10 vămăşeni îşi împart cu turiştii mâncarea pe care o gătesc în casă

Descriere foto: Prin proiectul „Gastro puncte locale”, 10 vămăşeni îşi împart cu turiştii mâncarea pe care o gătesc pentru propria familie. Preparatele sunt gustoase, făcute după rețete tradiționale și create doar din produse din gospodărie; Sursa: bzb.ro



Vezi un „Cocoş” la poartă? Aici, azi, se pote servi masa. Totul cu produse naturale, sănătoase! 10 vămăşeni îşi împart cu turiştii mâncarea pe care o gătesc pentru propria familie!



Ineditul proiect se aplică la Vama Buzăului, pentru turiştii care vizitează Rezervaţia de zimbri.



De câteva luni, turiştii care ajung la Vama Buzăului au în „meniul” de vizitatori şi mâncarea bio, „ca la mama acasă”.



Asta printr-o iniţiativă a autorităţii locale, care a adunat, în „Gastro puncte locale”, 10 vămăşeni ce îşi împart cu turiştii mâncarea pe care o gătesc pentru propria familie.



Sistemul funcţionează modern, facil și simplu. Iar mâncarea e tradițională românească! Pe un grup de whatsapp, rând pe rând, câte unul dintre vămăşenii din gastro punctul local anunţă că îi poate aştepta pe turişti la masă. Turiştii care merg la Rezervaţia de Zimbri sunt direcţionaţi către vămăşanul care pregătește masa îmbelșugată.



Turiştii, oricum, îi pot recunoaşte uşor după emblema de pe poartă sau casă, ce înfăţişează un cocoş...și poartă inscripția „Gastro local - Vama Buzăului”!



Cei care se vor delecta cu bunătățile preparate de gospodinele din Vama Buzăului, cu siguranţă îţi vei aminti de mesele sănătoase de la bunici sau de cele făcute de mama. Şi în plus pot pleca şi cu pachet pentru acasă.



„Mâncarea este extraordinară, mai bună decât la restaurant, plecăm şi cu ceva pentru acasă. Şi în plus, este linişte, chiar simţi că te relaxezi”, explică turiștii care au experientat proiectul.



Meniu fix, în locuri limitate



Meniul la gastro local este fix, adică turiştii servesc doar ce a gătit gazda pentru familia sa. Toate reţetele sunt cu ingredinte din gospodăria proprie, iar o astfel de masă costă 60 de lei de persoană.



„Este o idee acceptată de legislaţia în vigoare, pentru că Direcţia Sanitar Veterinară parcurge aceste puncte şi le avizează din punct de vedere sanitar-veterinar, practic, avizează bucătăria unde faci mâncarea pentru propria famjilie. Din punct de vedere al fiscalizării, pot funcţiona ca persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, întreprinderi familiale şi eu îmi doresc să funcţioneze pe certificatul şi atestatul de producător, pentru că de aici am plecat, aceste puncte funcţionează în gospodăria proprie”, a explicat primarul din Vama Buzăului, Tiberiu Chirilaş.





Edilul din Vama Buzăului ar vrea ca acest proiect să fie dezvoltat la nivelul întregului judeţ şi poate chiar la nivel naţional.