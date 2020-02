5.435 de străini au cerut acte de Braşov. Peste 1.600 au venit pentru un loc de muncă

Descriere foto: Bilanț 2019 la Serviciul Imigrări: 5.435 de străini au cerut acte de Braşov. Peste 1.600 au venit pentru un loc de muncă! Avem mulţi rezidenţi din Turcia, SUA, dar şi din Pakistan, Siria, Iordania, Irak; Sursa: bzb.ro

Bilanț 2019 la Serviciul Imigrări: 5.435 de străini au cerut acte de Braşov. Peste 1.600 au venit pentru un loc de muncă! Avem mulţi rezidenţi din Turcia, SUA, dar şi din Pakistan, Siria, Iordania, Irak!



Poliţiştii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări - Serviciul pentru Imigrări al judeţului Braşov au asigurat, în cursul anului 2019, managementul şederii şi rezidenţei pe raza judeţului pentru 5.435 de persoane, dintre care 3.218 străini din state terţe, cei mai mulţi din Republica Moldova, Turcia, SUA, Iordania şi 2.217 de cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE, majoritatea din Franţa, Italia, Germania, Italia, Spania.



Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt: studii, conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE), angajare în muncă, alte scopuri sau stabilirea domiciliului pe teritoriul ţării noastre, se arată în bilanţul dat publicităţii.



În ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost depuse 30 de invitaţii pentru străini din India, Pakistan, Siria, Iordania, Irak etc şi 15 cereri de admisie în scop de reîntregirea familiei.



În perioada analizată, au fost înregistrate peste 1.600 cereri pentru eliberarea avizelor de muncă pentru lucrători permanenţi şi detaşaţi.



De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de şedere temporară sau permanentă şi au fost emise 1.756 de permise de şedere pentru cetăţeni din state terţe. Au fost eliberate 442 de documente pentru cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, din care 410 certificate de înregistrare şi 32 cărţi de rezidenţă.



Pe linia combaterii şederii ilegale, în perioada de referinţă, au fost organizate 64 de acţiuni/controale cu forţe proprii şi în cooperare cu instituţiile care au atribuţii în domeniu, în urma cărora au fost depistaţi 49 de străini în situaţii ilegale.



„Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 39 de decizii de returnare de pe teritoriul României, în 16 cazuri fiind aplicată şi interdicţia de a mai intra în România pentru perioade cuprinse între 6 luni şi 5 ani. De asemenea, pentru 10 străini a fost dispusă măsura îndepărtării sub escortă de pe teritoriul României”, se arată într-un comunicat al Serviciului pentru Imigrări al Judeţului Braşov.



În perioada de referinţă au fost aplicate 408 amenzi contravenţionale în valoare de 453.400 de lei, mai precizează poliţiştii braşoveni.