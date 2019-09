3 idei pentru curatenie impecabila in locuinta

E adevarat ca, nu intotdeauna avem timp sa facem curatenie generala in fiecare week-end, deoarece stersul geamurilor, al mobilierului sau ordonarea lucrurilor nu echivaleaza intotdeauna cu “strictul necesar”. Daca, in ciuda jobului solicitant, vrei sa faci saptamanal si ordine impecabila, fara prea multe eforturi si cu minimum de timp investit, iata cateva optiuni pe care le ai







Robotul care lucreaza in lipsa ta



Nu, nu este de domensiul SF ca atunci cand esti la serviciu, un aspirator automat sa mature pardoseala, conform unui program zilnic. In prezent, in comert gasesti o multitudine de aspiratoate robot care asigura eficienta maxima in eliminarea scamelor, prafului sau chiar a parului de animale de pe parchet.



Bineinteles, astfel incat aceste dispozitive sa isi faca treaba eficient, locuinta trebuie special pregatita. Elimina cablurile inutile sau securizeaza-le pe toate, ancorandu-le pe marginile incaperii. Alege un covor cu fir scurt sau o mocheta, pe deasupra carora robotul va inainta fara dificultate. Daca investesti mai mult in parchet de calitate si in incalzire prin pardoseala, exista posibilitatea sa scapi usor si fara sa folosesti covoare prin apartament.



Bineinteles, folosirea frecventa a unui aspirator robot nu te scuteste de alte procedee care asigura curatenia, insa iti lasa timp suficient pentru activitati ca: inlocuitul perdelelor si al draperiilor, spalatul ferestrelor, spalatul gresiei sau indepartarea prafului de pe obiecte.



Ordonare chiar si cand esti obosit/a



Cu totii am fost acolo: am ajuns acasa infometati sau obositi dupa o zi extenuanta la munca, iar in aceste conditii, aranjarea pantofilor la locul lor, sortarea hainelor folosite, direct in cosul pentru rufe, sau pur si simplu agatarea sacoului in dressing au fost aspecte la care doar ne-am gandit, fara sa le mai si indeplinim.



De fiecare data cand exista tentatia sa iti lasi haina pe unde apuci, sa pui hainele ce trebuie spalate, pe scaunul etern ocupat, sa lasi chiuveta sa se umple de vase murdare sau pur si simplu sa iti arunci pantofii din picioare, grabindu-te sa te asezi la masa, gandeste-te ca tot tu va trebui sa pui ordine in lucruri alta data.



Ai terminat cu cina si iti vine sa sari direct pe canapea, la un episod pe Netflix? - Nu iti ia mai mult de 5 minute sa speli farfuriile, iar a doua zi cand ajungi acasa, nu mai trebuie sa te ocupi de asta.





Gandeste in perspectiva



Daca ti-ai stabilit urmatoarea zi pentru curatenie, e esential sa iti planifici o activitate cat mai eficient. Inainte de culcare, poti pulveriza cu substante de curatat suprafetele dificile, cum ar fi plita electrica, aragazul, faianta etc.



Acelasi lucru se poate spune si despre folosirea detartrantului in vasul de toaleta sau a solutiei dezinfectante, lasand-o sa actioneze peste noapte. In cazul in care ai animale de companie, limiteaza-le accesul la zonele din locuinta in care folosesti substantele de curatare, astfel incat sa nu ai o grija in plus.



Incepe ziua de dimineata, deoarece atunci cand trebuie sa te motivezi sa dai cu aspiratorul imediat dupa pranz, nu prea o sa-mi mai vina sa faci nimic.