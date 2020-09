14 septembrie: masca de protecție în noul an școlar

Descriere foto: Directorii de şcoli sunt cei care vor decide cum se vor împărţi măştile primite de la Primărie; Sursa: bzb.ro





Primarii decid câte măşti cumpără, directorii de şcoli cui le împart. La Braşov, se asigură măşti până la clasa a VI-a!



Elevii din judeţul Braşov vor primi „masca zilnică” anti Covid 19 dacă vor primăriile şi cum decid şcolile. Cam acesta este concluzia la această oră.



De la Guvern s-au pus la dispoziţie fonduri cu această destinaţie, dar s-a anunţat clar: nu se vor putea asigura măşti pentru toţi copiii, dar fiecare şcoală trebuie să-şi asigure un „stoc tampon”, astfel încât să li se poată da oricând măşti elevilor care şi-au uitat masca acasă sau celor care, spre exemplu, au deteriorat-o. Categoriile defavorizate sunt şi ele în atenţie. De aici încolo, decid primăriile câte măşti cumpără, iar mai departe directorii de şcoli, câte şi cine le primeşte.



Primăriile pot cumpăra măşti şi tablete, cu recuperarea banilor de la Guvern



Şeful IŞJ Braşov, Ovidiu Tripşa, a declarat că la nivelul judeţului s-au făcut pregătiri pentru ca anul şcolar 2020 – 2021 să înceapă în cele mai bune condiţii, iar în cursul zilei de miercuri va avea o şedinţă în sistem de videoconferinţă cu toţi directorii de şcoli din judeţ pentru a pune la punct toate detaliile legate de începerea cursurilor.



Totodată, reprezentantul Inspectoratului a afirmat că „autorităţile locale din tot judeţul se pot implica în achiziţia de materiale de protecţie (măşti de protecţie, dezinfectanţi etc) sau de dispozitive IT – tablete sau laptopuri. Pentru dispozitivele IT condiţia este ca valoarea lor să nu fie mai mare de 200 de euro. Ulterior, sumele pot fi decontate de la bugetul de stat”.



Nu în ultimul rând, el a reamintit că şcolile vor decide dacă se aplică unul dintre cele trei scenarii sau dacă apelează la o combinare a lor - de exemplu să combine scenariul galben cu cel roşu sau pe cel verde cu cel galben).





Municipiul Braşov: Măşti până la clasa a VI-a



La nivelul localităţilor din judeţ nu s-au făcut deocamdată centralizări.



În ceea ce priveşte municipiul Braşov, directorii de şcoli sunt cei care vor decide cum se vor împărţi măştile primite de la Primărie, au anunţat ieri reprezentanţii Primăriei.



Mai exact, din cele aproximativ 200.000 de măşti cumpărate de Primăria Braşov, cele mai multe vor fi în stocurile şcolilor, urmând ca doar cele „vesele” (din bumbac cu imprimeuri) şi vizierele să le fie predate copiilor, odată cu „Primul Ghiozdan” (câte 1 bucată, pentru fiecare elev din clasa pregătitoare sau clasa I, în prima zi de şcoală). În ceea ce priveşte celelalte măşti, purtătorul de cuvânt al Primăriei Braşov, Sorin Toarcea, a anunțat că „modul în care acestea vor fi folosite în mod optim va fi stabilit de conducerile şcolilor”.



Şi inspectorul şcolar general al judeţului Braşov, Ovidiu Tripşa, a declarat că modul în care se vor putea distribui măştile va fi stabilit de fiecare şcoală în parte, pentru că fiecare unitate are specificul ei. „Într-o şcoală se poate lua decizia de a se distribui măşti copiilor în fiecare zi, aşa cum se întâmplă cu produsele din programul «Cornul şi Laptele». În alte şcoli se poate lua decizia ca elevii să primească măşti pentru toată săptămâna. Totul depinde de situaţia din fiecare şcoală”, a declarat Ovidiu Tripşa.



Totodată, el a declarat că Primăria şi Consiliul Local Braşov au luat măsuri pentru a asigura măşti pentru toate nivelurile, până la clasa a VI-a.



Reprezentantul Inspectoratului Şcolar al Judeţului (IŞJ) Braşov a precizat că părinţii trebuie să ţină legătura cu şcolile, prin Consiliile de Administraţie din care fac parte. De altfel, el susţine că părinţii au început deja să primească informaţii din partea şcolilor.