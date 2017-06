5 zile pline de veselie - „Serbările Cetăţii Braşovului”

Descriere foto: La start de iunie încep „Serbările Cetăţii Braşovului”; Sursa: bzb.ro, facebook.com/societateajunilorbrasovecheni



Braşovenii, dar şi turiştii de toate vârstele care se vor afla la Braşov în perioada 1– 5 iunie, nu se vor plictisi în minivacanţa de Rusalii. În oraş vor fi festivaluri, concerte şi evenimente în aer liber.



Junii Braşovului, în parteneriat cu Primăria Braşov, organizează în perioada 1 – 5 iunie 2017, pe Dealul Cetăţii, prima ediţie a festivalului „Serbările Cetăţii Braşovului”.



În fiecare zi braşovenii şi turiştii vor putea participa la un târg cu degustare de produse tradiţionale şi dulciuri, la ateliere de pictură pe sticlă şi lemn, modelaj în lut, crestături în lemn, fierărie, cusut şi brodat accesorii tradiţionale, iar cei care doresc se vor putea iniţia în hora junilor. De asemenea, în cele cinci zile ale festivalului, va fi în plină desfășurare un atelier ecvestru şi unul de aruncat buzduganul.



Primele două zile ale festivalului, 1 şi 2 iunie 2017, le vor fi dedicate celor mici, pentru că va fi deschisă „Cetatea copiilor”. Evenimentele se vor desfăşura între orele 11.00 – 20.00, iar cei mici sunt aşteptaţi pe Dealul Straja la distracţie, activităţi, pictură, ateliere, concursuri, concerte pentru copii, concerte muzică uşoară susţinute de copii, iar în 2 iunie la un recital al formaţiei Atomic.





În 3 iunie, se va desfășura „Târgul Cetăţii”, între orele 12.00 şi 15.00 fiind programată Parada Junilor. Cetele de juni vor pleca din Piaţa Sfatului şi vor urca Dealul Cetăţii, pe traseul Piaţa Sfatului – Mureşenilor – Eroilor – Primărie – Colonel Buzoianu – Maior Cranţa – Cetate. Între orele 15.00 şi 20.00 iubitorii de folclor se vor putea delecta cu dansuri populare, recitaluri de muzică folclorică, un recital de taragot şi chiar și cu muzică de fanfară.



În 4 iunie 2017, între orele 12.00 – 20.00 va avea loc Maialul Junilor Braşovecheni, organizatorii pregătind „Hora Junilor”, aruncarea buzduganului şi o petrecere câmpenească, precum şi recitaluri susţinute de Taraful Plaiuri Transilvane şi de Robert Târnoveanu.



În ultima zi a festivalului, luni, în a doua zi de Rusalii, pe 5 iunie, braşovenii sunt aşteptaţi la „Straja Rock”, între orele 11.00 şi 16.00 fiind programate ateliere, iar între orele 16.00 - 20.00, concerte pop-rock, trupele invitate fiind Around The World, Four Dimensions, Prefix Tm, Rym, Show Down.





Iată PROGRAMUL „Serbărilor Cetăţii Braşovului”:





Joi 1 Iunie 2017 – „Cetatea copiilor”



11:00- 20:00 – Distracție, activități, pictură, ateliere, concursuri, concerte pentru copii, Concert muzică ușoară susținut de copiii de la Kids Music Production



Vineri 2 Iunie 2017 – „Cetatea copiilor”



11:00- 20:00 – Distracție, activități, pictură, ateliere, concursuri, concerte pentru copii, Concert muzică ușoară susținut de copiii de la Kids Music Production

RECITAL Formația ATOMIC



Sâmbătă 3 Iunie 2017– „Târgul Cetății”



12:00 -15:00 „Parada JUNILOR” (Piața Sfatului – Mureșenilor – Eroilor – Primărie – Colonel Buzoianu – Maior Cranța – Cetate)

15:00 -20:00 Dansuri populare, recitaluri de muzică folclorică, recital taragot, muzică de fanfară



Dumincă 4 Iunie 2017– „Maialul Junilor Brașovecheni”



12:00-20:00 Hora Junilor, Aruncarea buzduganului, Petrecere câmpenească, Recitaluri: Taraful Plaiuri Transilvane și Robert Tarnoveanu



Luni 5 Iunie – „STRAJA ROCK”



11:00 – 16:00 Ateliere

16:00- 20:00 Concerte pop-rock

Trupe: AROUND THE WORLD, FOUR DIMENSIONS, PREFIX TM, RYM, SHOW DOWN.



ACTIVITĂȚI ZILNICE:



Târg cu degustare de produse tradiționale și dulciuri

Ateliere de pictură pe sticlă și lemn, modelaj în lut, crestături în lemn, fierărie, încondeiat ouă, cusut și brodat accesorii tradiționale

Inițiere în Hora JUNILOR

ATELIER ECVESTRU ȘI DE ARUNCAT BUZDUGANUL