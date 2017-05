4 mai - „Ziua naţională a inimii”

Descriere foto: 4 mai - „Ziua naţională a inimii”; Sursa: agerpres.ro



În România, „Ziua națională a inimii” se marchează anual, începând din anul 1997, la data de 4 mai.



„Ziua națională a inimii” a fost instituită în țara noastră, în conformitate cu directivele Organizației Mondiale a Sănătății, fiind introdusă în România pe 4 august 1996, în urma Sesiunii Speciale privind Riscul Cardiovascular a Academiei de Științe Medicale.



Această zi reprezintă un prilej de a atrage atenția asupra creșterii alarmante a numărului de afecțiuni cardiovasculare.



Într-o încercare de a le preveni, Organizația Mondială a Sănătății a lansat, în 2003, inițiativa globală Move for Health (Mişcare pentru sănătate), care promovează activitatea fizică.



Afecţiunile cardiovasculare reprezintă principala cauză de mortalitate la nivel european principala cauză de mortalitate în Europa, atât la femei cât și la bărbați. Bolile cardiovasculare sunt responsabile de 55% dintre decesele din rândul femeilor din Europa și de 43% dintre decesele din rândul bărbaților, provocând peste 4,35 milioane de decese anual, în cele 53 de state membre ale Organizației Mondiale a Sănătății — Regiunea Europeană și peste 1,9 milioane de decese anual, în Uniunea Europeană.



Cu toate acestea, boala cardiovasculară poate fi prevenită, ținând cont de factorii de risc ai acesteia: fumatul, valorile ridicate ale tensiunii arteriale și ale colesterolului, obezitatea, diabetul, consumul excesiv de alcool și stresul.



Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces a populației din România, cu peste 140.000 de decese anual, reprezentând 60% din totalul deceselor înregistrate. Prin comparație, media ratelor de mortalitate cardiovasculară în țările aparținând Comunității Europene este de 46%.



Având în vedere aceste statistici, Societatea Română de Cardiologie (SRC) și-a stabilit, o strategie de tip „Cardiologie aplicată'”, care își propune, pe lângă preocuparea pentru activitatea de educație și cercetare științifică medicală, și implicarea în identificarea problemelor majore de sănătate cardiovasculară, în vederea propunerii unor programe-soluții pentru reducerea incidenței bolilor cardiovasculare în România.





Pe lângă marcarea „Zilei naționale a inimii”, la data de 4 mai, România se alătură și statelor care marchează „Ziua mondială a inimii”, la 29 septembrie în fiecare an. Totodată, Fundația Română a Inimii, în parteneriat cu Societatea Română de Cardiologie, marchează, în luna februarie, „Ziua națională a prevenției cardiovasculare”, campanie ce are rolul de a promova măsuri de prevenție a bolilor cardiovasculare.