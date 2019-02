100 de indieni vor fi aduşi la Braşov pentru a construi locuinţe

Descriere foto: Deficitul de muncitori calificaţi în construcţii a dus la gasirea de noi soluții. 100 de indieni, vor fi aduşi din martie la Braşov pentru a construi 2.000 de locuinţe. Au lucrat la luxoasele clădiri din Abu Dhabi, spune angajatorul Urban Invest, care a făcut personal selecţia, în India; Sursa: bzb.ro



Deficitul de muncitori calificaţi în construcţii, estimat de patronate la circa 200.000 de angajaţi, a dus la găsirea unor soluţii noi de către marii jucători în domeniu, care nu au vrut să cedeze în faţa acestui impediment pentru a-şi putea duce la bun sfârşit proiectele.



Marile firme de construcţii resimt foarte puternic exodul forţei de muncă autohtone. Atât oamenii de afaceri, cât şi autorităţile reclamă lipsa muncitorilor calificaţi. Astfel, tot mai multe companii apelează la forţă de muncă de peste hotare.



De exemplu, unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Braşov, Urban Invest, a apelat la mâna de lucru din India, ţinând cont de faptul că, la nivelul întregii ţări, disponibilitatea de personal calificat este redusă, iar din primăvară va începe construcţia unui nou ansamblu rezidenţial, pe o suprafaţă de 10 hectare. Urban Plaza va fi cel mai înalt proiect imobiliar din Braşov şi va cuprinde aproximativ 2.000 de apartamente, precum şi numeroase facilităţi integrate.



Pentru a-i selecta pe viitorii angajaţi, proprietarul Urban Invest, Ionuţ Angheluş, a fost personal în India.



„A fost o misiune dificilă, însă am vrut să avem garanţia calităţii şi în ceea ce priveşte personalul, fiindcă în proiectele pe care le derulăm nu facem rabat de la calitate şi suntem foarte riguroşi. Astfel, am avut ca punct de plecare, în selecţia realizată, o experienţă de minim 10 ani în domeniu şi minim 5 ani de lucru în ţări renumite din punct de vedere imobiliar, precum Emiratele Arabe Unite, în special în Dubai şi Abu-Dhabi. În plus, toţi cei care au fost recrutaţi au dat şi o probă de lucru. Am angajat doar persoane care, până acum, au lucrat la realizarea unor proiecte rezidenţiale importante în lume”, a spus Ionuţ Angheluş.



În total, 100 de indieni vor veni din luna martie la Braşov pentru a lucra la noul proiect dezvoltat de către Urban Invest, proiect ce presupune construcţia a 2.000 de locuinţe, dar şi a unor spaţii de birouri şi a unei zone comerciale cu supermarket, restaurante, bănci, dar şi un centru wellness cu o piscină semiolimpică. Urban Plaza va fi primul ansamblu rezidenţial din Braşov cu toate aceste facilităţi integrate.



Urban Invest a intrat pe piaţa imobiliară în anul 2007, iar Ionuţ Angheluş a decis să îşi formeze propria echipă de constructori din primii ani de activitate, pentru un control mai bun al calităţii: „Am văzut că firmele de construcţii lucrau la normă, astfel că am decis să ne angajăm proprii oameni, pentru că voiam să construim corect, să avem cât mai puţine intervenţii, după ce predăm locuinţa clientului. A fost o problemă la început să găsim oameni calificaţi, însă cu timpul am reuşit să avem alături de noi profesionişti. Acum, din păcate, există din nou o lipsă de oameni calificaţi pe piaţă, iar această criză a forţei de muncă, cu care se confruntă şi alte domenii, va duce la creşterea preţurilor pentru servicii. Pentru a continua expansiunea, trebuie să găsim soluţii rapide, cum ar fi de exemplu facilităţi fiscale, pentru relocarea de personal spre Braşov, fiindcă Braşovul este un centru de dezvoltare. Continuăm să lucrăm cu personal cu experienţă şi tocmai de aceea am căutat personal şi în alte colţuri ale lumii. Suntem încrezători că experienţa noastră, completată de experienţa celor pe care i-am recrutat personal, ne asigură stabilitate şi astfel vom putea dezvolta noul nostru proiect, Urban Plaza”, a subliniat dezvoltatorul.



Experienţa din ultimii doisprezece ani a echipei Urban Invest a fost pusă în conturarea acestui nou proiect, a cărui dezvoltare va începe pe terenul de 10 hectare al fostei fabrici Prefa din Braşov. Compania imobiliară ar urma să construiască în cadrul noului ansamblu rezidenţial şi cele mai înalte clădiri din Braşov, cu peste 20 de etaje.



„Este un proiect la care lucrăm de aproape 2 ani, fiindcă proiectăm în detaliu fiecare secţiune a întregului ansamblu, dar şi a fiecărei locuinţe. Am luat în calcul totul, astfel ca atunci când ajungem la execuţie să fie mai uşor. Vom construi practic un nou cartier, astfel că am prevăzut o serie de spaţii de care orice persoană are nevoie să fie cat mai aproape de casă. Am rezervat spaţiul necesar inclusiv pentru amenajarea unei grădiniţe de stat şi, de asemenea, pe o suprafaţă de un hectar vom amenaja un parc, care a fost proiectat de către unul dintre cei mai renumiţi arhitecţi italieni, Gianfranco Paghera, cunoscut pentru numeroasele grădini din Dubai, dar nu numai”, a spus Ionuţ Anghelus.