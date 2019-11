109 cazuri de hepatită în judeţul Braşov

109 de cazuri de hepatită în judeţul Braşov.



Prefectul Braşovului, Marian Rasaliu, a prezentat situaţia focarelor de hepatită acută virală tip A (HAV) din judeţul nostru, precum şi măsurile care au fost luate din momentul în care a fost anunţată instituţia pe care conduce.



Conform reprezentantului Guvernului în teritoriu, o situaţie deosebită a fost în data de 7 noiembrie 2019, când a fost raportată o suspiciune de focar în Şcoala Gimnazială nr. 12 din Braşov, unde se organizau în acel moment două secţii de votare. Cazul a fost sesizat de şeful Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorului (CRPC) Braşov, Sorin Susanu, iar o echipă formată din inspectori ai Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Braşov şi comisari ai Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Braşov a făcut o verificare în unitatea şcolară menţionată, după înştiinţarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov. În aceeaşi zi, la solicitarea prefectului judeţului Braşov, la sediul Instituţiei s-a făcut o analiză a situaţiei din teren, în baza datelor colectate din teritoriu. Ulterior s-a constatat că focarul nu a fost în şcoală, ci în comunitatea din care proveneau câţiva copii care frecventează unitatea şcolară în cauză.



„Având în vedere că, prin măsurile de prevenire a extinderii focarului care se aplică de regulă în astfel de cazuri, se impunea şi vaccinarea contacţilor, acţiune care nu era posibilă în şcoală fără a-i pune în pericol pe ceilalţi elevi, împreună cu primarul municipiului Braşov, George Scripcaru, am identificat un spaţiu în care s-a putut amenaja un cabinet medical temporar, pe strada Carierei din Braşov, unde a fost localizat focarul HAV, în vederea facilitării accesului la vaccinare a copiilor eligibili la vaccinare din această comunitate”, a explicat prefectul.



Acesta a precizat că tot în 7 noiembrie 2019, a avut loc acţiunea de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare a celor două corpuri de clădire ale Şcolii Gimnaziale nr. 12 din municipiul Braşov, potrivit informaţiilor oferite de reprezentanţii Primăriei Braşov în baza datelor obţinute de la firma SC Coral Impex SRL cu care administraţia locală are contract de concesiune pentru acest serviciu. În cursul acţiunii s-au folosit dezinfectanţi pentru hepatita A marca Rely+On Virkon pentru suprafeţe şi dezinfectant Preventol. Acţiunea a fost repetată în data de 11 noiembrie 2019.



„Toate instituţiile implicate au monitorizat situaţia la Şcoala Generală nr.12, până la eliminarea oricărei suspiciuni de această natură, astfel că procesul electoral din data de 10 noiembrie 2019 s-a desfăşurat fără probleme”, a mai spus prefectul.



Focarul din această zonă a oraşului evoluează din luna octombrie 2019 iar acum sunt 22 cazuri de HVA, copii cu vârste între 2 şi 15 ani. La Spitalul de Boli Infecţioase Braşov sunt spitalizate 6 persoane, iar data debutului ultimului caz a fost 11 noiembrie 2019.



Marian Rasaliu a precizat că la data de 18 noiembrie 2019, potrivit datelor Direcţiei de Sănătate Publică Braşov, în judeţ erau şi alte focare active.





Teliu, după 7 luni de focar: 80 de doze de vaccin, necesarul este de 256



Astfel, la Teliu, focarul evoluează din luna aprilie 2019, iar la această dată sunt 58 cazuri de HVA, afectaţi fiind copii cu vârste cuprinse între 1 şi 16 ani. În Spitalul de Boli Infecţioase Braşov, la acest moment sunt spitalizaţi doi pacienţi, debutul ultimelor două cazuri (pacienţi cu vârsta de 15 ani şi respectiv 17 ani) este în data de 15 noiembrie 2019. Pentru a se putea limita extinderea cazurilor de hepatită, pe lângă supravegherea focarului, în comunitate au fost organizate campanii de informare a cetăţenilor. De asemenea, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Braşov a distribuit vaccin hepatitic tip A pediatric către medicii de familie ai cazurilor din focar (2 medici de familie în comuna Teliu).



„Până la acest moment s-au vaccinat 106 copii contacţi Teliu (vaccinarea în focar a demarat la începutul lunii mai 2019 în urma distribuirii de vaccin hepatitic A pediatric către medicii de familie). Şi la acest moment există vaccin la cabinetele medicilor de familie şi vaccinarea antihepatită A este în derulare”, a precizat prefectul.



De asemenea, odată cu începerea anului şcolar 2019-2020 s-au întocmit adrese către Primăria Teliu, medicii de familie din comună, unităţile de învăţământ frecventate de copiii diagnosticaţi cu HAV, prin care s-au transmis recomandări generale. Totodată, în unităţile de învăţământ au fost efectuate controale.



La medicii de familie din localitate, la data de 18 noiembrie 2019, erau 80 de doze de vaccin, iar necesarul pentru această comunitate este de 256.



La Zizin, focar în evoluţie din luna iulie



La Zizin, focarul evoluează din luna iulie 2019, iar în acest moment sunt 29 cazuri de HVA, afectaţi fiind copii cu vârste cuprinse între 3 şi 18 ani. La acest moment nu sunt spitalizaţi pacienţi cu HAV din aceasta localitate, iar data debutului ultimului caz înregistrat este 6 octombrie 2019.



Pentru a se limita focarul şi în această localitate s-au derulat campanii de informare, iar Direcţia de Sănătate Publică Braşov a distribuit dezinfectanţi. De asemenea, în această localitate, în luna august, medicii de familie au vaccinat 39 de copii. Conform calculelor DSP Braşov, în această localitate sunt necesare 56 de doze.



Vaccin hepatic A: Necesar 469, pe stoc 67, doar pentru 200 e pornită achiziţia



Conform informaţiilor Prefecturii Braşov, necesarul de doze de vaccin pentru focare şi comunităţile în care există riscul apariţiei acestei boli este de 469. În prezent, DSP Braşov are pe stoc de 67 doze şi se derulează procedura de achiziţie pentru încă 200. „Considerăm necesară achiziţionarea a încă 202 doze vaccin hepatitic A pediatric”, a comunicat Prefectura Braşov.