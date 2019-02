A cincea etapă a proiectului „Susținem Învățământul Preuniversitar Agricol”

Descriere foto: Învățământul preuniversitar agricol promovat, la Prejmer. 57 de ani de la înființarea Colegiului Agricol „Ţara Bârsei”



În acest an se implinesc 57 de ani de la înființarea Colegiului pentru Agricultură şi Industrie Alimentară „Ţara Bârsei”, din Prejmer.



În acest context, vineri, 1 februarie 2019, de la ora 10.00 la Centrul Cultural „Ludwig Roth” din incinta Primăriei Prejmer, județul Brașov va avea loc a cincea etapă a proiectului „Susținem Învățământul Preuniversitar Agricol”.



Proiectul „Susținem Învățământul Preuniversitar Agricol” are ca obiectiv educarea și formarea profesională a tinerilor din cele 40 de unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil agricol din România, pentru a deveni fermierii viitorului, precum și găsirea unor soluţii sau alternative generatoare de profit în exploataţiile familiilor sau în gospodării.



Proiectul pentru viitorul agricol al României, este iniţiat de Revista FERMA prin Fundaţia Revistei Ferma şi specialiştii Dr.ing. Leonard Constantin Stafie şi Dr. medic veterinar Radu Antohe.



„Suntem la cel de-al 5-lea eveniment cu public al proiectului nostru şi o preocupare importantă în perioada următoare este, pe lângă promovarea liceelor agricole, depistarea problemelor cu care se confruntă aceste unităţi, dar şi încurajarea elevilor, a părinţilor, a mediului de afaceri, a fermierilor să vină spre agricultură şi să-i asigure viitorul prin participarea activă la susţinerea învăţământului preuniversitar agricol. Istoria ne obligă să ne unim și să susținem învăţământul preuniversitar agricol”, spun organizatorii.



La eveniment, vor fi prezenți 20 de elevi şi cadre didactice de la liceele din țară la care au fost organizate până acum astfel de manifestări.

Istoria Colegiului Agricol „Ţara Bârsei” Prejmer



Colegiul pentru Agricultură şi Industrie Alimentară „Ţara Bârsei” Prejmer s-a inființat în anul 1962, sub numele „Centrul Agricol Cisnădie”.



În anul 1963, unitatea de învâţământ îşi va modifica, nu doar numele, ci şi locaţia, în „Centrul Şcolar Agricol” funcţionând în localitatea Budila.



Apoi, în anul 1982, această instituţie devine „Liceul Agricol Prejmer”.



Nouă ani mai târziu, liceul va fi cunoscut sub denumirea de „Grup Şcolar Agricol Prejmer”, iar în anul 2005, instituţia va fi recunoscută drept „Colegiul pentru Agricultură şi Industrie Alimentară Ţara Bârsei Prejmer”, fiind singura unitate şcolară cu profil agricol şi de industrie alimentară din zona de est a judeţului Braşov.



Elevii Colegiului pentru Agricultură şi Industrie Alimentară „Ţara Bârsei” din Prejmer se pregătesc pentru obţinerea calificărilor pentru care au optat, atât în orele teoretice din şcoală, cât şi în orele de practică, desfăşurate în instituţiile partenere.



De asemenea, au posibilitatea să îşi dezvolte competenţele şi abilităţile dobândite şi în cadrul unor proiecte derulate în afara instituţiei de învăţământ.