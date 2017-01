27 Ianuarie - „Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului”

Descriere foto: Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului; Sursa foto: plaiuluminatu.ro



Ziua de astăzi are o simbolistică tristă. E „Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului”.



Termenul „holocaust” descrie uciderea a aproximativ 6 milioane de evrei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, ca parte a programului de exterminare condus de Adolf Hitler.



Marcarea acestei zile a fost decisă prin Rezoluția Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite numărul 60/7 din 1 noiembrie 2005. Data de 27 ianuarie a fost declarată drept „Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului” şi este marcată prin tot felul de evenimente, an de an.



Rezoluția îndeamnă statele membre să dezvolte programe educaționale care să prezinte generațiilor viitoare lecțiile Holocaustului, în scopul de a ajuta la prevenirea actelor de genocid. De asemenea, respinge orice negare a Holocaustului ca un eveniment istoric.



Ziua de azi reprezintă un omagiu tăcut pt cei care şi-au pierdut viaţa în lagăre de exterminare naziste sau au suferit în lagărele de concentrare, lagăre de muncă forțată și închisori în timpul Holocaustului.



Credința în demnitate și valoarea fiecărei persoane, menționate în Carta Organizației Națiunilor Unite, precum și dreptul de a trăi fără discriminare și cu o protecție egală în fața legii, sunt consacrate în Declarația Universală a Drepturilor Omului.



Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor a Holocaustului este comemorată, începând cu anul 2006, în numeroase ţări din întreaga lume. Cu acest prilej, sunt aduse omagii, se aprind lumânări şi au loc marşuri ale durerii, în memoria celor care au suferit şi au murit în timpul Holocaustului. România s-a alăturat acestui demers.



Astăzi este aşadar „Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului” din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.



Peste şase milioane de evrei au fost victime ale atrocităţilor Germaniei naziste şi ale colaboratorilor săi.



În fiecare an, la 27 ianuarie, este marcată eliberarea supravieţuitorilor din lagărele naziste de la Auschwitz - Birkenau din Polonia, de către armata sovietică, în 1945.



Tema pentru acţiunile de comemorare organizate în 2017 este, potrivit ONU, „Amintirea Holocaustului, educaţie pentru un viitor mai bun”. Tema subliniază dimensiunea universală a educaţiei Holocaustului, ca o platformă pentru construirea respectului pentru drepturile omului, creşterea toleranţei şi apărarea umanităţii.



La Strasbourg deja a avut loc o ceremonie de comemorare la care a participat şi Preşedintele României, Klaus Iohannis, uramată de o expoziţie de fotografii cu tema „Holocaustul în Romania”. Misiunea Permanentă a României a lansat, la sediul ONU, expoziția fotografică intitulată "Educație și Memorie. Holocaustul din România", realizată în colaborare cu Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România.



Dar „Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului” este marcată şi în România, în Bucureşti şi în marile oraşe, prin conferinţe şi evenimente tematice.



Institutul Cultural Român de la Viena în colaborare cu Ambasada României în Republica Austria prezintă astazi , de la ora 18.00, la sediul sau, proiecţia filmului documentar „Şi lespezile vorbesc. Cimitirele evreieşti din Moldova şi Bucovina“. „Astăzi, în întreaga Românie trăiesc cel mult 10.000 de evrei. În Bucovina aproape că nu mai există deloc. Această absenţă fizică aproape completă a evreilor contrastează în mod ciudat cu prezenţa tăcută dar pregnantă a sinagogilor şi a cimitirelor iudaice.“



O viaţă în pace. O viaţă fără discriminari. O viaţă în care să fie respecatate religia şi credintele fiecaruia şi fiecare să poată face ceea ce îi dictează inima şi valorile morale. Asta ne dorim. Astăzi este Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului.