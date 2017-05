15 Mai - „Ziua Latinității”

Descriere foto: 15 Mai - „Ziua Latinității” (Detaliu de pe Columna lui Traian); Sursa foto: transilvaniareporter.ro



Ziua Latinității este sărbătorită an de an la 15 mai, în jurul acestei date fiind organizate diferite manifestări pentru „a promova conștiința identității culturale comune a popoarelor de origine latină” și a medita asupra valorilor culturale și lingvistice proprii întregii comunități latine.



Al 19-lea congres al Uniunii Latine, întrunit la Paris în 2000, a decis să înceapă să se aniverseze convenția constitutivă a Uniunii Latine, semnată la Madrid la 15 mai 1954.



Astfel, cele 36 de state membre de atunci ale Organizației Uniunii Latine au ales să declare data de 15 mai ca „Zi a Latinității”.



Această dată „marchează începutul unei perioade în care statele latine au creat mecanisme care să permită protejarea bogăției culturale a lumii latine, pentru a o proiecta mai departe în viitor.



Guvernele, organismele internaționale, organizațiile neguvernamentale care împărtășesc valorile latinității se asociază la această festivitate.



Uniunea Latină, organizație internațională fondată în 1954, reunește în prezent 37 de state membre.



Prima Zi a Latinității a fost marcată în România în 2001. Cu acest prilej, la 15 mai, s-a desfășurat, în Aula Academiei Române, o sesiune solemnă, organizată de Academia Română și Uniunea Latină.



Un miliard de locuitori vorbesc zi de zi într-o limbă neolatină. Există cinci limbi oficiale neolatine, printre care și româna. În lume există diferite organizații internaționale, unde elementul latin este dominant.





Azi trăiesc mai mulţi vorbitori de limbi neolatine în afara Europei decât în Europa, iar aceştia s-au născut în urma expansiunii europene a romanicilor. Ei sunt concentraţi în acea parte a lumii numită America Latină.



Spiritul latin este un mod de a fi, de a te situa în lume. „Românii sunt latini orientali, un avanpost al latinității. Potrivit specialistilor - suntem singurul popor latin și creștin ortodox, moștenitor al tradiției bizantine".



Uniunea Latină (înfiinţată în 15 mai prin Tratatul de la Madrid în 1954) reuneşte treizeci şi şapte de state cu limbă şi cultură de origine latină, printre care şi România. Scopul principal al acestui organism este de a promova moştenirea culturală a ţărilor latine, fie prin organizarea de manifestări culturale, fie prin concursuri de limbi romanice ori prin proiecte de păstrare și protejare a limbilor latine.



Ţara noastră este demn reprezentată în Uniunea latină, una din limbile oficiale ale organizaţiei, alături de franceză, italiană, portugheză, spaniolă şi catalană, fiind limba română.



Republica Moldova a aderat și ea la Uniunea Latină în 1992, organizand de atunci pe 15 mai concursuri internaționale multibilingve, expoziții de carte latină, spectacole, concerte, derulări de filme etc.



Gaudeamus igitur (să ne bucurăm, aşadar), căci astăzi este Ziua Latinităţii! Limba latină, deşi este considerată o limbă moartă, este încă în uz în cel mai mic stat din lume, Vatican!