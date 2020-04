24 de bunici, „adoptaţi” de 8 angajaţi ai DAS Braşov

7 îngrijitori şi un asistent social – angajaţi ai Direcţiei de Asistenţă Socială (DAS) Braşov au grijă, şi în aceste zile, de 24 de bunici. Ei sunt beneficiari ai serviciului de îngrijire la domiciliu şi sunt dintre cei care fie nu mai au rude în viaţă, fie au rude plecate, care nu le pot acorda sprijinul necesar prompt. Loc de familie le ţin, însă, cei 8 angajaţi ai DAS, care îi şi ajută cu tot ce au nevoie. Inclusiv să îi asculte.





„Este greu, dar e şi mulţumire sufletească”





„Serviciile de îngrijire la domiciliu presupun asigurarea nevoilor persoanelor vârstnice - baie, tăierea unghiilor, aplicarea de scutece pentru adulţi şi spălarea persoanei atunci când se face această operaţiune, asigurarea cumpărăturilor, asigurarea preparării hranei, asigurarea curăţeniei locuinţei, plata facturilor, anumite informări despre modul de viaţă sănătos şi alte astfel de lucruri. Ne adresăm persoanelor care sunt singure la domiciliu, care n-au sprijin din partea aparţinătorilor, care să le asigure ceea ce este nevoie pentru un trai liniştit. Este greu, dar este şi plăcut, e o mare satisfacţie să vezi că omul pe care l-ai ajutat se bucură şi că îi oferi mulţumire sufletească prin ceea ce ai făcut”, a exlicat Irina Tamaş, asistent social, coordonatorul Compartimentului de îngrijire la domiciliu din cadrul DAS.



Cu frică, cu grijă, cu măsuri de protecţie speciale



În această perioadă, munca angajaţilor DAS mai are şi factor de presiune foarte mare - frica de a nu duce acest virus în casele vârstnicilor sau de a îl duce acasă la familiile lor.



Tocmai de aceea îşi iau foarte multe măsuri de protecţie în momentul când intră în casele beneficiarilor.



„În această perioadă este diferit de cum se desfăşoară lucrurile de obicei, pentru că responsabilitatea de a nu te îmbolnăvi sau a nu îmbolnăvi pe altcineva este mult mai mare. Protecţia este foarte importantă şi pentru noi şi pentru ei. Sunt măsuri de siguranţă pe care fiecare dintre noi le ia de când iese din casă, mai ales dacă circulă cu autobuzul. Masca şi mănuşile nu lipsesc, iar în momentul în care ajungem la persoana vârstnică avem dezinfectant, halate de protecţie, viziere, mănuşi, mască, bonetă pentru protecţia părului. Când se pleacă de la domiciliul beneficiarului, toate acestea se dau jos şi se aruncă în locurile în care se pot arunca. Pe traseul către următorul beneficiar, se pun alte mănuşi şi altă mască, iar la beneficiar, se reia echiparea cu materiale de protecţie noi“, a mai spus asistentul social.



Şi ei îi este frică de noul virus. „Pot să spun că mi-e frică, atât pentru mine şi familia mea, cât şi pentru persoanele vârstnice, pentru că suntem un risc. Intrând în casele oamenilor, putem să ducem acest virus unor persoane care sunt foarte vulnerabile. În plus, dacă se întâmplă ceva cu noi, nu mai are cine să le asigure aceste servicii”, a subliniat Irina Tamaş.