2.000 de alergători iau startul în „EcoRun Moieciu”

Descriere foto: «De 10 ani, descoperim potecile din Moieciu cu aceeași bucurie pe care de-abia așteptăm s-o retrăim împreună, în primăvară, într-un weekend de alergare la Salomon EcoRun Moieciu», susțin organizatorii; Sursa: ecorun.ro; bzb.ro



Competiţia se va desfăşura în 4 mai 2019!



Două mii de alergători sunt aşteptaţi să ia startul la Cros şi la Maraton, în „Salomon EcoRun Moieciu”, eveniment ce se va desfăura în 4 mai 2019, pe potecile tradiţionale din zona Moieciu şi Fundata.



Din cei peste 2.000 de participanţi, 726 sunt fete, iar 161 dintre ele au ales chiar Maratonul. Numărul ţărilor participante este de 21 în acest an. Din nou steagurile multicolore vor anima centrul satului.



„Ediţia din acest an este o ediţie aniversară prin care vom sărbători 10 ani de alergare montană pe potecile tradiţionale din zonă. Am pornit evenimentul, noi, o gaşcă de prieteni pasionaţi de natură, drumeţie şi alergare montană, plecând de la bucuria concursurilor la care am participat. Am crescut cu fiecare ediţie, iar acum, având în spate toată experienţa şi o echipă extraordinară, aşteptăm cu nerăbdare să trăim în 2019 emoţia unui nou Start. De 10 ani, descoperim potecile din Moieciu şi Fundata cu aceeaşi bucurie pe care de-abia aşteptăm s-o retrăim împreună, primăvara, într-un weekend de alergare”, au precizat organizatorii.



Parcursul traseului este de o frumuseţe aparte, sus-jos pe muchiile din împrejurimile satului Moieciu de Sus, oferind alergătorilor şi susţinătorilor oportunitatea de a descoperi cadrul natural şi tradiţional de la poalele munţilor Bucegi şi Leaota.



„Ideea acestui maraton a pornit de la dorinţa de a face cunoscute aceste locuri şi de a încerca să le conservăm şi să le valorificăm prin încurajarea ecoturismului şi a sportului”, au mai spus organizatorii.



Evenimentul va cuprinde trei curse distincte destinate iubitorilor de mişcare în aer liber şi iubitorilor de munte. Va fi un marathon, pe distanţă clasică de 42 de kilometri, cu o diferenţă de nivel de cca +2300m, startul şi sosirea vor avea loc în Moieciu de Sus. Timpul limita de sosire este de 9 ore de la Start.



Va mai fi un cross, o cursă de 14 kilometri, cu o diferenţă de nivel de cca +600m, startul şi sosirea vor avea loc în Moieciu de Sus. Și va mai fi EcoKids, un concurs destinat copiilor; în funcţie de categoria de vârstă se vor parcurge diferite distanţe, cu startul şi sosirea în Moieciu de Sus.



Înscrierile pentru Cross şi Marathon au fost deja închise, dar copiii se pot înscrie la faţă locului în 4 mai pentru cursa destinată lor: EcoKids. Aproximativ 650 de copii sunt aşteptaţi la start. Startul copiilor va avea loc sâmbătă după amiaza începând cu ora 16:00.



În acest an vor fi premiați primii 10 sportivi la categoriile Open Feminin/Masculin pentru ambele curse, Cross și Marathon, premii financiare susținute de Alpha Shop (între 300 și 4 500 lei).



Câștigătorii categoriei OPEN Feminin și Masculin – Open 10, Locurile 1-10 nu vor mai participa și la Premierea pentru Categoria de vârstă.



Premiile pe categorii de vârstă vor fi premii simbolice/echipament sportiv sau alte cadouri oferite câștigătorilor, nu financiare.