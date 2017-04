În „Vinerea Luminată” Junii păstrează tradiția „Aruncatului în țol”

Descriere foto: Junii Tineri păstrează în „Vinerea Luminată” tradiția „Aruncatului în țol”



Consiliul Director al Uniunii Junilor din Șcheii Brașovului și Brașovechi a decis cu o unanimitate de voturi amânarea Sărbătorii Junilor din Duminica Tomii. Motivul amânării a fost timpul nefavorabil, reîntoarcerea iernii.



„Defilarea călare a Junilor este principalul moment al Zilelor Brașovului, o sărbătoare a comunității brașovene, care atrage în fiecare an un public numeros. Din respect față de publicul brașovean și turiști s-a decis organizarea evenimentului în ziua de 30 aprilie 2017. Sperăm că vremea bună și măreția tradiției Junilor din Șchei și Brașovechi vor contribui și în acest an la organizarea unui eveniment de calitate pe măsura moștenirii culturale brașovene”, au anunțat reprezentanții junilor.



Însă, tradiția „Aruncatului în țol”, care are loc an de an în „Vinerea Luminată” se păstrează, indiferent de vreme. Așa că doritorii îi vor putea admira vineri pe Junii Tineri, în Piața Unirii din Prund.



Calendarul evenimentelor Junilor Tineri se păstrează după agenda comunicată anterior. Astfel , vineri, 21 aprilie 2017, Junii vor organiza „Aruncatul în țol” în Prund (Piața Unirii) la ora 17.00 și îi invită pe brașoveni să li se alăture la acest obicei tradițional deosebit de spectaculos.