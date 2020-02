3500 de angajați lucrează în industria serviciilor de afaceri din Brașov

„Raising the Bar Value Creation in Business Services” este tema evenimentului organizat astăzi de Asociația Business Service Leaders la Brașov. Subiecte actuale ale industriei precum performanța la locul de muncă, spații de birou care încurajează creativitatea și iau în considerare personalitatea și specificul noii generații de angajați, provocările pe piața muncii și automatizarea sunt printre subiectele dezbătute de reprezentanții industriei locale.În Brașov activează în domeniu peste 20 de companii având aproximativ 3500 de angajați. Brașovul a devenit o destinație atractivă pentru sectorul de Business Services datorită studenților și absolvenților cu deprinderi tehnice și abilități lingvistice, a existenței unui centru universitar, a poziționării geografice centrale, a costurilor mai scăzute față de alte locații și a condițiilor foarte bune de trăi.Industria serviciilor de afaceri este în continuă dezvoltare în Europa Centrală și de Est. „Sperăm ca și la nivel local să vedem o accelerare a acestei creșteri. Dar pentru acest lucru avem nevoie de o creștere semnificativă a numărului de absolvenți ai universităților locale. În următorii cinci ani va crește progresiv numărul locurilor de muncă în care valoarea adăugată e mai mare, iar nivelul de cunoștințe cerut este superior. De exemplu, la Waters avem o constantă nevoie de de experți in programare, testare, chimie analitica, product development / management, arhitecți, UX, documentare tehnică etc. ”, spune„Și pentru Majorel, 2019 a însemnat un an de consolidare, iar pentru 2020 compania are ca obiectiv angajarea a 150-200 persoane cu abilități tehnice, limbi străine și soft skills. Trainingurile la locul de muncă, dar și beneficii precum programe flexibile pentru părinți, programe de dezvoltare a abilităților și a carierei sunt motivele pentru care rata medie a plecărilor din companie este sub media de 26% la nivel național”, explicăPentru a crește numărul de potențiali angajați și nivelul acestora de pregătire, companiile vor continua să dezvolte parteneriate cu universitățile brașovene, prin extinderea programelor de perfecționare a limbilor străine sau de dezvoltare a aptitudinilor.Conform estimărilor, industria serviciilor de business a generat anul trecut venituri în creștere, de peste 4,5 miliarde euro, ajungând la peste 2% din PIB.Sectorul cuprinde 280 de companii și peste 131.000 de angajați, adică 2,4% din totalul angajaților din economia românească.Cele mai multe companii care activează pe piața locală provin din Franța, Germania, România și SUA.În timp ce o mare parte dintre companiile de tip SSC, adică 42% dintre acestea, se vor concentra în următorul an pe optimizarea și stabilizarea serviciilor, 79% dintre companiile de tip BPO intenționează să crească numărul de clienți și implicit cifra de afaceri.Conform companiilor participante la studiul anual realizat de ABSL împreună cu KPMG, principalele servicii furnizate sunt IT (34%), servicii financiare și contabile (28%), operațiuni clienți (26%), HR (21%), achiziții (19%), Project Management (18%), transformarea afacerilor (16%) și gestiunea documentelor (15%).Aproximativ 85.000 de angajați ai acestei industrii lucrează în București (cca 8% din totalul angajaților din capitală), 15.000 în Cluj (6% din numărul de angajați din județ), 11.000 în Iași (6,5% din forța de muncă disponibilă în județ), iar la Timișoara 10.000 (sub 4% din numărul de angajați din județ), restul angajaților din industrie provenind din alte orașe precum Brașov, Sibiu, Galați sau Craiova.Pentru 2020, creșterea maximă a numărului de angajați estimată de ABSL este de aproape 10%, iar pentru 2021 creșterea prognozată este de 6,5%.Cifra de afaceri medie generată anul trecut de un angajat în business services este de 31.000 euro/ an, în timp ce valoarea maximă se situează la 119.000 euro/ an, reflectând tendința jucătorilor din industrie de a se îndrepta către servicii cu valoare mare adăugată și modele complexe de stabilire a prețurilor.Cei mai mulți angajați din industrie furnizează servicii aferente clienților (32%), finanțe-contabilitate (24%), urmat de IT (21%).Rata medie a plecărilor din companie este de 26%, comparativ cu media națională de 20%, iar rata medie a plecărilor din companie în primele șase luni este de 17%.60% dintre angajații industriei sunt femei (procent în scădere față de anii precedenți), fapt explicat prin ponderea ridicată a unor servicii precum finanțe – contabilitate și customer service. Majoritatea angajaților din industrie au între 26-35 de ani, 58% au o diplomă universitară și 28% au absolvit și un program de master sau de doctorat.45% dintre companiile participante la studiu au raportat că nivelul mediu de experiență al angajaților este până în 3 ani, 30% între 3-5 ani, în timp ce în 25% dintre companii nivelul de experiență al angajaților depășește 5 ani.Companiile participante la studiu au raportat că cele mai căutate calificări cerute pentru angajare în industrie sunt limbile străine (55%), combinarea cunoașterii unei limbi străine cu abilitați tehnice sau IT (18%), cunoștințe tehnice (9%), cunoștințe financiare (3%) și diferite alte cunoștințe (soft skills, project management, etc) (15%).Conform raportului, 74% dintre companiile industriei folosesc soluții de automatizare a activității lor, în diferite stadii de maturitate, în timp ce 60% dintre acestea folosesc personal din interiorul companiei pentru implementarea acestor proiecte.Salariile de început în industria de business services sunt cu 30% mai mari comparativ cu minimul pe economie pentru angajații cu studii superioare și există oportunități foarte rapide de dezvoltare a carierei.Raportul ABSL analizează șapte procese/ tipuri de posturi ale industriei, după cum urmează: Managementului proiectelor/ proceselor, Finanțe și Contabilitate, Resurse Umane, Servicii Clienți, Servicii de Aprovizionare și Achiziții, Dezvoltare Software (IT) și Management.Salariul mediu pentru un specialist în project management cu peste cinci ani experiență poate atinge și 15.000 de lei brut.În finanțe și contabilitate, salariul de debut poate începe de la 3.900 lei brut, în timp ce salariul unui specialist cu peste 3 ani experiență se situează între 4.800 și 25.000 lei brut, în cazul managerilor de top care combină anumite abilități rare, cerute pe piață.În customer service, salariul mediu brut pentru persoanele cu experiență și poziții de middle management este în jur de 8.600 lei.Potrivit studiului, majoritatea companiilor oferă bonusuri de limbă. Franceza, germana, italiana și spaniola sunt limbile cele mai căutate de către angajatori, acestea fiind plătite cu bonusuri (incluse sau nu în salariul de bază) ce pot varia între 290 și 3.000 de lei brut pe lună. Cei care cunosc limbi mai puțin vorbite (olandeză, ebraică, poloneză, etc) pot primi bonusuri până la 4.700 de lei brut/ lună, în anumite situații.Un alt beneficiu acordat angajaților sunt zilele libere suplimentare, în afara celor obligatorii, care pot varia între una și șase zile pe an.Tichetele de masă, abonamentele medicale private și opțiunea de a avea ore de lucru flexibile sau posibilitatea de a lucra de acasă sunt deja beneficii uzuale în industrie.Studiul industriei de business services a fost realizat de ABSL în colaborare cu KPMG. Studiul industriei de business services a fost realizat de ABSL în colaborare cu KPMG. La studiu au participat 42 de companii care cuprind 24% din angajații industriei.Asociaţia Business Service Leaders în România este cea mai importantă organizație care reprezintă sectorul de business services, adunând în componența sa cele mai importante companii din piață care își desfășoară activitatea în domenii precum Shared Services Center (SSC), Business Process Outsourcing (BPO), Information Technology Outsourcing (ITO), Research and Development (R&D).Rolul ABSL România este de a susține expansiunea sectorului de Business Service și transformarea acestuia într-un vector important al creșterii economice a României. Asociația își atinge obiectivele prin facilitarea colaborării principalilor jucători, angajarea autorităților și grupurilor de interes în dezvoltarea aspectelor operaționale cheie ale industriei.Pentru mai multe informații: www.absl.ro