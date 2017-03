15 martie – „Ziua mondială a drepturilor consumatorilor”

Ziua mondială a drepturilor consumatorilor



Ziua mondială a drepturilor consumatorilor ("World Consumer Rights Day" - WCRD) este marcată anual la 15 martie. Această zi a fost stabilită pentru a se scoate în evidență aspecte legate de serviciile de care beneficiază consumatorii.



Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor marchează și în acest an „Ziua mondială a drepturilor consumatorilor” printr-o serie de evenimente organizate cu scopul de a readuce în atenţia publică importanţa cunoaşterii drepturilor de consumator. Dacă profilul consumatorului activ, informat şi dispus să-şi apere drepturile va prevala ca model de comportament, societatea noastră va avea numai de câştigat.



Ca în fiecare an, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Centru (Brașov) – Comisariatul Judeațean pentru Protecția Consumatorilor Brașov, vor desfășura mai multe activități cu ocazia marcării zilei de 15 martie, respectiv organizarea unei conferințe de presă privind semnificația și importanța zilei de 15 Martie – „Ziua Mondiala a Drepturilor Consumatorilor”, rezultatele acțiunilor de control, cu accent pe domeniul comerțului on-line, realizarea de acțiuni de informare și consiliere în domeniul protecției consumatorilor, distribuirea de materiale informative, pliante cu sfaturi pentru consumatori, etc.



Pentru orice informații suplimentare și consiliere privind legislația în vigoare referitoare la comerțul online și nu numai, atât consumatorii cât și operatorii economici se pot adresa cu încredere Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Centru (Brașov) – Comisariatul Judeațean pentru Protecția Consumatorilor Brașov.



Istoricul „Zilei mondiale a drepturilor consumatorilor”



În 15 martie 1962, John Fitzgerald Kennedy, preşedinte al Statelor Unite ale Americii, rostea în Congres un mesaj legat de drepturile consumatorilor, susţinând existenţa a patru drepturi fundamentale ale acestora: dreptul la securitate, la informare, dreptul de a fi ascultat şi de a alege liber produse şi servicii. Acest moment a constituit punctul de referinţă al istoriei formelor organizate de protecţie a consumatorilor.



Momentul 15 martie 1962 a fost considerat un moment istoric, al nașterii miscării consumatoriste mondiale, fapt ce a și determinat, mai tarziu, ca Organizația Internațională a Uniunilor de Consumatori, să declare ziua de 15 martie – Ziua mondială a drepturilor consumatorilor.

Între timp, grupurile de presiune ale consumatorilor, legiuitorii statali, oficialitațile de aplicare a legii și instanțele judecătorești au adoptat un al cincilea drept al consumatorilor, respectiv dreptul consumatorului de a fi despagubit de către un comerciant care l-a determinat să încheie un contract, cu încălcarea unuia din drepturile deja enunțate.



Această mișcare generală a fost consacrată, începând cu anul 1975, de Comisia Comunității Europene, care a adoptat un „Program pentru o politică de protecție și informare a consumatorilor”, pentru ca apoi, în 1985, Organizația Națiunilor Unite să elaboreze „Principiile directoare pentru protecția consumatorilor”, document programatic, al cărui spirit se regăsește în toate legislațiile naționale care au reglementat apoi, acest fascicol de relații sociale, țara noastră nefacând excepție.



În România o legislație în acest domeniu, se regăsește abia după anul 1990, adoptarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992, privind protecția consumatorilor, reprezentând primul act care a statuat, în țara noastră, drepturile consumatorilor, cadrul instituțional și asociativ în care acestea pot fi exercitate și apărate, precum și sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării dispozițiilor legale.



Aceasta Ordonanță a fost modificată și aprobata prin Legea nr. 11/1994, devenind legea care a permis apoi adoptarea unor acte normative cu incidență în domeniu, absolut necesare, unei reglementări uniforme și complete a domeniului.



Prin această Ordonanță, Statul protejează cetăţenii în calitatea lor de consumatori, asigurând cadrul necesar accesului neîngrădit la produse și servicii, informării lor complete, corecte și precise despre caracteristicile esenţiale ale acestora, apărării și asigurării drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice împotriva unor practici comerciale incorecte sau abuzive, participării acestora la fundamentarea și luarea deciziilor ce îi interesează în calitate de consumatori.