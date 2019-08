14 porţi şi 4 puncte de acces pentru spectatorii „Cerbului de Aur 2019”

Accesul publicului la Festivalul Cerbul de Aur se va face începând cu ora 19.30, în fiecare seară de spectacol, au anunţat organizatorii, iar întrucât evenimentul este televizat, porţile vor fi închise la ora 20.45.



Pentru a facilita accesul în Piaţa Sfatului, organizatorii au amenajat 14 porţi şi 4 puncte de acces A, B1, B2 şi C: trei în Strada Mureşenilor şi unul în Strada Apollonia Hirscher.



Astfel, spectatorii care au bilete pe rândurile de la 1 la 25 şi posesorii de abonamente şi bilete VIP sunt rugaţi să folosească intrarea A din Strada Mureşenilor - cea mai apropiată de scenă, publicul cu bilete pentru locurile plasate începând de la rândul 26 având la dispoziţie celelalte trei intrări (B1, B2 şi C).



Accesul spre locurile din tribună se face pe scările aflate în spatele şi în partea laterală a tribunei.



Abonamentul trebuie păstrat pe toată perioada de desfăşurare a Festivalului. Accesul zilnic al posesorilor de abonament se face în baza acestuia şi a unei brăţări de acces pe care o vor primi în prima zi a festivalului. Pentru acces, prezentarea celor două elemente este obligatorie, în lipsa unuia dintre ele accesul fiind imposibil. Minorii cu vârsta de până la 14 ani au acces în arenă doar însoţiţi de un părinte/reprezentant legal. Atât minorii, cât şi părinţii/reprezentanţii legali trebuie să deţină fiecare câte un bilet valabil.



Parcările recomandate de autorităţi pentru public sunt cele din Strada Pieţei – lângă Spitalul Regina Maria, Parcarea Bibliotecii Judeţene – Strada Livada Poştei, Parcarea Centrul Civic şi Parcarea Gara Braşov. Plata parcării nu intră în preţul biletului.





Cu mâncare şi băuturi doar din interior



În locaţia de desfăşurare a Festivalului nu va fi permis accesul cu: băuturi şi produse alimentare achiziţionate din afara perimetrului locaţiei; spray-uri, lasere; arme, obiecte contondente, lanţuri; umbrele; animale de companie; bagaje voluminoase; selfie stick-uri, aparate foto profesionale, aparate de înregistrare audio-video de orice fel sau aparate GoPro etc. Lista completă a obiectelor interzise poate fi consultată pe site-ul cerbuldeaur.ro.



În locaţia de desfăşurare a festivalului, spectatorii pot achiziţiona băuturi răcoritoare, apă, bere cu şi fără alcool, cafea, îngheţată şi gustări. Toate băuturile vor fi vândute numai la pahar. Produsele vor fi procurate cu cash sau card bancar.