11 elevi cu medii de 10,00 admiși la Universitatea Transilvania Brașov

Majoritatea facultăților au afișat rezultatele admiterii (în cadrul sesiunii de vară 2020) la Universitatea Transilvania din Brașov. Doar „Medicina” va afișa rezultatele săptămâna viitoare (în 27 și 28 iulie 2020, după examenele de admitere).



11 medii de 10,00 au fost admise, în total, la Universitatea Transilvania, în această sesiune. Un record, dat fiind că, de exemplu, în 2019 erau admise 5 medii maxime, iar în 2018 – 6.



Trei dintre absolvenții cu medii de 10,00 au ales Facultatea de Litere. Un candidat a intrat la: Română – engleză, altul la Engleză – franceză și al treilea – la Chineză – engleză!



Câte două medii de 10 au mai admis și Facultățile de Muzică și Psihologie și Științele Educației. La fiecare dintre acestea, o medie de 10 este pe loc bugetat, iar a doua – pe loc cu taxă.



Câte o medie de 10,00 au mai admis Facultățile de Sociologie și Comunicare (specializarea Comunicare și Relații Publice), Matematică-Informatică (Informatică Aplicată), Drept și Design de Produs și Mediu (Optometrie).





Medii de admitere tot mai mari, de la an la an



În acest an, notele mari de la examenul de Bacalaureat au însemnat, automat și o creștere a nivelului ultimelor medii de admitere. Lucru observabil la toate cele 17 facultăți ale Universității Transilvania din Brașov. În alți ani, cel puțin locurile cu taxă, erau ocupate și cu medii ceva mai modeste sau mici. Anul acesta, însă, chiar și la facultățile de inginerie, pe locuri cu taxă, ultimele locuri, în mare parte, au fost ocupate cu medii peste 6,00.



Și la Educație Fizică și Sporturi Montane, mediile de admitere au fost mari. Anul acesta, Facultatea a selectat studenți pe bază de dosar și nu a mai organizat probe sportive, dat fiind și contextul pandemic.



Medicina afișează rezultatele săptămâna viitoare



Singura Facultate care nu a afișat, încă, rezultatele, este Medicina, care va posta listele în 27 și 28 iulie 2020, după examenul de admitere.





În continuare, candidații declarați admiși trebuie să-și confirme locul, prin depunerea actelor sau plata primei tranșe de școlarizare – dacă au fost admiși pe locuri cu taxă. În caz contrar, vor pierde locurile. Următoarele liste de amitere, după confirmări, vor fi afișate în 24 iulie 2020.







Informații sintetice, admitere 2020, sesiunea de vară:



1. Design de Produs și Mediu

Buget 10,00 – 6,01

Taxă 9,23 – 6,00



2. Știința și Ingineria Materialelor

Buget 9,46 – 6,06

Taxă 8,83 – 6,78



3. Ingineria Lemnului

Buget 9,66 – 6,06

Taxă 9,16 – 6,35



4. Construcții

Buget 9,67 – 7,61

Taxă 9,68 – 5,58



5. Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Buget 9,91 – 8,43

Taxă 9,72 8.11



6. Drept

Buget 10,00 – 9,63

Taxă 9,61 – 8,58



7. Alimentație și Turism

Buget 9,93 – 7,00

Taxă 9,16 – 6,00



8. Silvicultură și Exploatări Forestiere

Buget 9,80 – 6.01

Taxă 8,96 – 6,15



9. Inginerie Mecanică

Buget 9,77 – 5,32

Taxă 9,25 – 5,68



10. Litere

Buget 10,00 – 6,90

Taxă 9,56 – 6,01



11. Inginerie Tehnologică și Management Industrial

Buget 9,83 – 6,01

Taxă 9,00 – 6,00



12. Muzică

Buget 10,00 – 6,14

Taxă 10,00 – 5,25



13. Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Buget 9,96 – 8,40

Taxă 9,51 – 7,43



14. Matematică și Informatică

Buget 10,00 – 8,18

Taxă 9,69 – 7,16



15. Psihologie și Științele Educației

Buget 10,00 – 8,71

Taxă 10,00 – 6,20



16. Educație Fizică și Sporturi Montane

Buget 9,90 – 9,31

Taxă 9,72 – 8,90



17. Sociologie și Comunicare

Buget 10,00 – 9,15

Taxă 9,84 – 7,29





*Infomațiile prezintă prima și ultima medie de admitere, indiferent de specializările din cadrul facultăților. De asemenea, nu au fost luate în considerare mediilor candidaților romi, cei din mediul rural sau români de pretutindeni. Ei concurează pe locuri speciale.





9.732 de dosare de înscriere au fost depuse la Universitatea „Transilvania”, cel mai mare număr din ultimul deceniu!



Cele mai multe dosare - la Ştiinţe Economice. Totuşi, cea mai mare concurenţă a fost tot la Drept, Psihologie şi Informatică. Cel mai dorit loc la o facultate din Braşov: 17 pe 1 loc bugetat la Psihologie!



Înscrierile pentru admiterea la facultate, în sesiunea de vară 2020 la Universitatea „Transilvania” s-au desfășurat fără ca absolvenții să se prezinte fizic la facultățile dorite. A fost primul an în care înscrierile au fost 100% on-line, din cauza pandemiei de coronavirus, fapt care a adus mai multe probleme legate de încărcarea documentelor în online. Astfel, înscrierile, stabilite iniţial până în 15 iulie, au fost prelungite până în 18 iulie 2020.



La final, Universitatea Transilvania se poate lăuda cu 9.732 de dosare de înscriere. Spunem dosare pentru că un student și-a putut depune dosarul la două sau mai multe facultăţi, în acelaşi timp. Asta cu atât mai mult cu cât examene de admitere nu au organizat decât Facultatea de Muzică şi Facultatea de Medicină. Celelalte facultăţi și-au selectat candidaţii pe baza mediei de la Bacalaureat, iar unele au luat în calcul şi mediile de la anumite discipline din liceu. Admitere pe dosar.



Ingineria Lemnului şi SIM-ul – „Cenuşăresele” din fiecare an, la admitere. Muzica nu e chiar pentru toţi.



Cele mai multe dosare depuse au fost la Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor – 1407. Însă şi locuri oferite au fost suficiente – 625 în total, dintre care 227 bugetate. Următoarea facultate cu multe dosare adunate este Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor – 1109, pentru 515 locuri, dintre care 332 bugetate. Alte 882 de dosare au fost depuse la Facultatea de Matematică-Informatică, iar Medicina a adunat 790 de dosare. Asta în ciuda faptului că se dă examen de admitere.



La polul opus, cele mai puţine dosare au fost înregistrate la Muzică – 44, Design de Mobilier şi Ingineria Lemnului – 48 şi Ştiinţa şi Ingineria Materialelor. Muzica, însă, nu este chiar pentru oricine şi oricum, pentru că acolo s-a dat test eliminatoriu. În schimb, Design de Mobilier şi Ingineria Lemnului şi Ştiinţa şi Ingineria Materialelor nu au reuşit să-şi acopere nici măcar locurile bugetate oferite – 70, respectiv 126 de locuri.



Cea mai mare concurenţă s-a înregistrat la Drept, Psihologie şi Calculatoare, conform datelor oferite de reprezentanţii Universităţii Transilvania.



Afişarea listelor cu candidaţii admişi, cu excepţia celor care susţin examen la Facultatea de Medicină, a avut loc pe 20 iulie 2020.



Probele de concurs pentru specializările de la Facultatea de Medicină vor avea loc în 26 şi 27 iulie, urmând ca rezultatele să fie comunicate pe 27, respectiv 28 iulie 2020.