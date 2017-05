12 mai – Ziua internațională a asistenților medicali

Descriere foto: 12 mai – Ziua internațională a asistenților medicali; Florence Nightingale, considerată prima asistentă medicală; Sursa foto: cugetliber.ro





Astăzi, în întreaga lume sunt sărbătorite acele persoane care cu grijă, atenție, pricepere și dăruire veghează la căpătâiul bolnavilor și încearcă să le alunge suferința. În data de 12 mai an de an se sărbătorește Ziua internațională a asistenților medicali (International Nurses Day).



Ziua de 12 mai nu a fost întâmplător aleasă, ci este ziua de naștere a unei adevarate doamne - Florence Nightingale, considerată a fi prima asistentă medicală, precursoarea asistentelor moderne. Ea și-a dedicat întreaga viașă restructurării asistenței medicale acordată pacienților, într-o vreme în care medicina era departe de ceea ce este astăzi.



Florence Nightingale (12 mai 1820 – 13 august 1910) a fost precursoarea serviciului sanitar modern. Florence Nightingale a fost nu numai prima infirmieră modernă, dar și un statistician important. Datorită ambiției și devotamentului de care a dat dovadă, spitalele secolului al XIX-lea s-au transformat în instituții de tratament adecvate, dotate din punct de vedere sanitar și cu personal de specialitate gata oricând să îngrijească bolnavii. Florence Nightingale și-a consacrat întreaga viață ajutorării bolnavilor din spitale.



A deschis prima școală pentru asistentele medicale pe lângă Spitalul „Saint Thomas” din Londra (1860), realizând primul pas în pregătirea profesională și instituțională a asistentelor medicale, care până atunci au fost considerate persoane nepregătite, care îndeplineau munci necalificate. În 1907, a devenit prima femeie din Marea Britanie recompensată cu Medalia de Merit.



De atunci și până astăzi activitatea asistenților medicali s-a schimbat foarte mult. Astăzi asistentul medical este cel mai important colaborator al medicului, de cele mai multe ori o persoană de legatură cu pacientul. De aceea pregătirea asistenților este din ce în ce mai bună și mai complexă. Practic astăzi asistenții medicali sunt absolvenți de învățământ mediu. Asistenții trebuie să acționeze întotdeauna cât mai profesionist posibil.



Fiind în contact direct cu pacienții, uneori, în țări unde numărul medicilor este mai mic, asistenții trebuie să facă față multor situații complexe, unori să suplineasca lipsa acestora. De aceea asistenții medicali trebuie să urmeze un ciclu universitar și să fie implicați în cercetarea științifică.



În România există Facultăți de Asistență Medicală în cadrul Universităților de Medicină, iar activitatea profesională și științifică a asistenților medicali este supervizată de catre Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, organism similar cu cel al Colegiului Medicilor.



Ziua de 12 Mai a devenit Ziua Internaţională a asistenţilor medicali din întreaga lume, la iniţiativa Consiliului Internaţional al Asistenţilor Medicali, creat în anul 1899, în cinstea zilei de naştere a fondatoarei primei şcoli laice de asistenți medicali din lume. Ziua internațională a asistenților medicali se sărbătoreşte din 1974.



Prin aceasta sărbătoare Organizaţia Mondială a Sănătăţii vrea să atragă atenţia asupra acestui serviciu, ca fiind foarte important în îngrijirea pacienţilor.



Tema anului 2017, stabilită de Consiliul Internațional al Asistenților Medicali este „Asistenții medicali-vocile care conduc spre atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă”. Este vorba despre 17 obiective care acoperă o gamă largă de probleme de dezvoltare durabilă pentru lume, cum ar fi eliminarea sărăciei, foametei, îmbunătățirea sănătății și a educației, combaterea schimbărilor climatice și multe altele. Profesia de asistent medical are o tradiție puternică în studierea factorilor determinanți ai sănătății.



Evoluția profesiei de asistent medical a cunoscut un salt uriaș în ultimele decenii. Cercetarea în domeniul îngrijirilor, tehnologia informațiilor și comunicațiilor, servicii bazate pe aparatură și echipamente medicale extrem de performante sunt câteva dintre provocările profesionale care au contribuit la dinamica dezvoltării profesiilor acestora.



Asistenții medicali joacă un rol-cheie în toate instituțiile medicale, fiind responsabili pentru bunăstarea, siguranța și recuperarea pacienților. Asistenții medicali își însușesc o cantitate mare de cunoștințe și dispun de abilități diverse, pentru care sunt necesari mulți ani de perfecționare și dezvoltare, lucrând în acest timp în medii dificile, în care stresul extrem reprezintă doar o parte a condițiilor locurilor de muncă.



În fiecare an Ziua internațională a asistentului medical este marcată în numeroase orașe din țară, prin diverse activități: conferințe, sesiuni, acordarea de premii, dezbateri la care poate participa și un public larg pentru a afla mai multe despre activitatea asistentului medical.



Cu ocazia Zilei Internaţionale a asistenţilor medicali - felicităm cu caldură tot cadrul medical cu studii medii speciale. Le spunem simplu - asistenți sau asistente. Și stim că de munca și de dăruirea lor depinde liniștea și mulțumirea pacienților când se află în spitale. Le dorim ca perseverenţa şi profesionalismul să ii însoţească mereu în alinarea suferinţelor pacienţilor!