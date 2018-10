500 de brașoveni vor face figurație într-o peliculă filmată la Cetatea Râșnov

Descriere foto: Seria filmelor „DragonHeart” cu Sezonul al V-lea, ce va prilejui filmări la Cetatea Râșnov; Sursa: bizbrasov.ro



Cetatea Râșnov devine platou de filmare pentru o poveste cu dragoni. 500 de brașoveni vor fi plătiți să joace alături de actori de la Hollywood!



Cetatea Râşnov va redeveni platou de filmare începând din 1 noiembrie 2018, după ce în incinta monumentului istoric, de-al lungul anilor, au fost realizate mai multe pelicule românești, dar și internaționale.



Sezonul al V-lea al producției americane „DragonHeart”, realizat de către Universal Pictures, se va filma în incinta Cetăţii Râșnov până pe 10 noiembrie 2018.



Producătorii au anunţat că au nevoie de 500 de figuranţi, de toate vârstele, incsluvi copii, cu toții urmând să fie plătiţi.



Înscrierile se fac până sâmbătă, 27 octombrie 2918, la Cinematograful din Râşnov, între orele 12.00 și 19.30.



„Figuranții vor fi înscriși într-o bază de date și li se vor face poze. Producătorii urmează apoi să facă o selecție cu cei care vor participa efectiv. Nu contează vârsta și nici aspectul fizic sau dacă sunt fotogenici. Plata ar urma să se facă și în funcție de tipul de figurație, o parte dintre figuranți urmând să participe la scene mai speciale, mai în prim-plan alăturui de actori principali, astfel că și remunerația va fi mai mare”, a explicat Diana Tendeleu, reprezentant Casting TV.



Aceasta a mai precizat că figuranții vor filma aproximativ 12 ore pe zi, iar orele suplimentare se vor plăti separat. În cazul copiilor, filmările vor dura însă mai puțin de 12 ore pe zi. Cei interesaţi pot obţine detalii la numărul de telefon 0725.107.107 (Diana/Sabin).



Cetatea Râșnov va fi închisă pe perioada filmărilor!



Primarul Râșnovului, Liviu Butnariu, a precizat că pe întrega perioadă a filmărilor, cetatea va fi închisă vizitatorilor, chiar și grădina acesteia.



„Ne bucură foarte mult că atenţia oamenilor de film de la nivel mondial s-a mutat din nou asupra Râşnovului. În felul acesta, oraşul nostru va fi promovat la nivel internaţional şi sperăm că prin intermediul acestor pelicule vom atrage cât mai mulţi turişti”, a spus primarul Râșnovului.



Seria filmelor „DragonHeart” a început în anul 1996, ca o poveste în care se regăsesc aventura, romantismul, umorul şi efectele speciale folosite pentru a ilustra legătura dintre un luptător neînfricat şi ultimul dragon.



În rolurile principale au jucat Dennis Quaid, David Thewlis şi Dina Meyer. Actorul Sean Connery şi-a împrumutat vocea personajului central al filmului, dragonul „Draco”. Filmul a continuat apoi în anul 2000 cu producţia „Dragonheart – Un nou început” şi apoi în anul 2015 cu „Dragonheart – Blestemul vrăjitorului”, în care vocea dragonului îi aparţine actorului Ben Kingsley.



În 2016, la Cetatea Corvinilor s-au turnat scenele din Dragonheart 4, „Dragonheart: Battle for the Heartfire (Dragonheart: Lupta pentru Inima de Foc)”, lansat în 2017. Producţia Universal Studios Hollywood i-a avut în rolurile principale pe Patrick Stewart, Tom Rhys Harries, Jessamine-Bliss Bell.



În Cetatea Râșnov au fost realizate mai multe filme românești, însă zona Râşnovului a devenit cunoscută şi pe plan internaţional din 2002, după ce regizorii americani au ales să filmeze pelicula „Cold Mountain“, în care protagonişti au fost Jude Law şi Nicole Kidman şi care a fost premiată chiar cu un Oscar.



La Râșnov a găsit regretatul regizor Anthony Minghella locurile de filmare potrivite, care să reflecte un colţ de lume, frumos şi sălbatic, cu codrii adânci și ferme rătăcite.



Şi Kevin Costner a filmat la Râşnov pentru serialul TV miniseria „Hatfields and McCoys“ în 2011. Actorul american a avut o experienţă plăcută în România şi a vorbit în repetate rânduri despre acest lucru. Cu acest film în care a fost actor principal, dar şi regizor, Costner a câştigat în 2013 Globul de Aur. A mulţumit României chiar în discursul său pe care l-a ţinut pe scena decernării premiilor, la hotelul Beverly Hilton, din Los Angeles. Starul American, îndrăgostit de locurile în care a filmat la Râşnov, a făcut astfel o publicitate imensă României, mesajul său fiind transmis de televiziunile din întreaga lume.



În vara lui 2013, în Cetatea Râșnov s-a turnat şi ultima serie a filmului american „Regele Scorpion”.