9 probleme dentare frecvente și soluțiile lor

Să ai dantură impecabilă, demnă de reclamele la pasta dinți pare un scop dificil de atins. În realitate, provocările vin abia după ce ai reușit să îți pui la punct aspectul dentar. Din fericire, tehnologia a evoluat suficient de mult cât să ne putem permite să prevenim și să tratăm eficient problemele care atacă sănătatea dentară și compromit aspectul zâmbetului nostru.



Știai că problemele dentare afectează sănătatea întregului organism? Când e cazul să cerem ajutorul dentistului?



Care sunt problemele dentare frecvent apărute la majoritatea persoanelor? Cum pot fi acestea prevenite și cât de mult depinde de noi să menținem sănătatea dentară la nivel optim?



1. Halitoza



Respirația neplăcută cronică, sau halitoza este efectul problemelor gingivale, parodontale, dar și al acumulării de bacterii în cavitatea bucală, care conduc în timp la formarea cariilor. Periajul zilnic, detartrajul, periajul profesional și tratarea cariilor sunt soluțiile care asigură reîmprospătarea cavității bucale.



2. Cariile dentare



Pe locul doi după halitoză, avem problema cariilor, care vizează peste 80% din populație. În cele mai multe cazuri, acestea sunt favorizate de lipsa igienei dentare, de un periaj incorect, consumul de zahăr, fumat etc. Cariile dentare pot fi ușor depistate și tratate în cabinetul medicului stomatolog. Controlul anual este o măsură simplă de prevenție și, dacă se impune, de tratare a cariilor.



3. Parodontoză



Parodontoza este cauza principală pentru care adulții suferă de pierderea dinților. Îți poți păstra dantura completă până la o vârstă înaintată dacă recurgi la procedura detartrajului, alături de o igienă dentară strictă, care să implice periaj regulat, utilizarea aței dentare și consultul stomatologic periodic. Este important să depistezi din timp eventuale afecțiuni gingivale înainte să se agraveze.



4. Hipersensibilitate



Hipersensibilitatea dentară se manifestă în timpul periajului, dar și atunci când consumi alimente prea reci sau prea calde. Hipersensibilitatea dentară poate fi o afecțiune ereditară sau rezultatul periajului agresiv. Ca mijloace de tratament sunt precizate următoarele: folosirea pastei adecvate pentru dinții sensibili, periuțele cu peri moi, tratamentele cu laser și apa de gură cu azotat de potasiu și fluor.



5. Tartrul și placa bacteriană



Ambele probleme au un impact negativ puternic asupra esteticii dentare. Rezolvarea o găsești în procedurile profesionale privind detartrajul și periajul profesional, la care trebuie să recurgi de două ori pe an pentru rezultate de calitate.



6. Abces dentar



Abcesul dentar presupune formarea unei pungi cu puroi la baza unui dintre dinți, drept consecință a unei igiene orale precare. Ca soluție indicată se poate recurge la endodontie Brasov, pentru blocarea riscului de extindere a infecției către rădăcina dintelui.



7. Bruxismul



Bruxismul sau scrâșnitul din dinți reprezintă o altă problemă dentară care vizează mare parte din populație. Acest obicei generează senzații de durere la nivelul capului și chiar leziuni dentare. După evaluarea medicului stomatolog, acesta poate recomanda, în fucnție de particularitate, folosirea unei gutiere sau a coroanelor dentare.



8. Dinți pătați



Prezența petelor pe dinți este generată de vârsta înaintată și de obiceiuri nocive precum fumatul sau consumul de anumite alimente care "pătează" dintele (vinul, afinele, cafeaua etc.). Decât să lași această problemă să îți afecteze stima de sine, mai bine fă o vizită la medicul stomatolog pentru o albire dentară, care să-ți redea zâmbetul de altădată.



9. Dinți strâmbi



Această problemă dă startul altor afecțiuni cu efecte grave. Din cauza faptului că dinții sunt dispuși nenatural, fie înghesuiți, strâmbi sau distanțați, periajul nu poate fi efectuat în anumite zone greu accesibile. Acolo se acumulează microorganismele, care în timp provoacă gingivită, carii, parodontoză etc. Soluția în cazul de față este aparatul dentar, care mai nou a devenit o modă printre adolescenți și adulți, deopotrivă.



Problemele dentare sunt tratate cu superficialitate de către majoritatea persoanelor. Neglijența față de propria sănătate, lipsa igienei orale, frica de medicul stomatolog, alimentația dezechilibrată sunt doar câțiva dintre factorii principali care favorizează declanșarea și răspândirea bolilor dentare. Pentru a ține la distanță astfel de consecințe nefericite, medicii recomandă aplicarea următoarei rutine: periajul de două ori pe zi, utilizarea unei paste de dinți cu fluor, înlocuirea periuței de dinți o dată la 2 luni, folosirea apei de gură și a aței dentare de două ori pe zi, precum și consumul de alimente și suplimente de vitamine și minerale.