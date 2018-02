747 de ani de la prima mențiune documentară a orașului Brașov

Descriere foto: Pe 23 februarie 1271, avea loc prima menţiune documentară a oraşului Braşov; Foto: redescoperaistoria.ro



Pe 23 februarie 1271, avea loc prima menţiune documentară a oraşului Braşov.





Cronicile istorice brașovene consideră însă 1203 ca an „în care s-a început zidirea Brașovului”, dar documentele și izvoarele istorice nu confirmă această dată.



Abia pe 23 februarie 1271 avea loc prima mențiune documentară a Brașovului, „Brasu” într-un document latin, aflat în Arhivele Statului din Budapesta și în fotocopie la Institutul de Istorie Cluj, act prin care Ștefan, regele Ungariei, aproba contractul dintre „Chyel comes, filius Erwin de Calnuk” și „Teel, filius Ebl deBrasu cognatus eiusdem”.



În 1234, cercetătorul Norbert Backmund a editat așa-numitul „Catalogus Ninivensis”, care conține o listă a tuturor mănăstirilor premonstratense din Ungaria și Transilvania.



În 1288, Braso a fost consemnat într-un document latin, aflat în Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, iar în copie la Institutul de Istorie din Cluj. Se dovedește a fi primul act păstrat care a fost emis în Brașov, purtând mențiunea expresă: „Datum in Braso”, fiind emis de regele Ladislau al IV-lea.



A urmat menționarea tot mai frecventă a municipiului: Braşov (1294), Brassov (1295), Brasso (1309), Brassou (1331), Korona (1336.)