5 transferuri de top la echipa de handbal senioare Corona Brașov

Corona Brașov pregătește cu atenție debutul în Divizia A și completează lotul de senioare al formației de handbal cu alte jucătoare de valoare. Suflul nou va fi adus de cinci jucătoare de primă ligă: Diana Diaconu, Bianca Voica, Alexandra Dumitrașcu, Ana Maria Vacariu și Patricia Moraru.



Portarul Diana Diaconu, în vârstă de 29 de ani, vine de la CS Rapid București. Jucătoare cu experiență, Diana a mai evoluat la HC Zalău, „U” Cluj, CSM Târgu Mureș și CS Dacia Mioveni. Este născută în Sighișoara.





Piteșteanca Bianca Voica va evolua ca pivot pentru CSM Corona Brașov, după ce a jucat în sezonul anterior pentru CSM București. Bianca este acomodată, deja, cu atmosfera din orașul de la poalele Tâmpei, deoarece s-a pregătit o bună perioadă în cadrul Centrului de Excelență de la Brașov. În prezent este și componentă a lotului național.





Un alt transfer de la CSM București vine să întărească jocul pe extreme al Coronei. Alexandra Dumitrașcu are 19 ani și se află în vârf de formă și, la fel ca și coechipiera ei, Bianca Voica, este componentă a lotului național de tineret. Alexandra a mai evoluat și la SCM Gloria Buzău.





Interii, „gurile de tun” ale Coronei, vor primi forțe proaspete prin bucureștencele Ana Maria Vacariu, interul stânga în vârstă de aproape 23 de ani, ce vine de la CS Rapid București și jucătoarea de 21 de ani, Patricia Moraru, ce vine de pe postul de inter stânga de la SCM Gloria Buzău. Ana Maria a trecut pe la HCM Slobozia și CS Dacia Mioveni și s-a antrenat la Centrele de Excelență din Brașov și Vâlcea, iar Patricia Moraru pe la CSM București, CS Rapid București și „U” Cluj. Ambele jucătoare au fost componente ale lotului național de tineret.



„Pentru sezonul 2021-2022, am decis să facem un număr de cinci transferuri, pentru a consolida lotul și pentru a avea cât mai multe opțiuni în joc pe parcursul acestui campionat. Am încercat să aducem jucătoare care sa aibă cam același profil cu jucătoarele deja existente în cadrul lotului. Am ales, de asemenea, și câteva jucătoare cu un plus de experiență, care să ne aducă un plus în atingerea obiectivelor.

Jucătoarele venite au fost sau sunt componente ale loturilor naționale ale României și sperăm să fie o alegere fericită pentru ambele părți! Le urăm bun venit și mult succes!”, afirmă Alin Bondar, antrenor principal al echipei de handbal senioare CSM Corona Brașov



Echipă ce va debuta în sezonul 2021-2022 al Diviziei A cu un obiectiv foarte clar: promovarea în Liga Națională.