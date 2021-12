200 de sportivi brașoveni și antrenorii acestora au fost premiați de Consiliul Județean Brașov

Anul acesta sunt premiați aproximativ 200 de sportivi brașoveni și antrenorii acestora, din cadrul a 19 structuri sportive, bugetul alocat premiilor de la Consiliul Județean Brașov fiind de 220.000 lei. Premiile financiare vor fi transferate în conturile acestora, înainte de Crăciun



„Am făcut în așa fel încât, încă din anul 2016, de când am devenit președintele Consiliului Județean Brașov, să răsplătim performanța, atât la nivel sportiv, cât și la nivel educațional. Din cauza pandemiei am avut un calendar competiţional mai restrâns și au intervenit probleme în organizarea unor competiţii, fapt care a condus la un număr mai mic de performanţe notabile, însă chiar şi în aceste condiţii dificile avem 200 de premianţi - sportivi braşoveni la individual şi pe echipe, alături de antrenorii lor. Sportivii braşoveni au obţinut performanţe deosebite la campionate mondiale, europene, balcanice, precum şi foarte multe medalii la campionatele naţionale. Suntem alături de sportul braşovean inclusiv prin ghidurile de finanţare pe care le punem la dispoziţie în fiecare an pentru promovarea sportului de performanţă, a sportului de masă şi a competiţiilor organizate de federaţiile sportive naţionale. Ne dorim să existe o preocupare cât mai mare din partea cluburilor şi asociaţiilor braşovene pentru a scrie proiecte şi a aplica pe aceste ghiduri de finanţare, în aşa fel încât să fie create condiţii cât mai bune pentru toţi cei care desfăşoară activităţi sportive la nivelul judeţului Braşov”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea.



Recompensele sunt acordate sportivilor care au participat la competiţii individuale, dar şi echipelor braşovene



Conform unei hotărâri de Consiliu Județean Brașov din luna noiembrie, recompensele sunt acordate sportivilor care au participat la competiţii individuale, dar şi echipelor braşovene.



Astfel, sportivii şi antrenorii principali ai acestora care au obţinut medalia de aur la Jocurile Olimpice, campionate mondiale, Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) sau Jocurile INVICTUS vor sunt premiați cu suma de 3.000 lei.



Pentru „argintul” obţinut la aceleaşi competiţii se acordă câte 2.800 lei, iar pentru ultima treaptă a podiumului, valoarea premiului a fost stabilită la 2.600 lei. Locul al IV-lea este premiat cu 2.400 lei, Locul al V – lea cu 2.200 lei, iar locul al VI -lea cu 2.000 lei.



În cazul campionatelor europene, pentru prima poziţie a podiumului, valoarea premiului este de 2.500 de lei. Locul al II-lea este premiat cu 2.400 lei, locul al III-lea cu 2.300 lei, locul al IV-lea cu 2.200 lei, locul al V-lea cu 2.100 lei, iar locul al VI-lea cu 2.000 lei.



Recompense în bani se acordă şi pentru premiile obţinute la Campionatele balcanice, respectiv 1.800 pentru locul I, 1.600 lei pentru locul al II-lea, 1.400 lei pentru locul al III-lea, 1.200 lei pentru locul al IV-lea, 1.000 lei pentru locul al V-lea şi 800 lei pentru locul al VI-lea.

În cazul campionatelor naţionale, suma pentru premiul I este de 1.200 lei, pentru premiul al II-lea de 1.000 lei, iar pentru locul al III-lea – 600 lei.



Cluburile premiate:

- CS Dinamo - Centrul Brașov: 34 sportivi şi 13 antrenori;

- CS Steaua - Centrul Predeal: 20 sportivi şi 8 antrenori;

- CS Municipal: 13 sportivi şi 5 antrenori;

- CSM Corona: 7 sportivi, 2 echipe şi 5 antrenori;

- CSU Brașov: 7 sportivi, o echipă şi 2 antrenori;

- CS Ecvestru 163 Plopi: 5 sportivi şi 4 antrenori;

- ASC Olimpic Zărnești: 5 sportivi şi 2 antrenori;

- ACS Kronstadt Cycling: 4 sportivi şi un antrenor;

- CS Dinamo Râșnov: 3 sportivi şi 2 antrenori;

- Liceul cu Program Sportiv Brașov: 3 sportivi şi un antrenor;

- CS Țara Bârsei 2011: un sportiv, o echipă şi 2 antrenori;

- CSU Știința București: un sportiv şi un antrenor;

- ACS Ursache Brașov: un sportiv şi un antrenor;

- ACS NoMad Multisport: un sportiv şi un antrenor;

- CS Delko Marseille: un sportiv;

- CSS Brașovia: un sportiv şi un antrenor;

- CS Steaua București: un sportiv şi un antrenor;

- ACS Dinamo București: un sportiv şi un antrenor;

- Palatul Copiilor și Elevilor Brașov: un sportiv şi un antrenor.