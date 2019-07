64 de şoferi au rămas fără permis în weekend

n acest weekend, poliţiştii rutieri din cadrul IPJ Braşov au acţionat pentru creşterea gradului de siguranţă rutieră la nivelul judeţului, fluidizarea traficului, prevenirea şi combaterea nerespectării regimului legal de viteză şi depistarea conducătorilor auto aflaţi sub influenţa alcoolului.

În acest interval, poliţiştii au constatat 9 infracţiuni la regimul rutier, dintre care 8 infracţiuni pentru conducere sub influenţa alcoolului şi o infracţiune pentru conducere fără permis.



De asemenea, au fost reţinute în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce, un număr de 64 permise de conducere şi au fost retrase 24 certificate de înmatriculare.

Cu această ocazie, poliţiştii au aplicat 554 sancţiuni contravenţionale, dintre care 251 pentru viteză neregulamentară, 34 pentru conducerea autovehiculelor sub influenţa alcoolului, 63 pentru ocupanţii vehiculelor care nu purtau centura de siguranţă, 17 pentru folosirea telefonului mobil de către conducătorii auto fără dispozitiv tip „hands free”, 13 pentru abateri săvârşite de pietoni şi restul pentru diferite alte abateri.

Valoarea totală a contravenţiilor este de aproximativ 107.000 lei.

În cadrul activităţii au fost sancţionate contravenţional două persoane juridice, pentru nerespectarea condiţiilor de efectuare a lucrărilor stabilite prin avizul eliberat de Serviciul Rutier Braşov.