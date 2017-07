11 Iulie - Ziua Mondială a Ciocolatei!

Descriere foto: 11 Iulie - Ziua Mondială a Ciocolatei



Ziua de 11 iulie a fost declarată oficial Ziua Mondială a Ciocolatei, în 1995, în Franţa, în prezent fiind sărbătorită de iubitorii acestui desert din toată lumea.



Istoria ciocolatei începe cu 2.000 de ani în urmă, când arborele de cacao era cultivat în America de Sud. Denumirea provine din limba aztecilor de la "chocolatl" care derivă de la "xocolatl" ("xococ" - amar şi "atl" - apă sau băutură). Înteresant e că, ciocolata a fost consumată inițial sub formă de băutură.



Aztecii considerau ciocolata o băutură divină care întăreşte rezistenţa şi combate oboseala, iar o ceaşca din acestă băutură preţioasă îi putea permite unui om să reziste o zi întreagă fără mâncare. Ciocolata s-a mâncat pentru prima dată în formă solidă în 1674, sub formă de rulouri și prăjituri.



Neagră, albă, amăruie, cu lapte, alune, fructe, îngheţată sau biscuiţi, ciocolata este binevenită oricând şi rămâne desertul favorit al oamenilor. De aceea i se cuvine o zi specială, iar azi este sărbătorită în toată lumea, fiindu-i dedicate diverse festivaluri şi evenimente inedite.



Primele însemnări despre ciocolată trimit către anii 1 500 - 1 400 î.Hr. când populaţia Olmec, concentrată în regiunea în care astăzi se află oraşele Veracruz şi Tabasco din Mexic, ar fi consumat băuturi pe bază de cacao. Cu circa 2.000 de ani în urmă arborele de cacao era descoperit în America de Sud. Exploratorul Cristofor Columb a fost primul care s-a bucurat de beneficiile boabelor de cacao.



Ciocolata a ajuns în Europa în secolul al 16-lea, după ce spaniolii i-au cucerit pe azteci. Conchistadorul Hernando Cortez obişnuia să bea un preparat din boabe de cacao, iar cu timpul spaniolii i-au adăugat trestie de zahăr, vanilie şi scorţişoară.



Gustul a fost îmbunătăţit , fascinaţia pentru cacao şi ciocolată a crescut rapid, iar pe masură ce a devenit cunoscută pe continentul european ciocolata era considerată aliment de lux şi cumpărată de cei bogaţi. Prima ciocolaterie a fost deschisă în 1657, în Londra.



Dacă multe femei consideră că ciocolata este inamicul siluetei, cercetările ştiinţifice au arătat de-a lungul vremii că oamenii care consumă ciocolată au mai puţin ţesut adipos decât cei care nu mănânca. De asemenea, din punct de vedere caloric, ciocolata este neutră, deci permisă în diete, deoarece accelerează metabolismul, reduce riscul de infarct, atac cerebral, hipertensiune şi diabet. Ideal însă ar fi să fie consumată ciocolată neagră.



De fapt, boabele de cacao sunt foarte amare. Pentru a obţine aroma de cacao, acestea trebuiesc trecute prin procesul fermentării, apoi sunt curăţate, prăjite şi cojite.



Ciocolata albă a fost inventată în anii '70 şi reprezintă o combinaţie de unt de cacao, zahăr şi lapte. Ciocolata albă este, de fapt, bej.



La nivel mondial, oamenii cheltuie peste 20 de miliarde de dolari pe ciocolată, anual.



Denumirea ştiinţifică a arborelui de cacao este Theobroma Cacao, termenul grecesc pentru „mâncarea zeilor”. In trecut Aztecii foloseau boabele de cacao drept bani.





Iată câteva lucruri interesante despre cicolată:



În anul 2000, în Turin, un orășel din Italia a fost „construită” cea mai mare tabletă de ciocolată, cântărind aproximativ 2 tone și 267 kg.



Ca un fapt divers: Fabricile de ciocolată folosesc aproximativ 40% din migdalele din întreaga lume și 20% din recoltele de alune.



Ciocolata cu lapte este o invenție destul de recentă. Deși ciocolata neagră a câștigat popularitate în ultimii ani, ciocolata cu lapte este în continuare cel mai căutat sortiment. Ciocolata cu lapte a fost „inventata” de un domn numit Nestle.



Americanii consumă jumatate din producția totală de ciocolată din lume. Europenii folosesc 40%.



Iar o compania engleză de ciocolată este răspunzatoare pentru prima tabletă de ciocolată - realizată în forma în care o găsim azi. Prima „tabletă” de cicolată a ieșit pe piață în anul 1842.



Știati că șampania și vinul acidulat merg cel mai bine cu ciocolata, însă vinul roșu îi scoate cel mai mult în evidență aroma?



Persoanele care suferă de depresie mănânca în medie cu 55% mai multă ciocolată decât persoanele aflate într-o stare de spirit normală.



Ciocolata ne crește nivelul energetic! Nu e glumă. Ciocolata nu doar că oferă o mulțime de beneficii uimitoare pentru sănătate, însă este și o gustare grozavă care te ajută sa fii energic în timpul antrenamentelor fizice. Ciocolata conține o mulțime de compuși chimici care măresc energia. Mai mult, ciocolata este o sursă excelentă de magneziu și crom care au un rol important în protucția de energie. Specialiștii chiar ne recomandă să luăm câteva tablete de ciocolată după amiaza sau înainte de antrenamente pentru a ne ajuta să fim în formă pentru mai mult timp.



Și încă ceva! Ciocolata ne face fericiți! Dacă vrei să-ți îmbunătățești starea de spirit, atunci ciocolata este ceea ce cauți. Ciocolata este cunoscută pentru proprietățile ei în această privință datorită compușilor chimici pe care îi conține și care reduc simptomele depresiei.

Acest produs nu doar că este bogat în magneziu, care te ajută să te relaxezi, însa contine și substanțe care ajută la îmbunătățirea stării de spirit și cresc nivelul endorfinelor.



Și așa ca un bonus, câțiva cercetatori din Italia au ajuns la concluzia că femeile care consumă ciocolată au un libidou mult mai crescut și o viață sexuală mult mai activă.



Așadar, astăzi, 11 iulie prin toată lumea se sărbătorește Ziua Mondială a Ciocolatei, francezii fiind de vină pentru această sărbătoare. O zi ce ar trebui sărbătorită cum altfel, daca nu savurând ciocolată. În definitiv, ciocolata e cea mai bună, mai ieftină și mai eficientă terapie! Energie, răsfăț și gust!