350.000 de lei pentru Primul Ghiozdan, în acest an

Descriere foto: Sursa: Alba24

Copiii din şcolile braşovene care intră în anul şcolar 2018-2019 în clasa pregătitoare sau în clasa întâi vor primi în prima zi de şcoală, câte un ghiozdan plin cu rechizite şcolare, printr-un program derulat de municipalitatea braşoveană.



Pentru viitorul an şcolar, în vederea derulării acestui program, municipalitatea are în plan alocarea sumei totale de 350.000 lei de la bugetul local, un proiect de hotărâre în acest sens fiind inclus pe ordinea de zi a şedinţei de plen a Consiliului Local Braşov ce se va desfăşura vineri.



Conform proiectului de hotărâre, pachetul cu rechizite ce se vor acorda copiilor înscrişi în clasa pregătitoare va avea o valoare maximă de 80 de lei, iar cel care va fi primit de elevii înscrişi în clasa I va costa maxim 100 de lei, sumele fiind egale cu cele prevăzute pentru anul şcolar 2017-2018.



Acordarea pachetului cu rechizite „Primul ghiozdan” se va realiza de către Direcţia de Servicii Sociale Braşov, cu sprijinul unităţilor de învăţământ. În anii anteriori, pentru ambele categorii de elevi, au fost distribuite peste 4.800 de pachete cu rechizite şcolare pe an.