de probele Babarunca și Cheia, echipajele vor mai parcurge Râșnov și Pârâul Rece înainte de a încheia raliul pe coborârea din Poiană.



Tess Rally Braşov este organizat de Auto Blic, sub egida Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, și este susținut de Primăria Municipiului Braşov şi de Consiliul Local Braşov.







Program Tess Rally Braşov 47:



Vineri 23.03.2018

Shakedown Râşnov

13:00 – 18:00 – Valea Cetății

Start festiv – prezentarea participanțiilor

20:00 – Brașov – Piață Sfatului



Sâmbătă 24.03.2018

12:28 – PS1 Brașov – Poiana Braşov

13:06 – PS2 Râşnov – Pârâul Rece

14:34 – PS3 Brașov – Poiana Braşov

15:12 – PS4 Râşnov – Pârâul Rece

19:20 – PS5 Brașov Rally Show



Duminică 25.03.2018

07:48 – PS6 Babarunca

10:31 – PS7 Cheia

12:59 – PS8 Poiana – Râşnov

13:22 – PS9 Râşnov – Pârâul Rece

16:10 – PS10 Poiana Braşov – Power Stager Stage