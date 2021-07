9 dintre beneficiile uimitoare ale cimbrului

Cimbrul este una dintre plantele aromatice care nu ar trebui să lipsească din nicio bucătărie! Face parte din familia mentei şi este un condiment savuros pentru diverse reţete, dar şi un remediu valoros în diverse simptome şi afecţiuni. Există peste 400 de subspecii de cimbru şi el este cunoscut și utilizat de sute de ani! Astfel, egiptenii îl foloseau în practica de îmbălsămare, în vreme ce grecii îl utilizau ca înlocuitor de tămâie.







Combate acneea





Cimbrul este cunoscut pentru proprietăţile sale antibacteriene şi a devenit un ingredient valoros în combaterea acneei. Se poate utiliza sub formă de tinctură pe bază de alcool şi rezultatele sunt impresionante. Se pare că efectul acesteia este cu mult mai eficient decât al multor produse antiacneice pe bază de peroxid de benzoil.







Scade tensiunea arterială crescută





O modalitate sigură şi eficientă pentru cei cu tensiune arterială crescută să beneficieze de efectele cimbrului ar fi să îl folosească cât mai des în mâncare. Este un remediu natural, savuros şi fără efecte adverse care poate salva multe vieţi.







Calmează tusea





Uleiul esenţial de cimbru se obţine din frunzele acestuia şi este un remediu folosit deseori pentru a combate tusea. Pentru mai multă eficienţă, se poate folosi combinaţia de cimbru cu frunze de iederă care calmează tusea, durerile în gât şi alte simptome ale bronşitelor acute. De asemenea, se poate folosi şi ceaiul de cimbru.







Întăreşte sistemul imunitar





Cu toţii ştim că organismul nostru are nevoie de numeroase minerale şi vitamine pentru a funcţiona corespunzător, iar dobândirea acestora din alimentaţie este o adevărată provocare. Din fericire, cimbrul este o plantă aromatica bogată în vitamina C şi o sursă excelentă de vitamina A, antioxidanţi care întăresc sistemul imunitar. Prin urmare, dacă simţi că te paşte o răceală, cimbrul te poate ajuta să treci mai uşor peste ea.



De asemenea, cimbrul este o sursă valoroasă de cupru, fibre, fier şi mangan - elemente de care sistemul imunitare are nevoie şi pentru care organismul îţi va mulţumi dacă i le oferi zilnic!







Dezinfectează şi ține la distanţă mucegaiul





Mucegaiul este foarte periculos pentru sănătate şi, dacă începe să prolifereze în locuinţa ta, poţi dezvolta probleme respiratorii şi alergii. Odată ce l-ai identificat este bine să faci tot ce se poate pentru a-l înlătura eficient, iar uleiul de cimbru este ideal. Acesta are numeroase proprietăţi fungice şi poate fi folosit cu succes ca dezinfectant în locuinţele cu mucegai.







Te ajută să scapi de dăunători





Cimbrul conţine timol, un ingredient regăsit în diverse pesticide pentru interior şi exterior care poate combate eficient bacteriile, viruşii, rozătoarele şi alţi dăunători. De asemenea, extractul de cimbru ține la distanţă ţânţarii. Pentru a obţine cele mai bune rezultate împotriva dăunătorilor, fie foloseşti frunze de cimbru pe care le sfărâmi în mână, fie apelezi la ulei de cimbru amestecat cu ulei de măsline şi apă.







Împrospătează mirosul





Multe dintre produsele organice pentru îngrijirea corporală conţin cimbru sau ulei esenţial de cimbru. Datorită proprietăților sale antiseptice şi antifungice, acesta este un ingredient valoros pentru deodorantele naturale şi este folosit deseori în potpourri.







Îmbunătăţeşte starea de spirit





Datorită carvacrolului, o substanţă activă cu rol relaxant, uleiurile esenţiale de cimbru sunt nelipsite în aromaterapie. Carvacrolul are efecte benefice asupra activităţii neuronilor şi stimulează starea de bine.







Este un condiment valoros în mâncare





Cimbrul este una dintre plantele aromatice folosită în bucătăriile din întreaga lume, dar în special în Franţa, Italia şi zona mediteraneană. Se utilizează la sosurile pesto care este savuros cu paste sau orez. Frunzele proaspete şi crenguţele de cimbru se pot folosi pentru a condimenta carnea. De asemenea, va da un gust incredibil macaroanelor cu brânză şi ciuperci şi reţetelor cu peşte alb.