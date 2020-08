5 jocuri în vogă în 2020

E o perioadă în care elevii sunt în vacanță, iar mulți oameni sunt în concediu. Așadar, una dintre activitățile de bază devine jucatul. Cu acest prilej, vă vom prezenta cele mai în vogă jocuri din 2020, pe diferite platforme, care pot fi accesate online.



1. Fortnite - Sunt peste 350 de milioane de jucători de Fortnite în întreaga lume, iar simultan peste 8 milioane de oameni s-au jucat în același timp. Jocul este atractiv pentru oameni de toate vârstele, care adoră să petreacă ore în șir jucând online. Este ușor să înveți acest joc, este distractiv și din acest motiv este extrem de popular.



2. Gangster World - Pentru pasionații de sloturi, acest joc lansat de Apollo Games în 2018 este încă în fruntea listei preferințelor. Gangster World are un RTP de 94.64%, variația este medie, schema 5x3, iar câștigurile curg, de obicei, în cascadă. Beneficiază de simbol wild și de posibilitatea de a-ți dubla câștigul prin funcția pariu. Ca simboluri regăsim cărți de joc cu chipurile gangsterilor, dar și clasicele Q, J, K și A. Totodată, mai regăsim un polițist, bani, o pușcă și o ladă cu whisky, dar și o doamnă elegantă și un cocktail molotov, care are valoarea cea mai ridicată. Gangster World poate fi jucat la această adresă.



3. CS:GO - Lansat în 2012, CS:GO trăiește cele mai bune momente ale sale. A bătut record după record în acest an, iar în luna aprilie a avut un record de 1.305.715 de oameni conectați simultan pe serverele Steam. Oamenii preferă să îl joace online, este destul de ușor și captivează o mulțime de persoane deși au trecut atât de mulți ani de la lansarea oficială. De asemenea, și hărțile cele mai populare sunt cele clasice. CS:GO a depășit însă de mult statutul unui joc și este deja un fenomen global, cu competiții internaționale create special.



4. 8 Ball Pool - Este unul dintre cele mai populare jocuri de pe Facebook în momentul de față, cu peste 10 milioane de jucători în fiecare lună. Este un joc destul de simplu de biliard. Chiar și așa se află printre cele mai populare jocuri online din lume. Prietenii adoră să îl joace împreună și putem spune că este un clasic al jocurilor online. Alte jocuri populare de pe Facebook sunt Candy Crush Saga, Farm Heroes Saga, Coin Master, Subway Surfers și Clash of Clans.



5. CrossFire - Extrem de popular în China și Coreea de Sud, CrossFire este jocul din lume cu cel mai mare număr de utilizatori. Se crede că numărul acestora a trecut chiar de 1 miliard. Este un FPS creat de Smilegate Entertainment pentru Microsoft Windows, care a fost lansat în 2007 în Coreea de Sud și în 2008 în China. Datorită popularității sale ridicate din Asia, din 2011 este disponibil și pe piața din Europa. Veniturile generate de acest joc au trecut deja pragul a 10 miliarde de dolari. În plus, despre acest joc se pregătește inclusiv un film, dar și o versiune de Xbox One, denumită CrossFire X.