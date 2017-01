4.500 de oameni în Piaţa Sfatului de Revelion

Descriere foto: Revelion 2017; Sursa: bzb.ro



Deşi frigul a fost pătrunzător, Piaţa Sfatului din Braşov de fost plină de Revelion, pentru că braşovenii şi turiştii şi-au dorit să treacă pragul noului an în Centrul Istoric, aşa cum s-a format deja o tradiţie în oraşul de la poalele Tâmpei.



Responsabili cu încălzirea atmosferei, susţinând concerte pe secena din aer liber au fost DJ Project, Trupa Coco şi Anna Lesko.



Cei prezenţi şi-au luat rămas bun de la 2016, numărând în cor secundele până la miezul nopţii şi startul noului an, când a fost declanşat spectacolul de artificii pregătit de municipalitate.



Braşovenii care au dorit să admire imaginea de ansamblu de la înălţime au mers pe Dealul Cetăţii sau pe Tâmpa, de unde panorama asupra oraşului şi priveliştea oferită de artificii a fost feerică.



Aglomeraţie a fost şi în zonele de „belvedere” de pe drumul ce duce spre Poiana Braşov. După focul de artificii, pe sensul spre oraş, se circula bară la bară.



În Piaţa Sfatului, potrivit estimărilor Jandarmeriei Braşov, maximul a fost atins înainte de miezul nopţii, când, au fost prezente 4.500 de persoane. Însă după trecerea în noul an mulţi dintre spectatori au plecat, ca să incingă chefurile pe acasă sau la restaurante.

În Piaţa Sfatului au fost prezenţi 25 de jandarmi şi din fericire nu au existat incidente.



De altfel, impresionant a fost şi spectacolul de artificii din Centrul Civic, pregătit de un operator privat.



Revelionul 2017 va rămâne în memorie drept cel în care cerul Braşovului a fost luminat simultan de focuri de artificii din aproape toate zonele oraşului. Imaginea oferită la miezul nopţii dintre ani de artificii a fost de durată şi impresionantă. Se pare că efectele pirotehnice au durat cam 15 minute.