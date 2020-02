481 de copii cu gripă în judeţul Brașov. Nici o şcoală nu este închisă în prezent

Nici o şcoală nu este închisă în prezent la noi în județ. DSP-ul a raportat 481 de îmbolnăviri cu gripă, dar pe săptămâna trecută



Aproape 500 de copii cu gripă a raportat, Inspectoratul Şcolar al Judeţului (IŞJ) Braşov la Ministerul Educaţiei.



Este vorba despre copii din toate unităţile şcolare din judeţ, începând de la grădiniţe până la nivelul liceal.



Deocamdată, nici o şcoală nu este închisă, la Braşov, din cauza gripei.



„Noi am considerat că nu se impune o măsură specială. Numărul cazurilor de la momentul în care ţinem evidenţa situaţiei a crescut. Am plecat de la 315 cazuri săptămâna trecută şi am ajuns la 481 de cazuri astăzi (pe 4 februarie 2020). E vorba numai de cazuri de gripă confirmate.



Acum, dacă raportăm numărul acesta de 481 la o populaţie şcolară de 85.000 de copii – cred că e lesne de înţeles că nu se impune suspendarea cursurilor în niciuna dintre unităţile şcolare din Braşov. Sperăm să nici nu fie cazul pe viitor. Dacă numărul acestor cazuri se va majora îngrijorător, atunci vom recurge şi la această măsură”, a precizat, inspectorul şcolar general al IŞJ Braşov, prof. Ariana Bucur.



Procedura suspendării cursurilor trebuie mai întâi discutată în Consiliile de Administraţie ale şcolilor, iar directorii trebuie să ceară aprobarea de la Inspectoratul Şcolar.





DSP-ul a raportat aproape 500 de îmbolnăviri cu gripă, dar pe săptămâna trecută







Direcţia de Sănătate Publică (DSP) a raportat, pentru judeţul Braşov, tot aproape 500 de cazuri de îmbolnăvire cu gripă. Însă asta pentru săptămâna 27 ianuarie – 2 februarie 2020. Asta pentru că aşa este procedura, datele sunt raportate de medici în fiecare săptămână, dar centralizarea se face după sfârşitul săptămânii. Astfel, pentru săptămâna anterioară, DSP-ul a anunţat că, în judeţ, au fost înregistrate 489 de cazuri de gripă. Cei mai afectaţi de gripă au fost copiii cu vârste între 0 şi 14 ani – 318 cazuri. Astfel, bebeluşi cu gripă au fost 44, copii cu vârste între 2 şi 4 ani au fost diagnosticaţi cu gripă 74, iar cei între 5 şi 14 ani – 200. Dintre cei peste 300 de copii cu gripă, 25 au fost internaţi. De altfel, totalul cazurilor internate cu gripă, în săptămâna anterioară, a fost de 35 de persoane.



Şi numărul virozelor a crescut, de la 1613 cazuri, în a treia săptămână din luna ianuarie, la 2934 de cazuri de infecţii acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), în săptămâna anterioară. Dintre acestea, 18 cazuri au avut nevoie de spitalizare. De asemenea, în săptămâna 27 ianuarie – 2 februarie au fost raportate şi 502 cazuri de pneumonii, de la 309 cazuri în săptămâna 20-26 ianuarie. 94 de cazuri au primit îngrijiri spitalizate.







Pentru Braşov s-a mai cerut 1.400 de doze de vaccin antigripal





Specialiştii de la DSP Braşov le reamintesc braşovenilor că gripa este o boală foarte contagioasă, care se transmite prin picăturile răspândite de o persoană infectată care tuşeşte sau strănută sau, indirect, atunci când picăturile sau secreţiile din nas sau gât ajung pe mâini sau pe alte suprafeţe care sunt atinse de alte persoane, care îşi duc apoi mâna la gură sau nas.



Tocmai pentru că este foarte contagioasă, specialiştii DSP recomandă populaţiei să respecte măsurile de prevenire a gripei, respective: să evite aglomeraţiile, dar şi contactul cu persoanele bolnave. De asemenea, este recomandată păstrarea distanţei (cel puţin 1 metru) faţă de persoanele bolnave care tuşesc sau strănută. Persoanele care tuşesc trebuie să o facă în plica cotului, nu în palme. Virusul se transmite mult mai uşor dacă nu se procedează aşa.



Foarte importantă este igiena mâinilor: prin spălarea frecventă, cu apă caldă şi săpun, după ce strănutăm, tuşim, ne suflăm nasul şi înainte de a mânca. De ajutor sunt alimentele bogate în vitamina C (fructe, legume). De asemenea, aerisiţi în mod regulat camerele şi purtaţi îmbrăcăminte adecvată sezonului.



Dacă apar simptome de gripă, recomandată este prezentarea mai întâi la medicul de familie şi abia apoi la spital, dacă situaţia este gravă. În nici un caz nu luaţi medicamente „după ureche”. Singurul în măsură să recomande medicamente este medicul.



Specialiştii subliniază faptul că vaccinarea antigripală este cea mai eficientă metodă de prevenire a bolii.



Braşovul a primit, în acest sezon, 38.750 de doze de vaccin, iar la medici mai sunt 4 950 de doze. Însă, „campania de vaccinare continuă, astfel că în baza necesarului de vaccin transmis de medicii de familie, DSP Braşov a solicitat Ministerului Sănătăţii o suplimentare cu 1400 doze de vaccin”, a precizat Anca Bâtiu, purtător de cuvânt DSP Braşov.







Triaj epidemiologic în colectivităţi



Reprezentanţii DSP recomandă triaj epidemiologic zilnic în orice tip de colectivitate, inclusiv pentru personalul medico-sanitar şi auxiliar, cu scoaterea temporară din colectivitate a celor depistaţi cu simptomatologie respiratorie.





Cum vă daţi seama că aveţi gripă





Semnele şi simptomele gripei constau în frisoane, febră (39-40°C), dureri de cap, dureri ale globilor oculari, ale muşchilor şi articulaţiilor, stare de slăbiciune generală, senzaţia de înţepături în nas şi gât, strănut, secreţii nazale apoase, nas înfundat, tuse seacă, chinuitoare.