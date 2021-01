2020 anul care a schimbat omenirea! 2021 anul care reclădește o nouă economie!

2020 anul care a schimbat omenirea!



2021 anul care reclădește o nouă economie!



Începutul de an 2020 a fost la fel că toți ceilalți ani: aveam vise, speranțe, planuri care ulterior, în doar două luni de zile au fost spulberate de cea mai mare nenorocire de după al Doilea Război Mondial încoace – pandemia de Coronavirus! În mai puțin de 12 luni, noul coronavirus a paralizat economiile naţionale, a devastat comunităţi întregi şi a blocat în condiţii stricte de izolare la domiciliu aproape 4 miliarde de oameni. 2020, care se va încheia în curând, a schimbat omenirea aşa cum nu a făcut-o niciun alt an!



Am trecut prin stări care ne-au marcat existența: frică, teamă, nesiguranță, am învățat că putem supraviețui fără cei dragi aproape și mai mult decât atât, putem să trăim izolați, singuri. Însă, așa cum știm, marile crize nasc și mari oportunități: în 2020 am renăscut! Am învățat ce este important în viață, am găsit soluții atunci când omenirea nu credea că mai poate fi salvată și am avut puterea să mergem mai departe!



Este dificil de estimat în acest stadiu urmele durabile pe care pandemia le va lăsa asupra societăţii umane. Deși nu a fost cea mai mare criză de pe Terra, pandemia de COVID 19 a adus o altă abordare și a experimentat distanțarea socială- singurătatea și frica! Oamenii au ales să trăiască singuri de frică să nu își îmbolnăvească părinții, frații sau rudele și prietenii. La jumătatea lunii aprilie, 3,9 miliarde de persoane, reprezentând jumătate din populaţia lumii, experimenta o formă sau altă de lockdown. Tăcerea ireală de pe străzile complet goale ale marilor orașe ale lumii nu era tulburată decât de sirenele ambulanţelor care le reaminteau oamenilor că moartea bântuia în oraşele lor. Nu a fost ușor, însă ceea ce vedeam anii trecuți prin filme a devenit realitatea cruntă a zilelor noastre! Cu toate acestea, am știut să fim oameni: ne-am continuat activitatea așa cum s-a putut și am reușit să inspirăm prin puterea exemplului pe alții!



Dacă mulți spun că au pierdut un an din viață, eu pot să spun că am câștigat un an de experiențe de care în condiții normale nu aș fi avut parte. Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin-CONAF s-a dovedit a fi cea mai frumoasă comunitate antreprenorială care a continuat să se mențină pe val, în ciuda tuturor restricțiilor impuse în viața personală dar și în economie. Ne-am dovedit asta alături de autorități, promovând măsuri, care, ulterior și-au arătat eficiența în condițiile date. Cu toate acestea, la nivel economic nu am fost ocoliți de scădere, multe companii închizându-și porțile.



Lumea antreprenorială nu a stat: videoconferinţele au înlocuit şedinţele de lucru, călătoriile şi sărbătorile. Cei ale căror funcţii necesitau prezenţa fizică la locul de muncă şi-au riscat vieţile sau au renunţat pur şi simplu la joburile lor. În luna mai, pandemia a cauzat dispariţia a 20 de milioane de locuri de muncă în Statele Unite, de exemplu!



În anul care a schimbat omenirea, noi ne-am continuat proiectele! Nu a fost ușor, însă am reușit să ne mobilizăm, în condițiile date pentru a ne îndeplini misiunea!



Proiectul PACTUL PENTRU MUNCĂ, început cu un an în urmă, se află pe ultima sută de metri. După ce au fost adunate toate măsurile venite din sfera de business, a urmat dialogul cu reprezentanții partidelor politice și agrearea, la unison, a măsurilor de flexibilizare a pieței forței de muncă. Toți factorii politici au achiesat la măsurile care vin să sprijine piața muncii și să o coreleze cu realitățile actuale economice. Digitalizarea, telemunca, lucrul pe platforme sunt doar câteva din tendințele viitoare incluse în măsurile Pactului pentru Muncă și care au fost îmbrățișate de autorități în vederea adaptării pieței muncii la situația actuală.



CONAF A FOST ÎN MIJLOCUL EVENIMENTELOR



Deși am traversat cea mai grea perioada din istoria oamenirii, CONAF a fost în mijlocul evenimentelor și a determinat o serie de măsuri economice care au atenuat picajul violent din economie. Trăgeam semnale de alarmă, în perioada de lockdown total al lumii căci economia mondială va suferi o scădere de cel puțîn 20%, deși nimeni nu credea și se aștepta la o revenire miraculoasă. Știam cu toții că lucrurile scăpaseră de sub control când numărul morților creștea de la o zi la alta, iar oamenii erau ținuți acasă zile întregi, fără să se ducă la serviciu sau să poată să își continue afacerile. Apoi a urmat perioada verii când tursimul a avut de suferit, companiile aeriene au înregistrat cea mai mare pierdere de la înființarea lor, iar străzile orașelor lumii erau pustii. S-au închis restaurante, hoteluri, cafenele, muzee, au fost impuse restricții care au vizat adunări mai mari de 4 -10 persoane și uite așa, tot ce avea să fie clădit în ani, s-a prăbușit în mai puțin de un an de zile. Cu toate acestea, CONAF a continuat să fie un partener de încredere al guvernului – venind cu măsuri concrete care să diminueze picajul și să ajute la o stabilizare a economiei în contextul pandemic mondial. Am militat pentru nevoia de educație antreprenorială- singura care ne poate ajută să ieșim din această criză economică și am elaborat strategii de dezvoltare punctuală a pieței muncii din România.



Am reușit să elaborăm singurul document de politici publice care are unic scop flexibilizarea și armonizarea pieței muncii cu realitățile economice și implementarea unor măsuri menite să ancoreze munca în realitatea momentului, având acordul, de principiu, a tuturor partidelor politice. Nu a fost ușor, într-un an pandemic, unde frica de comunitate, socializare și strâgnerea de mână în semn de partenereiat au dispărut complet. Însă, cu perseverență, ambiție și speranță, am reușit să coagulăm mediul de afaceri, cel academic, patronate, confederații și sindicate, unindu-ne într-un glas comun care dorește revenirea rapidă a economiei românești.



Nu am stat deoparte nici atunci când alții au crezut că totul este blocat în jurul lor, am continuat să muncim și am reușit să finalizăm proiecte cu fonduri europene, menite să stimuleze și să sporească comunitatea antreprenorială.



CONAF ÎNSEAMNĂ PUTEREA DE A TE ADAPTA ÎN ORICE CONDIȚIE!



În 2020, am reușit să ne continuăm misiunea și am dezvoltat noi sucursale în marile centre economice și financiare din România, aducând alături de noi oameni de afaceri dornici să se implice în transfromarea vieții antreprenoriale.



Pandemia cauzată de noul coronavirus reprezintă un șoc enorm pentru economii, atât în UE, cât și la nivel mondial, cu consecințe foarte grave din punct de vedere socio economic. Deși contracția înregistrată de economie în 2020 pare mai puțin gravă decât se estimase inițial, incertitudinea rămâne foarte ridicată, având în vedere evoluția pandemiei, iar producția reală probabil că nu va reveni la nivelurile de dinainte de criză până la sfârșitul anului 2022. Se estimează că deficitul bugetar va crește semnificativ, deoarece efortul bugetar necesar pentru combaterea crizei se adaugă derapajelor fiscale din trecut. Activitatea economică din Europa a suferit un șoc major în prima jumătate a anului și s-a redresat puternic în al treilea trimestru, concomitent cu eliminarea treptată a măsurilor restrictive. Cu toate acestea, revenirea din ultimele săptămâni a pandemiei duce la o serie de perturbări, în timp ce autoritățile naționale introduc noi măsuri de sănătate publică pentru a limita răspândirea virusului. Situația epidemiologică înseamnă că previziunile de creștere pe perioada analizată fac obiectul unui grad extrem de ridicat de incertitudine și de riscuri. Deși putem spune că suntem “salvați de vaccin”, va mai dura până când toată omenirea va fi vaccinată sau imunizată complet! Guvernele se pregătesc să administreze milioane de doze, începând cu persoanele în vârstă, angajaţii din sectorul medical şi categoriile cele mai vulnerabile, înainte de a extinde la restul populaţiei campania de vaccinare, considerată singurul bilet ce ar asigura revenirea omenirii la normalitate.



2021: ANUL REDRESĂRII ECONOMICE, O REDRESARE ÎNTRERUPTĂ ȘI INCOMPLETĂ



Potrivit previziunilor economice din toamna anului 2020, economia zonei euro va înregistra o contracție de 7,8 % în 2020, înainte de o creștere de 4,2 % în 2021 și de 3% în 2022. În comparație cu previziunile economice din vara anului 2020, previziunile de creștere pentru zona euro și pentru UE sunt ușor mai optimiste pentru 2020 și mai temperate pentru 2021. Nici în zona euro, nici în UE producția nu este preconizată să revină la nivelul pre-pandemic în 2022.



Impactul economic al pandemiei a variat foarte mult în UE și aceeași variabilitate este valabilă și în ceea ce privește perspectivele de redresare. Această neuniformitate reflectă răspândirea virusului, strictețea măsurilor de sănătate publică adoptate pentru a-l ține sub control, compoziția sectorială a economiilor naționale și forța răspunsurilor politice naționale.



CREȘTEREA RATEI ȘOMAJULUI ATENUATĂ ÎN CONTEXTUL SCĂDERII ACTIVITĂȚII ECONOMICE



Pierderea locurilor de muncă și creșterea șomajului au exercitat presiuni mari asupra mijloacelor de subzistență ale multor europeni. Măsurile de politică adoptate de statele membre, împreună cu inițiativele la nivelul UE, au contribuit la atenuarea impactului pandemiei asupra piețelor forței de muncă. Datorită amplorii fără precedent a măsurilor luate, în special prin intermediul programelor de lucru pe termen scurt, creșterea ratei șomajului a fost atenuată în contextul scăderii activității economice. Se estimează că șomajul va continuă să crească în 2021, deoarece statele membre elimină treptat măsurile de sprijin de urgență și noi persoane întră pe piața forței de muncă, însă ar trebui să se îmbunătățească în 2022, pe măsură ce economia continuă să se redreseze.



Conform previziunilor, rata șomajului din zona euro va crește de la 7,5 % în 2019 la 8,3 % în 2020 și la 9,4 % în 2021, urmând să scadă la 8,9 % în 2022. Se estimează că rată șomajului în UE va crește de la 6,7 % în 2019 la 7,7 % în 2020 și la 8,6 % în 2021, urmând să scadă la 8,0 % în 2022.



Traversând această perioadă turbulentă împreună, am dat dovadă de hotărâre și de solidaritate. Creșterea va reveni în 2021, dar va fi nevoie de doi ani până când economia va ajunge la nivelul de dinainte de pandemie. În contextul actual cu un grad extrem de ridicat de incertitudine, politicile economice și fiscale naționale trebuie să rămână favorabile creșterii.



Previziunile depind foarte mult de situația epidemiologică: se presupune că măsurile de sănătate publică rămân în vigoare într-o anumită măsură în prima jumătate a anului 2021. Cu toate acestea, după înăsprirea lor semnificativă în cel de al patrulea trimestru al anului 2020, se estimează că strictețea măsurilor va scădea treptat în 2021. Se presupune, de asemenea, că impactul economic al unui anumit nivel de restricții va scădea în timp, pe măsură ce sistemul de sănătate și agenții economici se adaptează la mediul creat de pandemie, iar vaccinul va fi cel care va aduce lumea la normalitate.



Am convingerea că tot ce a rămas nefăcut sau nespus în anul 2020 , o să recuperăm în anul 2021 pe care îl așteptăm cu speranță și optimism. Cred în oameni și ideile lor, aceasta este motivația mea care m-a ajutat să construiesc în această viață. Am dat sens zilelor, dorințelor, ne-am ancorat puternic în credințele noastre și le-am dat curs prin unitatea și solidaritatea care ne reprezintă. Un an memorabil în care nu am încetat să ne manifestăm curajul pentru România Antreprenorială. Mulțumesc celor pe care i-am întâlnit și mi-au fost alături, pentru tot ce am învațat împreună și bucuria pe care mi-au oferit-o din experiența și timpul lor. Suntem Deschizători de Drumuri și am promis că vom scrie istorie. Suntem la finalul unui an în care mă simt onorată, fericită, recunoscătoare și optimistă.



Doresc tuturor un an nou cu încredere, provocări frumoase și sănătate!



Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin-CONAF este singura confederație din România ce reuneşte interesele femeilor antreprenor într-o structură închegată. CONAF a luat ființă ca urmare a necesității de a crea o cultură antreprenorială adaptată la noile trenduri în materie de business și asta, nu numai pentru antreprenoriatul feminin, ci și pentru întregul mediu antreprenorial. CONAF reprezintă cea mai mare entitate de acest gen din România, o organizație care promovează și susține antreprenoriatul românesc, lucru fără precedent și care deschide orizonturi de colaborare și cooperare atât pe plan intern cât și internațional. CONAF are în componența sa 2 federații, 9 patronate, 5 asociații și 13 sucursale.