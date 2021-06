13 unităţi de invatamant din judeţ au inceput săptămâna în scenariul 2 de funcţionare

13 unităţi de invatamant din judeţ au inceput săptămâna în scenariul 2 de funcţionare, potrivit listei aprobate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Braşov. Restul sunt în scenariul 1, inclusiv cele din municipiul Braşov. Singura excepţie, în municipiu, este Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meşotă", din cauza infrastructurii.





Scenariul 1 înseamnă că merg toţi elevii la şcoală, dacă localitatea are incidenţă de infectare cu Covid sub 1 la mia de locuitori. În scenariul 2 revin în bănci doar cei din clasele primare şi terminale, iar restul învaţă în online, dacă localitatea are rată de infectare peste 1 la mia de locuitori. Totuşi, scenariile se pot modifica de pe o zi pe alta, în funcţie de creşterea sau scăderea ratei de infectare cu Covid 19.







Hotărârea nr. 154 din 04.06.2021 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Județului Brașov, privind aprobarea scenariilor de funcționare în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Brașov, începand cu data de 07.06.2021, este disponibilă aici.





Anexa la Hotărârea nr. 154 din 04.06.2021 a C.J.S.U. Brașov este disponibilă aici.