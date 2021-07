3 interventii in doar o zi pentru salvamontistii din Poiana Brasov

Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat sa intervina in 3 cazuri de turisti care s-au accidentat in timp ce practicau ciclismul sau se plimbau in Masivul Postavaru sau pe Tampa.





In primul caz a fost vorba despre o turista care a alunecat si a cazut pe drumul de alimentare de pe Tampa. Aceasta a suferit un traumatism de membru inferior si a fost predata serviciului SMURD.





O alta turista, care a ales sa paraseasca poteca marcata si sa coboare direct pe partia Subteleferic, partie deosebit de inclinata, a alunecat, suferind un traumatism de membru inferior, in zona gleznei. Si aceasta a avut nevoie de interventia echipajului SMURD. Precizam ca niciuna dintre aceste persoane nu era echipata corespunzator pentru o drumetie, avand incaltari de oras, lucru care le-a facilitat alunecarea si implicit accidentarea. Reamintim persoanelor care parasesc zona de asfalt a statiunii sau a orasului ca au nevoie de echipament specific unei plimbari pe munte, din care nu trebuie sa lipseasca incaltarile specifice, chiar daca vorbim de o drumetie usoara sau scurta.





In ultimul caz a fost implicat un ciclist, care a cazut intr-o zona de asfalt a statiunii, suferind la randu-i, un traumatism de membru inferior, in zona genunchiului.