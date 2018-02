13 premii la fizică aduse de elevii olimpici brașoveni

Descriere foto: Elevii Centrului Județean de Excelență Brașov confirmă prestigiul dobândit în anul anterior la Concursul Național de Fizică „Marin Dacian Bica" Voroneț - Județul Suceava (5 - 9 Februarie 2018) obținând mai multe medalii și premii; Sursa: facebook.com/excelentabrasov, bzb.ro



7 premii şi 6 menţiuni au luat elevii din „Pepiniera de Olimpici” a Braşovului, la Concursul cu participare internaţională de Fizică, de la Voroneţ, Suceava, din cadrul Taberei de Fizică, Astronomie şi Astrofizică „Marin Dacian Bica”, ce s-a desfăşurat în perioada 5-9 februarie 2018.



Este al doilea an în care Braşovul trimite reprezentanţi în acest concurs şi tot al doilea an în care braşovenii se întorc cu premii.



Copiii care au obținut rezultate excelente provin de la mai multe şcoli gimnaziale din municipiul Brașov, dar şi din Săcele şi sunt în clasele a VI-a şi a VII-a. Elevii recunosc că au avut emoţii, dar au reuşit să şi le depăşească.



Andrei Dragomir, pasionat de şah şi fizică, s-a întors acasă nu doar cu premiul I şi medalia de aur, dar şi cu Trofeul concursului, chiar de la prima sa participare.



Rareş Popa a fost şi anul trecut în această competiţie. Şi atunci şi acum, a revenit în Braşov cu premiul I şi medalia de aur.



Alexia Baştea şi-a adăugat şi ea în palmares o nouă medalie la acest concurs. Anul trecut s-a întors cu locul II, anul acesta a primit medalia de aur şi premiul I. „În general se porneşte de la premiza că fizica e mai mult o materie a băieţilor, dar întotdeauna am încercat să mă ghidez după cum a lucrat Mileva Maric – prima soţie a lui Albert Einstein şi până la urmă şi noi, fetele, o să ne facem uşor loc în fizică”, a mărturisit Alexia Baştea (clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială nr. 5 Braşov).



Premiile, medaliile şi menţiunile obţinute de cei 13 elevi vin după zeci de ore de lucru suplimentare, cu profesorii de la clasă şi cu cei de la Centrul de Excelenţă, unde accentul este pus pe experimente sub îndrumarea profesorilor.



„La Centrul Judeţean de Excelenţă se lucrează permanent, că-i vacanţă, că sunt cursuri, nu numai aspecte teoretice, ci şi aspecte experimentale. Avem o dotare cu aparatură de cercetare”, a explicat prof. Luciu Alexandrescu, director Centrul Judeţean de Excelenţă Braşov.



La Centrul de Excelenţă studiază peste 380 de elevi, din diferite clase, pe diferite discipline.