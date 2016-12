8 Decembrie - Ziua Constituţiei României

Descriere foto: Ziua Constituţiei României: Sursa foto: agerpres.ro



Astăzi se sărbătoreşte Ziua Constituţiei României.



Se împlinesc 25 de ani de la adoptarea primei legi fundamentale de după Revoluţia din Decembrie 1989.



Constituţia a fost adoptată de Adunarea Constituantă, la 21 noiembrie 1991, şi aprobată prin Referendum Naţional la 8 decembrie în acelaşi an, cu o majoritate de 77,3%. Elaborarea, dezbaterea şi adoptarea noii Constituţii au durat un an şi jumătate.



Constituţia din 1991, aşa cum a fost revizuită în 2003, cuprinde 156 de articole, împărţite în 8 titluri.



Data de 8 decembrie este stabilită prin lege drept Ziua Constituţiei României, ca sărbătoare care marchează desprinderea de dictatura comunistă.



Legea fundamentală a României, reglementează, între altele, principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor şi autorităţilor publice.



România a avut prima Constituţie la 1 iulie 1866 şi de atunci au mai existat alte 6 legi fundamentale.



Aşadar, în total statul român a avut şapte constituţii în ultimii 150 de ani şi mai multe revizuiri, fără a aminti şi de Statutul lui Cuza, din 1864, considerat de unii istorici drept prima constituţie:



1866 – Constituţia lui Carol I

1923 – Constituţia interbelică

1938 – Constituţia lui Carol al II-lea

1948 – Constituţia stalinistă

1952 – Constituţia naţional-comunistă

1965 – Constituţia ceauşistă

1991 – Constituţia postdecembristă





România are o „tradiţie” a deselor modificări ale Constituţiei, ţinând cont că în ultimii 150 de ani, statul român a avut şapte constituţii şi 16 revizuiri ale acestora, fiecare nouă lege fundamentală reflectând schimbările din societate şi fiind inspirată din constituţiile altor state.



În 8 decembrie 2016, marcăm 25 de ani de la aprobarea prin Referendum Naţional a actualei Constituţii a României.



Cu ocazia aniversării de astăzi, Curtea Constituţională a organizat la Bucureşti un Simpozion Naţional, la care a fost prezent şi Preşedintele ţării, Klaus Iohannis, care a susţinut şi o alocuţiune.



Simpozionul Național „Tradiții, prezent și perspective ale constituționalismului românesc” desfăşurat la Palatul Parlamentului, a debutat cu un cuvânt de deschidere al președintelui CC, Valer Dorneanu. Toate discursurile din cadrul simpozionului au avut ca temă Constituția României.



În alocuțiunea sa Președintele României, Klaus Iohannis, i-a îndemnat insistent pe români să meargă duminica la vot pentru a-şi alege reprezentanţii în viitorul Parlament al României.



„Am un mesaj foarte important pentru naţiune: Dragi români, mergeţi la vot! Mergeţi la vot! Este un drept greu câştigat în decembrie '89. Mergeţi şi nu lăsaţi pe altcineva să hotărască în locul vostru", a subliniat Preşedintele României, prezent la Palatul Parlamentului.



Preşedintele Iohannis a avut mesaje pentru toate categoriile de alegători: „Dacă simpatizaţi cu un partid, mergeţi şi îl votaţi. Dacă nu v-aţi hotărât încă, gândiţi-vă bine, dar mergeţi şi votaţi. Dacă vă enervează toţi politicienii, mergeti şi votaţi. Vă aştept duminică la vot, este ţara noastră, este România noastră, nu lăsaţi pe altul să decidă în locul vostru", a declarat Klaus Iohannis.



Aşadar, data de 8 decembrie este stabilită prin lege drept „Ziua Constituţiei României” şi este celebrată an de an ca sărbătoare care marchează desprinderea de dictatura comunistă.