100 de milioane de lei pentru proiectele „fazate”

Descriere foto: Sursa: NewsBV

Compania Apa Braşov a semnat recent contractul de finanţare prin Programul Operaţional Infrastructura Mare, pentru lucrările de reabilitare şi extindere a reţelelor de canalizare şi a sistemului de alimentare cu apă.



Iniţial, acestea trebuiau să fie gata în ciclul bugetar european 2007-2013, dar au fost „fazate”. Potrivit directorului de programe externe din cadrul Companiei Apa, Doru Şoptăreanu, valoarea totală a lucrărilor se ridică la suma de 100 de milioane de lei.



Proiectul presupune continuarea lucrărilor la reţeaua de apă şi canalizare în municipiul Braşov, pe 14 artere. În plus, se vor finaliza lucrările la reţeaua de canalizare din Stupini și la cea din zona Timiş-Triaj.



De asemenea, se vor realiza unele lucrări la reţeaua de canalizare din municipiul Săcele, la colectorul de canalizare Bartolomeu - Stupini - staţia de epurare de la Feldioara, precum şi la reţelele de apă şi de canalizare pe DN 73, în comuna Moieciu.



În Cartierul Stupini, în ultimii ani, s-au realizat sisteme de canalizare pe străzi, dar reţeaua nu a putut fi pusă în funcţiune, pentru că nu a fost realizată conducta care să transporte apele uzate la staţia de epurare de la Feldioara. Colectorul ar fi trebuit să fie realizat cu bani europeni în perioada de programare 2007 – 2013, dar proiectul nu a mai fost demarat, fiind amânat pentru noul ciclu bugetar, respectiv 2014 – 2020. Astfel, brașovenii din Stupini ar putea avea canalizare abia din 2018 sau 2019.



Străzile din Braşov pe care se vor reabilita reţelele de apă (potrivit Bună ziua Brașov):

- Str. 15 Noiembrie (de la intersecţia cu str. Agrişelor la intersecţia cu str. N.D. Cocea)

- Str. Avram Iancu (de la intersecţia cu str. Stadionului la intersecţia cu str. Cuza Vodă)

- Str. Barbu Lăutaru (de la intersecţia cu str. L C Babeş la intersecţia cu str. Carpaţilor)

- Str. Carierei (de la intersecţia cu str. Lungă la intersecţia cu str. P.I. Andreescu)

- Str. Castanilor (de la intersecţia cu str. Iuliu Maniu la intersecţia cu str. N. Titulescu)

- Str. Cuza Vodă (de la intersecţia cu str. Iuliu Maniu la intersecţia cu str. A. Iancu)

- Bulevardul Griviţei (Sens giratoriu Onix)

- Str. Iuliu Maniu (de la intersecţia cu str. Cuza Vodă la intersecţia cu str. 15 Noiembrie)

- Str. Lucian Blaga (de la intersecţia cu str. Nicolae Titulescu la intersecţia cu str. Matei Basarab)

- Str. Nicolae Titulescu (de la intersecţia cu Calea Bucureşti la intersecţia cu str. Lucian Blaga)

- Str. Petru Rareş (de la intersecţia cu str. Nicolae Titulescu la intersecţia cu str. 15 Noiembrie)

- Bulevardul Saturn (de la intersecţia cu str. Neptun la intersecţia cu str. Zizinului)

- Str. Serii (integral)

- Str. Toamnei (de la intersecţia cu Calea Bucureşti la intersecţia cu Strada Hărmanului)