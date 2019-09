100 de ani de jandarmerie română, celebrați la Braşov

La 100 de ani de când Jandarmeria Braşov a trecut sub comanda Regelui Ferdinand, jandarmii braşoveni au organizat sâmbătă, 7 septembrie 2019, manifestări pentru a sărbătorii, în Piaţa Unirii.



Braşovenii şi turiştii prezenţi la festivităţi au putut admira uniformele pe care le-au purtat jandarmii de-a lungul timpului, de la 1850 şi până astăzi. La sărbătoarea jandarmilor ardeleni de la Braşov au fost prezenţi oaspeţi importanţi.



Jandarmi din Bucureşti, Braşov, Sibiu şi Covasna



„Am organizat un ceremonial militar în care am fost prezenţi cu ţinute în replică din toate perioadele de evoluţie ale jandarmilor, începând din 1850 şi am avut alături de noi Cavaleria Jandarmeriei Române şi Garda de Onoare a Jandarmeriei”, a declarat comandantul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Braşov, colonelul Cristian Paliştan. Alături de jandarmii bucureşteni, braşovenilor le-au fost aproape şi colegii lor sibieni şi covăsneni.



Retragere cu torţe în aplauzele celor prezenţi



Manifestările au debutat cu intonarea imnului naţional, după care a avut loc un ceremonial religios, iar, în încheiere, a avut loc cel mai aşteptat moment, primit cu încântre de fiecare dată, defilarea jandarmilor.



De la eveniment nu a lipsit prefectul judeţului, care le-a transmis un mesaj jandarmilor. „Cu această ocazie le urez multă sănătate, bucurii şi să facă ceea ce au făcut şi până acum de-a lungul istoriei: să-şi apere şi să-şi iubească ţara şi pe noi, pe toţi românii”, a transmis prefectul Braşovului, Marian Rasaliu.



Ceremonia a durat aproape o oră iar, la final, jandarmii au oferit o imagine spectaculoasa: retragerea cu torţe, în aplauzele audienţei.