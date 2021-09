4 persoane au ramas blocate pe Tampa, dupa ce au incercat sa scurteze traseul, taind serpentinele

Cei 3 copii si un adult, echipati inadecvat pentru o plimbare montana, cu incaltari si haine de oras, au fost recuperati de catre salvamontisti si dusi in siguranta la baza muntelui. Reamintim turistilor necesitatea purtarii unui echipament adecvat, chiar daca vorbim despre plimbari sau drumetii scurte, cum este cazul celor de pe Tampa.





Totodata, taierea serpentinelor poate duce foarte usor la pierderea traseului, existand riscul de a ramane blocati in zone izolate si foarte inclinate. In plus, vorbind despre sectiuni neamenajate, cum este cazul scurtaturilor, creste riscul de accidentare si mai mult decat atat, de accidentare a altor persoane aflate in aval, prin dislocarea de pietre.





In acelasi timp, scurtand traseul, poteca se deterioreaza, iar riscul intalnirii animalelor salbatice este unul mare.





Inainte de a pleca in drumetie, verificati de asemenea orarul de functionare a instalatiilor de transport pe cablu, pentru a va putea folosi de ele in caz de nevoie.